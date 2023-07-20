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Сергей Смирнов

Как перестраивается российская мебельная индустрия

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости
Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

За первые два месяца 2023 года производство мебели в России сократилось почти на 10%, а ее продажи — на 35% год к году, по данным Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР). Произошло это в том числе из-за снижения спроса. Закрытие европейского рынка, проблемы с логистикой, импортными комплектующими, фурнитурой не добавляли уверенности в будущем. Предприятия искали новых поставщиков в дружественных странах и среди российских компаний, переориентировались на новые рынки — в основном на государства СНГ. По данным АМДПР, сокращение мебельного экспорта в 2022 году на 39% не могло не сказаться и на производителях фанеры, древесно-стружечных плит и плит из мелкодисперсной фракции — снижение объемов их производства в отдельные периоды превышало 40%.

Однако вместе с экспортом почти наполовину снизился и мебельный импорт России, что открывает новые возможности перед российской мебельной индустрией. С уходом западных брендов на отечественном рынке освободились целые ниши. Эксперты полагают, что мебельный бизнес и производители стройматериалов со временем могут занять их, но на начальном этапе компаниям нужна помощь с модернизацией и расширением производства, информационная поддержка.

Разберемся на примере Москвы, какие практики в этой сфере уже показывают свою эффективность.

Столичные представители мебельной индустрии могут обратиться за льготным кредитом на выплату зарплат и закупку материалов. Также московские предприятия могут претендовать на субсидии, в частности на возмещение части затрат по лизингу до 100 млн руб. в год, на выплату процентов по кредитам на приобретение оборудования до 200 млн руб. в год, на технологическое присоединение к инженерным сетям до 100 млн руб. в год.

Воспользоваться льготами могут и инвесторы, которые строят или модернизируют производственные предприятия в столице. Например, город предлагает арендовать для этих целей землю по ставке один рубль в год. Московские власти также помогают бизнесу подобрать промышленные площадки для размещения производства на территории мегаполиса и найти альтернативных поставщиков.

Проблемы локальных производителей не ограничиваются нехваткой ресурсов. В отличие от покинувших российский рынок западных брендов они пока малоизвестны в России. Увеличить продажи, имея скромный маркетинговый бюджет, — задача непростая, поэтому в столице был запущен проект «Сделано в Москве». Он объединяет больше 2 тыс. столичных компаний и знакомит горожан с их продукцией, в том числе с помощью специальных витрин на крупнейших маркетплейсах — Wildberries, Ozon, «Сбермегамаркет».

Отечественные производители из сферы интерьера и дизайна могут не только рассчитывать на господдержку и субсидии, но и принять участие в крупных отраслевых мероприятиях. Такие площадки — хороший способ рассказать о своем бренде широкой аудитории, привлечь клиентов, наладить контакты с новыми партнерами и поставщиками, в том числе из стран ближнего зарубежья. Так, с 6 по 9 мая в столице прошла II Московская неделя интерьера и дизайна, которая объединила более 650 мебельных компаний. За четыре дня ее посетили 250 тыс. человек. На выставке были заключены многомиллиардные контракты на поставки мебели и стройматериалов. А в конце мая состоялась Московская неделя предпринимательства. Подобные мероприятия проходят в том числе благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», который помогает креативным компаниям, дизайнерам и производителям мебели получать государственную поддержку и развивать бизнес.

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Мебельная отрасль находится в прямой зависимости от строительной индустрии. Согласно данным Росреестра, в прошлом году продажи квартир в новостройках в России снизились на 21,7%, в том числе из-за нестабильной экономической ситуации. Многие россияне решили отложить покупку недвижимости до лучших времен, что отразилось на мебельной отрасли, ведь спрос в ней формируют и покупатели жилья.

Тем не менее представители индустрии рассчитывают на постепенное восстановление продаж. Базовая мебель нужна всегда, к тому же сегодня все больше россиян отдают предпочтение отечественным товарам.

По данным исследования аналитического центра НАФИ, 84% россиян признались, что не скучают по ушедшим западным брендам и хотели бы, чтобы на рынке в скором времени появилось больше крупных отечественных игроков, которые производят мебель, материалы для строительства и ремонта.

Помочь развитию отрасли может и проект по обязательной меблировке новостроек, который сейчас обсуждается. К 1 июня правительство России, «Дом.РФ» и Банк России должны представить предложения по включению в ипотеку стоимость окон, дверей и встроенной мебели — шкафов, кроватей, кухонь. Это позволит потребителям покупать качественные предметы интерьера по приемлемой цене, а рынку — выровнять сезонность. Так что у российской мебельной индустрии есть все шансы в скором времени «прибавить в весе».

Об авторе
Сергей Смирнов Сергей Смирнов основатель SmirnovDesign
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
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