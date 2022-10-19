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Кирилл Каем

Взлет пилота: как вывести стартапы из «долины смерти»

Фото: Dotshock / Shutterstock
Фото: Dotshock / Shutterstock
Рассматривая вопрос технологического суверенитета России, нельзя не учитывать факторы, которые привели к высокой степени зависимости страны от иностранных решений. В результате пробела 1990-х годов, который особенно остро проявился в области цифровых технологий, промышленность страны попала в полную зависимость от поставок готовых технологических решений западных вендоров.

Даже в нулевых, когда сформировался определенный спрос на собственные разработки, отечественные решения носили в основном дополняющий или вспомогательный характер и внедрялись как дополнительные сервисы в базовые ИТ-решения, создаваемые за пределами России.

Условная промышленная компания в своей работе опиралась на возможности таких цифровых платформ, как SAP или Oracle, в то время как даже самые талантливые отечественные разработчики занимались лишь вспомогательными инструментами, которые впоследствии интегрировались в те же иностранные платформы. При этом зачастую приобретение того или иного программного решения иностранного вендора было привязано к покупке промышленного оборудования.

Такая конфигурация всех устраивала вплоть до момента, когда мировые лидеры в области цифровых решений не начали массово уходить из России. Оказавшись перед лицом обстоятельств непреодолимой силы, российский бизнес всерьез задумался о технологическом суверенитете.

Достижение этой цели не может произойти одномоментно. Эффективно двигаться к ней возможно только отдельными шагами. И в рамках первого этапа перед нами стоит важнейшая задача — найти и объединить разработчиков и помочь им переключиться с чисто прикладных функций на фундаментальные: научиться собирать тот самый базовый системный софт, который является ядром отраслевого решения. Это относится, например, к системам управления базами данных, автоматизированного проектирования, планирования ресурсов предприятия, передовым коммуникационным средам. Список достаточно длинный, так что работы хватит всем на годы. Пока это даже не вопрос суверенитета, а скорее задача обеспечения технологической безопасности.

Переход непосредственно к технологическому суверенитету России станет более очевиден, когда мы сможем перейти из группы догоняющих в лидеры мирового развития.

Достаточно посмотреть, например, на перспективные системы искусственного интеллекта (ИИ) и заявленные бюджеты Китая и США, которые соревнуются друг с другом в развитии технологий. Понимая, что за подобными системами будущее, нам тоже нужно сфокусироваться на таких направлениях, как ИИ или квантовое шифрование, квантовые сенсоры, или, наконец, определиться, что мы будем делать с квантовыми вычислениями.

В стране достаточно компетенций, чтобы изменить сложившееся положение. Для этого требуется не так уж много, и в первую очередь — адекватный масштабу задачи уровень финансирования. И если раньше поддерживали российских разработчиков только стандартным инструментарием — микрогранты для резидентов фонда «Сколково», мини-гранты для победителей акселерационных программ, — то теперь есть и более широкие возможности. В рамках национального проекта «Цифровая экономика» мы вместе с Минцифры России поддерживаем первые пилотные внедрения отечественных цифровых решений. Причем в самых разных отраслях: от медицины и сельского хозяйства до промышленности. Этой мерой поддержки мы занимаемся уже около трех лет, и только в этом году в фонд поступило более 70 заявок на общую сумму свыше 10 млрд руб. Один из проектов — центр интеллектуального анализа медицинских изображений на базе телерадиологической платформы Botkin.AI. Еще один пример из сферы здравоохранения — проект Сеченовского университета, который внедрил у себя VR-систему, позволяющую в виртуальном формате обучать студентов-медиков лечению особо опасных инфекций, в том числе при работе с больными коронавирусом.

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Есть целый ряд проектов, предполагающих внедрение технологий в сфере промышленности: Абинский электрометаллургический завод, «Атомэнергомаш» и другие.

Есть такое понятие, как «долина смерти», то есть неокупаемый период жизни стартапа, когда первые вложения уже сделаны, продукт разработан, однако значимой выручки еще нет. При этом операционные затраты начинают превышать возможности. В недавнем разговоре с и. о. ректора Бауманки Михаилом Гординым я узнал, что с похожими трудностями сталкиваются и университеты, готовящие инженеров, разработчиков или ученых, которые в дальнейшем могут основать технологические стартапы. То есть они выпускают хорошего специалиста с обширным багажом теоретических знаний, но практики у него недостаточно.

Поэтому важно дать таким специалистам возможность реализовать некий проект, полностью пройти все этапы становления стартапа — от сбора команды до выпуска прототипа, чтобы понять, как функционируют бизнес-процессы в сфере инноваций и как на этом можно заработать. Как раз для этого в 2022 году и был создан новый федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства».

Он позволит сделать университеты местом запуска бизнес-идей, а также площадкой, на которой стартаперы из числа студентов и аспирантов смогут получить помощь в дальнейшем продвижении. Кроме грантов, поддержка, в том числе, будет осуществляться за счет средств частных инвесторов. А бизнес-ангелы, финансирующие такие проекты, в свою очередь, получат возможность вернуть до 50% инвестиций в студенческие проекты за счет государственной субсидии. Мы непосредственно выступаем оператором программы Министерства науки и образования по возмещению инвестиций в университетские стартапы.

Сама модель отработана давно — схожим образом поступают многие крупные иностранные университеты. Это позволяет молодым специалистам не просто выиграть грант, но и получить реальный опыт развития первых проектов. Так они смогут избежать той самой «долины смерти». И пусть не все добьются успеха сразу, но какой-то процент из них точно «взлетит». Остальные же будут повышать свои компетенции, привлекать людей с новыми технологическими навыками и со временем инициируют новые стартапы, которые смогут довести прототипы до коммерчески успешных решений.

Об авторе
Кирилл Каем Кирилл Каем Старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково»
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги
Дискуссионный клуб стартап фонд «Сколково» искусственный интеллект Квантовые технологии
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