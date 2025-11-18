Страновой бренд: как имидж страны помогает увеличивать экспорт

Фото: Кирилл Каллиников /. РИА Новости

В 2022 году Россия начала переориентацию экспорта, перестраиваясь на дружественные направления. В первую очередь это страны СНГ, Азии, Латинской Америки и Африки.

Однако тут отечественная продукция столкнулась с проблемой узнаваемости: большая часть товаров, произведенных в России, не пользовалась спросом. Для решения этой проблемы по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» был создан страновой бренд «Сделано в России», а также одноименная программа продвижения продукции за рубежом. Программу развивает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ), а координирует программу в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» Минпромторг России.

Программа создана для того, чтобы развивать и продвигать бренд отечественных товаров и услуг. Ее цель — показать партнерам, что в России умеют делать качественную, современную и конкурентоспособную продукцию. «Сделано в России» формирует позитивный образ страны как производителя не только нефти и газа, но и различных востребованных несырьевых товаров — от пищевой промышленности до высокотехнологичного оборудования.

Участие в программе предполагает добровольную и бесплатную сертификацию их продукции. После получения сертификата «Сделано в России» у предпринимателей появляется право наносить на свои товары логотип экспортного бренда России — «птицу» в цветах российского флага. Это касается не только материальной продукции, но и услуг или работ. Участники также могут рассчитывать на информационную и маркетинговую поддержку. Уже более 24 тыс. отечественных товаров получили сертификат и могут размещать «птицу» на своих продуктах.

Например, компании из Новосибирска сертификаты национального бренда помогают продвигать на зарубежных рынках ее продукцию — биологически активные добавки к пище и клеточные концентраты растений. По словам предпринимателей, участие в программе дает компании возможность предлагать натуральные препараты из Сибири как премиальную продукцию по соответствующей цене, а также помогает сокращать сроки сделок и ускорять переговоры, упрощает доступ к госзаказам и тендерам стран ЕАЭС, где требование национального происхождения критично. Четкое визуальное разделение с азиатскими поставщиками особенно важно для российского производителя, отмечают в компании, которая планирует в ближайшие полтора год увеличение экспортной выручки на 40% за счет выхода на рынки Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

В свою очередь, производитель одной из известных марок маринованных и консервированных овощей, активно сотрудничающий с 2018 года с Российским экспортным центром и Центром поддержки экспорта, в результате присоединения к программе «Сделано в России» начал активно участвовать в международных выставках и бизнес-миссиях с зарубежными партнерами. В результате компания начала поставлять свою продукцию в Китай, и этот рынок стал ее главным приоритетом за рубежом. В год бренд производит и продает более 100 млн банок, и предприятие входит в число тех, кто имеет полный цикл производства — от выращивания до переработки овощей.

Еще один участник программы «Сделано в России» — компания, которая выпускает цельнозерновые хлебцы и другие подобные продукты в качестве современной альтернативы хлебу и кондитерским изделиям. Компания смогла принять участие в продвижении через демонстративно-дегустационные павильоны АПК за границей. Это шоурумы для b2b-нетворкинга, в которых проводятся дегустации, акции в супермаркетах, запускают рекламу в соцсетях и интернете. В компании отмечают, что именно благодаря такой поддержке российский бренд смог начать поставки в ОАЭ, Вьетнам и Китай.