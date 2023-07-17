Как интеллектуальные права развивают цифровую экономику

Фото: Регина Уразаева для РБК

Для выполнения целей национального проекта «Цифровая экономика» — внедрения цифровых технологий в экономику и социальную сферу, преимущественно на базе отечественных разработок, — критически важно гарантировать защищенность прав разработчиков этих самых технологий.

Разберемся, какой вклад в развитие технологического сектора экономики внесет стимулирование оборота прав на интеллектуальную собственность.

Исторически интеллектуальная собственность появилась как реакция государства на развитие технологий, прежде всего технологии промышленного книгопечатания. Результаты творческой деятельности стали массово воспроизводиться и распространяться без участия автора. При этом доход доставался типографиям и книжным лавкам, а не автору книг.

В области технического творчества ситуация для изобретателей усугубилась с широким распространением мануфактур, постепенно вытеснявшим ремесленные мастерские за счет более высоких возможностей по производству товаров в единицу времени. Экономическая роль технических новшеств, созданных творческим разумом индивида, могла быть легко обесценена за счет их безвозмездного использования мануфактурами. Все это привело к зарождению института интеллектуальной собственности. В целях защиты интересов авторов закон гарантировал им монопольное право на результаты творчества.

Таким образом, интеллектуальная собственность стала следствием развития технологий, а не их причиной. Изобретение фотографии, кино, интернета вынуждало законодателей адаптировать нормы права интеллектуальной собственности под новые способы копирования и распространения результатов творческой деятельности в целях защиты правообладателя. Это происходило в тот момент, когда становился очевидным потенциальный экономический эффект от внедрения таких технологий.

Для обеспечения ликвидности интеллектуальной собственности как актива необходимы достаточный уровень развития технологического сектора экономики и, как следствие, значимое число охраноспособных результатов творческой деятельности, а также наличие конкуренции. Наличие конкуренции стимулирует приобретение монопольных прав, то есть прав на результаты творческой деятельности (например, технические улучшения, направленные на повышение производительности труда) с целью получения конкурентного преимущества на рынке. При слабой конкуренции или ее отсутствии монополист не имеет стимулов для приобретения легальной монополии. Его рыночная власть и без нее безусловна.

Патент используется в экономике только тогда, когда дает субъекту хозяйственной деятельности конкурентные преимущества. Например, запатентованная технология позволяет снизить издержки на создание продукта по сравнению с конкурентами либо технология позволяет производить продукт, не имеющий аналогов на рынке.

Следует отметить, что значительная часть патентов не дает каких-либо конкурентных экономических преимуществ. Патент может охранять замечательную прорывную технологию, но ее практическое использование, по крайней мере в текущее время, оказывается экономически нецелесообразным. При этом не исключено, что такой патент может быть востребован в будущем.

В «Сколково» действует Центр интеллектуальной собственности, который оказывает поддержку резидентам фонда в области патентования. Так, в 2022 году клиентами центра было получено более 200 зарубежных патентов в 30 странах мира, а также 236 российских патентов. Наличие оформленных прав на результат интеллектуальной деятельности часто является условием для привлечения финансирования в форме инвестиций либо займов, кредитов, а также грантов, которые предоставляет государство по нацпроекту «Цифровая экономика». В качестве примера можно привести компанию «К-Скай» (резидент «Сколково») — разработчика первой в России системы искусственного интеллекта, зарегистрированной Росздравнадзором как программное медицинское изделие. В 2020 году было привлечено более 130 млн руб. инвестиций от группы частных инвесторов. Одним из условий успешной сделки было наличие у стартапа портфеля интеллектуальной собственности.

Последнее время широко обсуждается активное использование инструмента залога интеллектуальных прав при предоставлении банковского финансирования. Если хозяйственная деятельность компании обеспечивает ее устойчивость, необходимую для получения банковского финансирования, интеллектуальная собственность может быть принята в качестве залога в дополнение к другим активам компании.

Привлечение банковского финансирования под залог интеллектуальной собственности вне связи с материальными активами сейчас затруднено. Одна из причин этого приведена выше — далеко не все патенты имеют самостоятельную коммерческую ценность. Кроме того, оценка патентов всегда очень субъективна. На экспертном уровне идет обсуждение, как можно было бы изменить эту ситуацию.

Существует несколько типичных способов трансфера технологий. Наиболее распространенный способ предполагает уступку прав или лицензирование. В качестве передающих интеллектуальные права выступают правообладатели, как правило, университеты и технологические компании — разработчики технологических решений. Приобретают такие права компании, нацеленные на повышение эффективности своей деятельности или ее расширение за счет внедрения новых технологий.

Чтобы университеты могли развивать долгосрочные партнерства с индустриальными заказчиками, фонд «Сколково» запустил программу подготовки кадров для обучения университетских центров трансфера технологий, а также платформу НИОКР-сервисов, которая упрощает поиск потенциальных разработчиков технологических решений.

Другой способ предполагает вклад объектов интеллектуальной собственности в имущество или уставный капитал компании. Мы запустили инкубатор IGTech, который помогает организовать долгосрочную кооперацию между ученым и предпринимателем путем создания ими совместной компании. Такой механизм является противовесом традиционным центрам трансфера технологий и инкубаторам, которые предлагают услуги по обучению ученого или инженера на предпринимателя. В модели IGTech ученый вкладывает интеллектуальную собственность в компанию, но не участвует в операционном управлении, не является ее наемным работником, а продолжает заниматься свойственной ему исследовательской работой. Он развивает технологическое решение, на которое предприниматель приносит ему заказ с рынка. При этом он участвует в доходе от деятельности такой компании.

Для развития рынка интеллектуальной собственности необходимо обеспечить взаимодействие разных субъектов инновационной экосистемы: университетов, стартапов, крупных заказчиков, производственных предприятий. Сделать это возможно прежде всего за счет мер организационного и инфраструктурного характера. Государство, в свою очередь, должно способствовать получению и защите интеллектуальных прав российских разработчиков для обеспечения экономического роста, стабильности и безопасности отечественного рынка цифровых технологий, а также эффективной реализации импортозамещения.