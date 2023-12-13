Возраст надежности: какие проблемы решают молодые предприниматели

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Одно из направлений государственной поддержки предпринимательства — это меры, стимулирующие деловую активность молодых людей. Разберемся, какая ситуация складывается в этой сфере и какие проблемы можно считать ключевыми.

Для анализа мы используем данные сервиса «Деловая среда» по регистрации бизнеса и дистанционному открытию счета, через который зарегистрировано 144 тыс. бизнесов в 2023 году и более 550 тыс. с 2018 года. 44% регистраций нового бизнеса в 2023 году приходится на долю тех, кому не исполнилось 36 лет. То есть почти каждый второй новый предприниматель в нашей стране — это представитель молодежи.

В некоторых регионах за первые десять месяцев 2023 года увеличилось число 18–19-летних граждан, зарегистрировавших бизнес, в сравнении с 2021 и 2022 годами. Например, если 2022 году на их долю в Республике Мордовия приходилось всего 2,3% от всех открытых бизнесов, то в 2023 году — уже почти 5%, а в Камчатском крае доля выросла с 1,6 до 4,11%.

Самые востребованные ниши такие же, как у предпринимателей постарше: топ-10 самых часто открываемых людьми в возрасте 18–35 лет полностью совпадает с аналогичным списком у предпринимателей старше 35 лет. Наиболее популярные сферы — это розничная торговля, перевозки пассажиров и грузов, оптовая торговля, специализированные строительные работы и строительство зданий, операции с недвижимым имуществом, общепит, персональные услуги, оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами, а также их ремонт и разработка программного обеспечения. Кстати, последняя сфера попала в десятку самых популярных только в 2022 году.

Однако, если посмотреть на прирост субъектов малого бизнеса, то есть на число, которое показывает динамику роста популярности той или иной сферы, мы увидим, что за последний год молодежь кардинально сменила свои предпочтения. В 2022 году самый большой прирост показывала IT-отрасль (+49%), а следом шли растениеводство и животноводство (+36%). В 2023 году наибольший прирост оказался уже у сферы аренды и лизинга (39%), а на втором месте расположилась рекламная деятельность (35%).

Это наглядное доказательство того, что молодежь не привязана к каким-либо сферам и готова гибко и быстро действовать, ориентируясь на состояние рынка.

Одна из серьезных проблем для молодежного предпринимательства — это кризис доверия. По данным нашего совместного с медиахолдингом Rambler&Co опроса, общество не воспринимает юных начинателей своего дела достаточно серьезно и делает выбор в пользу тех, кому больше 35 лет. Эта ситуация усложняется тем, что проблема не односторонняя — сама молодежь признается, что знаний и опыта попросту не хватает. Согласно исследованию АСИ, среди ключевых факторов, отталкивающих от предпринимательской деятельности, — нехватка опыта и знаний (16,8%) и непонимание, с чего начать (14,7%). Отсутствие нужных компетенций в совокупности с общественным недоверием может стать серьезным барьером для молодых людей, стремящихся открыть собственное дело.

Очевидные и при этом эффективные способы преодоления этого барьера — популяризация молодежного предпринимательства как жизненной стратегии и развитие образовательных программ для этого сегмента.

Считается, что предприниматель сам определяет, чему и как учиться. Но есть нюанс. В 2022 году благодаря исследованию с НАФИ мы выяснили, что большая часть владельцев бизнеса спрашивает совета по управлению финансами компании у членов семьи и друзей (47%), не являющихся профессионалами в сфере развития бизнеса и финансов. Это может говорить об отсутствии понимания, где и как получить нужную информацию.

Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» во всех регионах страны на базе центров «Мой бизнес» реализуются программы, которые рассчитаны на повышение квалификации действующих предпринимателей, а также обучение бизнес-компетенциям школьников и молодых людей, в том числе студентов.

Хороший пример — бесплатный образовательный проект «Мой бизнес. Первое дело», организованный Минэкономразвития России совместно с «Деловой средой» и VK. Его цель — помочь новичкам запустить свой бизнес и успешно его масштабировать. В течение десяти недель начинающие предприниматели проходят путь от создания бизнес-идеи до разработки плана ее реализации и первых продаж под руководством опытных наставников. Это помогает преодолеть большинство стартовых барьеров и ошибок и повысить выживаемость компаний. В этом году в проекте приняли участие более 17 тыс. человек.

Полезный инструмент — образовательная платформа для предпринимателей dasreda.ru, которая была создана Министерством экономического развития РФ и Сбербанком. Сейчас пользователям доступно более 2 тыс. бесплатных обучающих материалов. Например, для интересующихся сегментом путешествий проект о молодых и смелых предпринимателях из сферы туризма «Через всю Россию». Съемочная группа проекта проехала по основным туристическим регионам России — Камчатка, Владивосток, Алтай, Байкал, чтобы найти самые интересные и необычные бизнесы в этой сфере.

Задачу преодоления недоверия общества к молодым основателям бизнеса необходимо решать с помощью формирования восприятия: такие предприниматели — новые звезды. Смелые и ответственные люди, которые своим предпринимательским продуктом создают ценность для окружающих, зарабатывают и предоставляют рабочие места. Судя по динамике запуска новых бизнес-проектов, молодежь останавливаться не намерена, и это дает надежду, что возраст перестанет восприниматься как маркер ненадежности.