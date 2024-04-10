Профилактика риска: как меняется госнадзор за бизнесом

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Штрафы по итогам проверок бизнеса заменят на соглашения об устранении нарушений, сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин 3 апреля в ходе своего ежегодного отчета о работе кабинета в Госдуме. Это заявление было сделано в русле проводимой в последние три года работы правительства по нормотворчеству, цель которой — закрепить в законодательстве окончательный переход на риск-ориентированную модель взаимодействия власти и бизнеса. Президентом Владимиром Путиным отмечено, что временные моратории на ряд контрольных процедур с учетом практики их применения должны стать постоянными, чтобы представители бизнеса понимали, что возврата к уровню административной нагрузки образца прошлого десятилетия уже не будет. Срок реализации законодательного урегулирования вопроса контрольно-надзорной деятельности установлен президентом до 1 января 2025 года.

За последние годы контрольная деятельность в России претерпела значительные изменения, ориентированные на снижение административной и финансовой нагрузки на бизнес. Принят основополагающий закон, проведена колоссальная работа по изменению всей нормативной базы от появления «регуляторной гильотины» до корректировки муниципальных актов, регулирующих проведение проверок в конкретных городах и поселениях по всей стране.

Риск-ориентированный подход, который активно внедряется в стране, позволяет более эффективно и целенаправленно контролировать деятельность предприятий. Число проверок уже находится на историческом минимуме — по итогам 2023 года оно упало с 2015 года на 83%, а в сравнении с 2021-м — на 59%, при этом предпринимательское сообщество констатирует, что острота проблем с контролем за последнее десятилетие снята.

По подсчетам ЦСР, внедрение риск-ориентированного подхода и профилактики нарушений привело к снижению издержек от проверок для бизнеса за последние пять лет (с 2018 по 2022 год) в десять раз.

Моратории на проверки как антикризисные меры показали свою эффективность. Временные запреты вводились в различных условиях с 2015 года: сначала это были моратории для поддержки субъектов МСП, потом в рамках поддержки при COVID-19, а затем для поддержки бизнеса в условиях санкционного давления. Но рано или поздно любой мораторий исчерпает свои возможности и будет отменен. Важно, что в последние годы перестраивается сама система надзора, проверки постепенно заменяются на профилактические визиты.

Для примера: в 2022 году пятая часть опрошенных РСПП компаний назвала контрольное (надзорное) давление в числе главных проблем для бизнеса в стране, а в 2023 году доля тех, кто так считал, сократилась на 6 п.п.

Правительство большое внимание уделяет обратной связи. Внедрен инструмент оценки проведенных профилактических визитов через портал «Госуслуги». Каждый, в отношении кого проведен профилактический визит, может поставить оценку инспектору и оценить такой визит в целом. Очевидно, что в дальнейшем оценки, полученные от контролируемых лиц, будут влиять на рейтинг ведомств и, как следствие, приведут к более доброжелательному отношению инспекторов. Инспекторы различного уровня, в свою очередь, отмечают положительный настрой со стороны контролируемых лиц и говорят о своем желании помочь, разъяснить, а не наказать. По данным Реестра проверок, таких профилактически визитов в 2023 году проведено больше 1 млн.

Среди последних нововведений — инструмент досудебного обжалования. Предприниматели теперь обжалуют отказы в выдаче им разрешений или лицензий в досудебном порядке на портале «Госуслуги». Сервис распространяется уже на 365 видов лицензий и разрешений. В дальнейшем планируется внедрение механизма досудебного обжалования в процедуру получения еще не менее 60 разрешений. Уже определен исчерпывающий перечень причин отказов в рассмотрении жалоб, установлены сроки рассмотрения, предусмотрена возможность отзыва жалобы, восстановления пропущенного срока для ее подачи, прописаны другие нормы, которые систематизируют процедуру.

Процедура досудебного рассмотрения по разрешительной деятельности сохраняет время, деньги, ресурсы, нервы для предпринимателей. Контрольные и надзорные органы обязаны мотивировать свой отказ — четко прописывать основания. Снижение нагрузки на судебные инстанции повысит качество рассмотрения других не менее важных вопросов, запросов, жалоб и обращений.

Если уж и после досудебного обжалования решения разрешительного органа добиться удовлетворительного результата не удалось, тогда остается только обращаться в суд. Хотя практика показывает: после досудебной процедуры — это исключительные единичные случаи. Более 70% решений по досудебному обжалованию принимаются в пользу предпринимателей.

Важно и то, что благодаря этому механизму разрешительные органы, регуляторы получают оперативную обратную связь от предпринимателей. Система постоянно саморазвивается и донастраивается. В дальнейшем можно рассчитывать, что неправомерные, немотивированные отказы будут стремиться к нулю.