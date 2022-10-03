Серебряные запасы: как вовлечь в экономику бизнесменов старше 50 лет

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Типичный образ предпринимателя в массовом сознании — это молодой основатель стартапа, ИТ-специалист, работающий удаленно. Между тем, по оценкам нашего портала «Баба-Деда», «серебряная», то есть создаваемая людьми в возрасте 50 лет и старше, экономика в мире достигает $20 трлн (2020 год), а в России — минимум 5–7 трлн руб.

Оценивая потенциал старшего поколения бизнесменов, различные организации отмечают ряд преимуществ этой возрастной группы. Так, британская The Prince’s Initiative for Mature Enterprise (PRIME) утверждает, что 70% предприятий малого бизнеса, организованных людьми старше 50 лет, работают как минимум пять лет. Для стартапов, организованных более молодыми предпринимателями, показатель составляет лишь 28%. Результаты исследования Фонда Кауффмана говорят, что вероятность экономической эффективности стартапа, организованного специалистом старше 55 лет, примерно вдвое превышает аналогичный показатель для бизнесменов 20–34 лет. По данным LinkedIn, проекты, основанные людьми «55 плюс», также имеют в два раза больше шансов на успех по сравнению с проектами, основанными людьми 20–34 лет.

В феврале 2019 года эксперты исследовательского института финансового холдинга JPMorgan Chase опубликовали результаты актуального исследования малого бизнеса. Основной его целью было выявление связи между финансовыми показателями организации и полом и возрастом его основателей. Специалисты пришли к выводу, что компании с возрастными основателями (старше 55 лет) имеют наивысшую выживаемость (вероятность их закрытия самая низкая). Типичная фирма, основанная 30-летним предпринимателем, покинет рынок в течение ближайших пяти лет с вероятностью 11,1%. В случае, если основателю 60 лет, такая вероятность составит 8,2%.

Россия пока находится в конце списка стран по доле в общем числе предпринимателей людей «50 плюс»: согласно различным опросам, она составляет 3–6%.

Зрелость и возраст россиянами воспринимается как новый уровень свободы, но свое дело открывает небольшой процент представителей старшего поколения. Очевидно, играет роль структура культурного пласта, люди полагают, что «учиться поздно», и «на пенсии отдыхать уже надо». Большинство выпускников бизнес-школ далеки от пятидесятилетнего юбилея.

Именно скептический настрой, а не недостаток знаний, являющийся весомым барьером для более молодых людей, останавливает потенциальных предпринимателей старшего возраста. И тех бизнесменов, кто ответил, что не стал бы вновь начинать свое дело, если бы знал, что их ждет, по данным нашего портала, в предпенсионных возрастных группах больше всего: 46% среди людей 50–55 лет против 16% среди опрошенных младше 30 лет.

Основные причины скепсиса и разочарования, по словам опрошенных, — «административные барьеры, коррупция, отсутствие стабильности и прозрачности условий ведения бизнеса».

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Большинство респондентов исследования, проведенного некоммерческой организацией SCORP (The Service Corps of Retired Executives), отметили, что не ощутили поддержки ни от государства (65,5% не получили помощи от правительства штата, 47,8% сообщили об отсутствии мер поддержки со стороны федеральных властей), ни от местного сообщества (51,1%). Согласно данным отчета, большая часть возрастных предпринимателей не получили во время пандемии COVID-19 никакой поддержки. Чтобы остаться на плаву в 2020 году, большинству предпринимателей — 74% — пришлось задействовать личные сбережения. 36,6% сообщили об использовании для нужд бизнеса средств с кредитных карт, 23,6% пришлось тратить пенсионные накопления.

Возможно, что если предпринимательский ресурс, показывающий по результатам всех исследований гораздо больший потенциал, чем об этом принято думать, демонстрирует при этом такой же значительный скепсис, это повод задуматься о необходимости новых мер господдержки развития «серебряной» экономики.