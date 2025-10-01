Бизнес на природе: как будут работать предприниматели в заповедниках

Фото: Shutterstock

Экотуризм в России набирает популярность. В 2024 году заповедные территории России, по данным Минприроды, посетили 17,6 млн человек, и в министерстве прогнозируют, что к 2030 году количество посещений составит не менее 20,6 млн человек ежегодно.

Экотуризм не только способствует укреплению связи между человеком и окружающей средой, но и становится одним из факторов экономического развития регионов.

Сейчас в России насчитывается около 12 тыс. особо охраняемых природных территорий (ООПТ) различных уровней и категорий. Они занимают 13% от сухопутной площади страны. Основу системы ООПТ федерального значения составляют 111 заповедников, 66 заказников и 72 национальных парка. Около 6 млн га заповедных территорий открыты для посещения. Они обладают значительным туристическим потенциалом.

Правила экологического туризма обусловлены режимом охраны ООПТ: путешественники пользуются существующей системой троп, мест для стоянок и разведения костров. Посетители заповедников соблюдают требования навигационных знаков, информационных табличек, стендов и других указателей, берут на себя обязательство бережно относиться к природным комплексам. Безусловно, для такого «дикого» отдыха на самом деле требуется серьезная организация и навигация: для туристов разработаны тропы и маршруты по заповедным территориям, подобрать удобный маршрут можно на портале эко.путешествуем.рф.

На государственном уровне экологический туризм рассматривается как стратегическое направление развития отрасли. По нацпроекту «Экологическое благополучие» к 2030 году на ООПТ будет построено 76 научно-образовательных и демонстрационных объектов, 30 визит-центров, 400 км экологических троп и маршрутов, 300 мест размещений и санитарных зон. Также будут реализованы адресные проекты, например строительство фондохранилища в нацпарке «Кенозерский».

Интерактивные визит-центры становятся важной частью туристической инфраструктуры заповедников и национальных парков. В свою очередь, экотропы оборудуются информационными стендами, а актуальные событийные мероприятия позволяют не просто увидеть достопримечательности заповедных территорий, но и узнать о природе этих мест много нового.

Особый интерес гостей ООПТ вызывают программы сохранения редких видов, занесенных в Красную книгу, и возможность увидеть животных своими глазами. Так, в заповеднике «Черные земли» в Республике Калмыкия можно понаблюдать за сайгаками, в Оренбургском заповеднике — увидеть табун лошадей Пржевальского, в национальном парке «Орловское полесье», заповедниках «Калужские засеки» и «Брянский лес», национальном парке «Смоленское поозерье» в зимнее время проводятся экскурсии к стадам зубров, в Даурском заповеднике на экскурсии к Торейским озерам можно увидеть вольные стада дзеренов. Степи вокруг озер — единственное место в России, где обитает и размножается эта редкая антилопа.

Экотуризм открывает новые возможности для предпринимателей в сфере организации экскурсионных программ и туров, создания экогостиниц, продвижения традиционных ремесел и местных продуктов. Успешные бизнес-модели в экотуризме строятся на принципах устойчивого развития, что позволяет компаниям не только зарабатывать, но и вносить вклад в защиту окружающей среды.

Организация бизнеса на ООПТ требует соблюдения строгих правил, чтобы избежать негативного воздействия человеческой деятельности на памятники природного и культурного наследия.

Для регулирования туризма в национальных парках разрабатываются планы рекреационной деятельности (ПРД), которые станут одними из ведущих документов развития территории на 10 лет. Такой план охватывает три зоны, на которых возможно развитие туризма: рекреационную, зону хозяйственного назначения и зону объектов культурного наследия. Графическая часть плана рекреационной деятельности включает в себя информацию с отображением существующих и планируемых объектов инфраструктуры.

В данный момент завершена разработка ПРД для 52 национальных парков, эти документы сейчас проходят согласование. Утвержденные планы станут основой для привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры национальных парков. Важно отметить, что после их окончательного одобрения будут определены не только действующие, но и потенциальные инвесторы, готовые к созданию и развитию туристической инфраструктуры. Это открывает новые горизонты для конкурсных и аукционных торгов, которые предоставят возможность реализовать различные проекты на земельных участках, находящихся в границах особо охраняемых природных территорий.

Параллельно Минприроды работает над разработкой Стратегии развития системы особо охраняемых природных территорий до 2036 года. Этот ключевой документ призван не только обозначить основные угрозы для таких территорий, но и определить приоритетные направления, исходя из задачи сохранения природного наследия России. Стратегия может стать важным инструментом, который позволит интегрировать экологические и экономические интересы, создавая новые возможности для устойчивого развития.