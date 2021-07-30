Межпартийное согласие ценой $1 трлн

Сенат США готов рассмотреть план масштабной модернизации страны

После нескольких месяцев споров в сенате демократы и республиканцы смогли договориться о начале рассмотрения масштабной инициативы Джо Байдена о выделении более $1 трлн на инфраструктурные проекты

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Затянувшийся поиск компромисса

В среду, 28 июля, сенат конгресса США проголосовал за то, чтобы начать формальное рассмотрение подготовленного демократической администрацией законопроекта, предусматривающего выделение более $1 трлн на модернизацию инфраструктуры страны — из них $560 млн составят новые расходы бюджета — в следующие восемь лет, сообщила CNN. «За» проголосовали 67 сенаторов, «против» — 32.

Кроме 50 сенаторов от Демократической партии «за» высказались также 17 республиканцев, сообщило Politico. Джо Байден, занимающий пост президента США с 20 января, откликнулся на это пространным заявлением, в котором подчеркнул важность проделанной работы. «Конечно, ни одна из сторон не получила всего, что хотела. Но это и означает компромисс, и поиск консенсуса — суть демократии. <...> Впереди еще много работы, будут разногласия, которые придется разрешать, и новые компромиссы», — сказал президент США, назвав в Twitter соглашение историческим.

Подготовить план масштабной модернизации инфраструктуры Байден обещал еще во время предвыборной кампании, а представил он его 31 марта. Но, поскольку законодательной инициативы американский президент не имеет, предложить план должны были демократы, а без голосов республиканцев обеспечить его принятие невозможно. Байден настаивал, что законопроект должен иметь поддержку обеих партий, поэтому были сформированы рабочие группы для согласования позиций. Но даже среди демократов отношение к плану было неоднозначным. В июне Байден и входящие в рабочие группы десять сенаторов (по пять от каждой партии) объявили, что удалось договориться. Тем не менее 21 июля, когда план был впервые вынесен на голосование насчет возможности начала рассмотрения, оно провалилось, хотя республиканцы указали, что готовы продолжать работу над текстом и не против нового голосования.

Всю прошедшую с 21 июля неделю представители администрации Байдена вели интенсивные переговоры. Министр торговли Джина Раймондо контактировала с лидером демократов в сенате Чаком Шумером и сенатором Марком Уорнером. Она же отдельно встречалась с сенатором-республиканкой Сюзан Коллинс. Глава администрации Рон Клейн несколько раз беседовал с Шумером, а главный советник Байдена по этому плану Стив Рикетти и члены экономического совета неделями вели переговоры с законодателями, описывает переговорный процесс Politico. В итоге удалось согласовать приемлемый вариант законопроекта, который сенат согласился принять к рассмотрению.

Президент, более 30 лет занимавший пост сенатора, провел в поддержку плана несколько публичных мероприятий и встреч с сенаторами. «Возможно, профессиональные политики действительно хороши в политике», — прокомментировал приложенные президентом усилия сенатор Брайан Шатц.

Переговорщики заметили, что голосование 28 июля — пример того, что совместная работа обеих партий в политически расколотом Вашингтоне еще возможна, пишет Wall Street Jornal. «Выходит, что десятилетия опыта и отношений действительно необходимы, чтобы добиться таких больших результатов. Команда не отвлекалась, президент не отвлекался на другие события», — объяснил успех министр транспорта Пит Бутиджич.

Полностью текст законопроекта еще не согласован. Но ожидается, что он будет среди прочего включать выделение $110 млрд на дороги и мосты, $39 млрд — на общественный транспорт, $66 млрд — на модернизацию железных дорог и $7,5 млрд — на строительство зарядных станций для электромобилей. На развитие портов планируется выделить еще $17 млрд, $25 млрд — на аэропорты, а $50 млрд — на создание условий для противодействия экстремальным погодным условиям, приводит некоторые цифры Wall Stret Journal.

Необходимый успех для Байдена

Байден в своем заявлении подчеркнул, что инфраструктурная программа не будет финансироваться за счет повышения налогов для семей, зарабатывающих менее $400 тыс. в год, и что она необходима для успешной конкуренции США с Китаем и остальным миром в XXI веке. Некоторые опрошенные The Hill сенаторы не исключили, что в сенате план будет рассмотрен до августовского отпуска. Но до окончательного принятия законопроекта могут пройти месяцы, пишет издание. В частности, потому, что принятие инфраструктурного плана демократами в палате представителей увязано с рассмотрением еще одного, более амбициозного плана на $3,5 трлн, направленного на поддержку американских семей.

При этом рейтинг 46-го президента США к концу июля достиг минимума с начала работы — 50% опрошенных одобряли его действия, тогда как в июне таких было 56%, показал опрос Gallup. В первом квартале работу Байдена одобряли в среднем 56% американцев, во втором — 53,3%, подсчитала служба. Деятельность Байдена оценивают выше, чем некоторых его предшественников, указывают эксперты Gallup. Билл Клинтон по итогам второго квартала вызывал одобрение только 44% американцев, а Дональд Трамп — 38,8%. Но у Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы одобрение было выше — 55,8 и 62% соответственно.

Трамп своих однопартийцев за одобрение плана Байдена раскритиковал: «Трудно поверить, что республиканцы в сенате занимаются с радикальными левыми демократами принятием так называемого двухпартийного законопроекта об инфраструктуре... Это поражение для США, ужасная сделка, которая делает так, что республиканцы выглядят слабыми и глупыми», — привела слова экс-президента пресс-служба.