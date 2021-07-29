Бои коридорного значения

На армяно-азербайджанской границе снова обострилась ситуация

Последние бои на границе Армении и Азербайджана удалось остановить только после вмешательства России. Эксперты объясняют эскалацию ситуации давлением Баку и намерением США и Франции стать посредниками в переговорах

Фото: Сергей Гритс / AP

Почему России опять пришлось вмешаться

Около четырех часов утра 28 июля на границе Гегаркуникской области Армении армянские и азербайджанские военные вступили в плотный огневой контакт, сообщил Ереван. По данным Баку, обострение началось даже раньше — с того, что в час ночи армянская сторона обстреляла азербайджанские позиции в соседнем Кельбаджарском районе.

Как утверждает армянское оборонное ведомство, в среду случились полноценные боевые действия с наступлениями и контрнаступлениями. Бой длился несколько часов, до объявления перемирия в десять утра по местному времени (9:00 мск). Оно состоялось благодаря вмешательству России, заявили в Ереване и Баку. «При посредничестве командования миротворческих сил России достигнута договоренность о возобновлении режима прекращения огня на армяно-азербайджанской линии соприкосновения», — говорится в заявлении оборонного ведомства Армении. Аналогичное сообщение распространило и азербайджанское Минобороны. Ситуация на армяно-азербайджанской границе стала темой оперативного совещания Совета безопасности России под председательством президента Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ереван сообщил о трех убитых и четырех раненых. Баку сообщил о двух раненых.

Гегаркуникская область — один из проблемных участков на новой армяно-азербайджанской границе, поскольку до второй карабахской войны она примыкала к подконтрольному Еревану Кельбаджарскому району Нагорного Карабаха и никакой пограничной инфраструктуры не имела.

В последние два месяца подобные инциденты происходят регулярно. 14 июля при перестрелке в районе села Ерасх на границе Армении и азербайджанской Нахичевани погиб армянский военнослужащий, хотя ситуация там, не считая инцидента со сбитым российским вертолетом осенью прошлого года, была относительно спокойной даже во время войны. 19 июля перестрелки на этом участке возобновились, и с тех пор не проходит почти ни дня без новых. В мае стороны неоднократно открывали огонь на одном из участков границы в армянской Сюникской области. Армения тогда обратилась за консультациями в ОДКБ.

Вторая карабахская война между Арменией и Азербайджаном продолжалась 44 дня и завершилась 9 ноября 2020 года в результате трехстороннего соглашения. Подписи под ним поставили премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану значительную часть Нагорного Карабаха, в регион были введены российские миротворцы. В ближайшие три года должен быть определен план создания нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающему связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Должны быть разблокированы все экономические и транспортные связи в регионе. Армения обязалась обеспечить безопасность сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой.

Чем может объясняться рост напряженности

Из-за боев на границе президент Армении Армен Саркисян прервал свой визит в Токио и вернулся в Ереван. Из Баку прозвучал призыв начать переговоры по делимитации азербайджано-армянской границы. «Мы призываем Армению принять новые региональные реалии, прекратить военные провокации и начать переговоры по делимитации границ», — написала пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в Twitter.

Ведущий научный сотрудник МГИМО МИД России Сергей Маркедонов в интервью агентству Sputnik обратил внимание, что конфликт между Арменией и Азербайджаном никогда не сводился к принадлежности Нагорного Карабаха, были и другие театры военных действий на границе. Ситуация осложнена тем, что новая граница, появившаяся после последней войны, не делимитирована и не демаркирована, продолжает он.

Войну Армения фактически проиграла, так что условия сейчас диктует Азербайджан, и последние инциденты могут рассматриваться как элемент давления со стороны Баку, полагает эксперт. Одно из объясняющих это давление предположений заключается в том, что Азербайджан хочет побудить Армению открыть транспортные коридоры, что армянской стороной воспринимается как дело опасное, считает Маркедонов.

Мнение, что продолжающиеся три месяца инциденты — часть стратегии давления на Армению со стороны Азербайджана, разделяет армянский политолог Александр Искандарян. Элементами этой стратегии также являются постоянные указания Баку на решение «карабахской проблемы», хотя Армения считает, что статус территории должен быть определен на переговорах в будущем, а также удержание в Азербайджане попавших в плен армян, прокомментировал Искандарян РБК. По его мнению, цель этой стратегии — разблокировка транспортного коридора на юге Армении (из Азербайджана через территорию Армении к Нахичевани и далее в Турцию), а также подписание мирного договора с приемлемыми для азербайджанского общества формулировками. Эксперт не ожидает, что это давление способно снова перерасти в полномасштабные боевые действия, но конфликт низкой интенсивности может поддерживаться. Искандарян настаивает, что называть происходящее делимитацией и демаркацией неправильно, так как обычно такие процессы сначала идут за столом переговоров, где стороны обсуждают приемлемые варианты, а только потом возводится пограничная инфраструктура.

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Некоторые опрошенные РБК эксперты связали эскалацию напряженности с заинтересованностью западных стран, прежде всего Франции и США, в возвращении в переговорный процесс, в котором сейчас основным посредником выступает Россия. После последних парламентских выборов в Армении Никол Пашинян обновил свой мандат, но неожиданно для многих вместо имплементации договоренностей с Азербайджаном и Россией ужесточил свою позицию. Это произошло на фоне активизации Парижа и Вашингтона, которые при дальнейшем росте напряженности могли бы вернуться в число активных медиаторов, считает старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Пашиняну поддержка США и Франции помогла бы усилить переговорные позиции. По мнению Притчина, Азербайджан сейчас в меньшей степени заинтересован в эскалации напряженности, в его интересах — реализация положений о разблокировке транспортных коридоров.

Азербайджанский политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Маммадов отметил, что в первые месяцы процесс определения границы проходил в штатном режиме, а самые сложные участки около города Гафан (Капан в армянской версии) определялись в согласованном порядке, но по мере того как подходил срок исполнения трехсторонних договоренностей, в Армении нарастал внутриполитический кризис, продолжавшийся до июньских парламентских выборов. За это время, продолжает эксперт, свое отношение к ситуации выработали новая администрация США и Франция, теперь их цель — исключить монополию России на урегулирование конфликта и восстановить свою активную роль в этом процессе. Подтверждением, по мнению Маммадова, является то, что карты минных полей, в обмен на которые Баку был готов вернуть Армении нескольких пленников, в июне были переданы Ереваном при посредничестве Госдепартамента США и правительства Грузии, а не России, а ЕС вскоре после выборов в Армении заявил о выделении Еревану €2,6 млрд.