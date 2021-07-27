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Тунисский транзит не прошел проверку временем
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Газета
Тунисский транзит не прошел проверку временем
Газета № 118 (3407) (2707) Политика,
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Тунисский транзит не прошел проверку временем

Президент Туниса сконцентрировал всю власть в своих руках
Тунис переживает острейший со времен «арабской весны» политический кризис. Президент Каис Саид приостановил работу парламента и взял исполнительные полномочия в свои руки, оппозиция обвинила его в государственном перевороте
Фото: Hedi Azou / AP
Фото: Hedi Azou / AP

В понедельник, 26 июля, у здания парламента Туниса прошли массовые столкновения между сторонниками президента Туниса Каиса Саида и сторонниками исламистской партии «Ан-Нахда» («Возрождение»), которую возглавляет спикер парламента Рашид аль-Ганнуши. Причиной беспорядков стало беспрецедентное решение Саида о концентрации власти в его руках, принятое накануне.

Как Робокоп взял власть

В ночь на понедельник глава государства в телеобращении заявил, что после консультации со спикером парламента и премьер-министром принял решение приостановить деятельность парламента (при этом аль-Ганнуши в понедельник заявил, что ни в каких консультациях участия не принимал, а глава кабинета Хишам Машиши ситуацию не комментировал). «Первое решение, которое я должен был принять несколько месяцев назад, касается парламента — это решение приостановить всю его деятельность», — заявил Саид. Он также объявил о снятии с депутатов неприкосновенности и своем решении возглавить прокуратуру. Кроме того, президент взял на себя всю полноту исполнительной власти в стране, уволив Машиши. Саид пообещал, что будет назначен новый премьер, однако в понедельник этого не произошло.

Саид, являющийся специалистом в области конституционного права, заявил, что все его действия соответствуют Конституции Туниса, принятой в 2014 году, которая «не предусматривает его [парламента] роспуска, но и не препятствует приостановке его деятельности». Позже канцелярия президента уточнила, что работа парламента заморожена на 30 дней. Саид также сказал, что все эти меры принимаются, «пока общественный мир не вернется в Тунис и пока мы не спасем страну».

После телеобращения президента военные по его приказу окружили здание парламента и другие стратегически важные государственные объекты. 80-летнего аль-Ганнуши в парламент не пропустили — он намеревался вместе с другими депутатами оспорить решения главы государства. У «Ан-Нахды» самая многочисленная фракция в парламенте, она контролирует четверть мест. Катарский телеканал Al Jazeera, активно освещающий события в Тунисе, сообщил о штурме полицией в понедельник его тунисского офиса. Около 20 представителей правоохранительных органов заявили журналистам о необходимости прекратить работу, а свои действия объяснили решением суда.

Тунисский Робокоп

Каис Саид победил на президентских выборах в октябре 2019 года, во втором туре набрав чуть более 72% голосов. 63-летний политик является беспартийным, предвыборную кампанию провел без привлечения бюджетных средств и публичных митингов, агитацию проводил в кафе, на рынках городов страны, в социальных сетях, сообщал ТАСС. Financial Times называет его популистом. Al Jazeera объясняла его победу тем, что профессор права не был связан ни с одной из политических группировок. В предвыборный период Саид выступал за децентрализацию власти и избирательную реформу — в частности, он предлагал ввести вместо прямых выборов парламента многоступенчатую систему, в рамках которой граждане избирали бы представителей в местные советы, те, в свою очередь, — региональных и национальных депутатов. Саид известен как сторонник закона о смертной казни в отношении террористов и уголовного преследования гомосексуалистов, он выступал против уравнивания мужчин и женщин в правах наследования. За внешнее сходство с известным киногероем и манеру речи получил прозвище Робокоп, пишет The Guardian.

Что обусловило политический кризис

Происходящее сейчас в Тунисе The Financial Times называет самым серьезным политическим кризисом с 2011 года, когда начались события «арабской весны». В Тунисе они привели к бегству правившего более 20 лет президента Зин эль-Абидина бен Али, конституционной реформе и победе на парламентских выборах ранее запрещенной «Ан-Нахды». Тунисский транзит власти большинством экспертов признавался самым успешным на фоне потрясений, охвативших другие страны региона. В 2014 году была принята Конституция, распределявшая власть между президентом, премьером и председателем парламента.

В 2015 году Тунисский национальный диалоговый квартет получил Нобелевскую премию мира за «решающий вклад квартета в строительство плюралистической демократии в Тунисе по итогам «жасминовой революции» 2011 года». Однако политическая ситуация в стране не была стабильной. Политический кризис 2020 года по договоренности с основными политическими игроками разрешился назначением Машиши премьер-министром. Однако правительство не заработало в полную силу — президент отказывался утвердить 11 министров, поэтому многие совмещали посты.

Экономическое развитие страны также шло довольно медленно. Всемирный банк в своем обзоре по Тунису указывает, что уже к концу 2020 года стало очевидно сильное негативное влияние пандемии коронавируса на экономику страны — спад был сильнее, чем у других государств региона, так как страна вошла в кризис с тормозящими экономическими показателями и растущим уровнем государственного долга. В итоге ВВП в 2020 году сократился на 8,8%, а безработица выросла с 15% в начале пандемии до 17,8% к концу первого квартала 2021 года. Наиболее серьезный рост безработицы замечен среди женщин (24,9% без работы) и молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет (40,8% безработных).

Показатели заболеваемости и смертности от коронавируса в Тунисе также одни из самых высоких в Северной Африке. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране с почти 12 млн населения было зарегистрировано 569 тыс. заболеваний и 18 тыс. смертей, вакцинировано лишь 7% населения.

Введенные из-за пандемии ограничения стали причиной акций протеста, стартовавших в начале года. Премьер Машиши признавал, что у протестующих были основания выйти на улицы, но при этом около 600 человек были задержаны, обращает внимание исследовательский Washington Institute. Опросы общественного мнения, на которые ссылается институт, показывают, что более 80% тунисцев недовольны направлением развития страны, что в основном объяснялось недовольством экономической ситуацией.

Чем завершится противостояние

Спикер аль-Ганнуши назвал действия президента Саида «путчем», бюро парламента его указы охарактеризовало как «ничтожные». Аль-Ганнуши и его партия утверждают, что президент не провел переговоры, предусмотренные статьей 80 Конституции. «Рядом комментаторов произошедшее интерпретируется как государственный переворот, так как президент ссылается на 80-ю статью, но применение этой статьи предполагает, что президент берет в руки полномочия согласованно с парламентом. Когда писалась Конституция 2014 года, специально были приняты меры, чтобы не допустить узурпации власти президентом», — говорит эксперт клуба «Валдай», заведующий Центром арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий Кузнецов.

Тунисский кризис вызван в том числе постоянным противостоянием президента и парламента, которое не позволяло исполнительной власти принимать эффективные меры для разрешения как санитарного кризиса, так и экономического, говорит Кузнецов. По его наблюдениям, решение президента вызвало одобрение у значительной части общества, не вызвало существенного сопротивления со стороны целого ряда политических партий и общественных организаций. Так, заявление влиятельного Всеобщего тунисского союза труда сделано в очень сдержанных тонах, в нем в основном говорится о необходимости сохранения устоев конституционного порядка. По словам Кузнецова, ситуация опасна именно тем, что может быть поставлена под сомнение Конституция 2014 года, ставшая результатом компромисса между всеми политическими силами страны.

Найти выход из кризиса можно было бы, обратившись в Конституционный суд, создание которого предусмотрено Конституцией, пишет The Washington Post, однако из-за политических разногласий суд так не и был создан, последнюю попытку его учредить президент Саид заблокировал в январе этого года.

Автор: Полина Химшиашвили.
Теги: Тунис , протесты , президент , кризис
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