Долгое послевкусие российского арбитража

В Европе арестованы активы производителя соков Granini и Pago

Конфликт с экс-партнером обернулся для производителя соков Eckes-Granini арестом активов в Европе. Спустя десять лет после разрыва отношений ее оппонент пытается реализовать решение третейского суда в России о взыскании $49 млн

Фото: Rolf Vennenbernd / DPA / ТАСС

Об аресте отдельных активов соковой компании Eckes-Granini в Европе через своего представителя сообщил РБК немецкий бизнесмен Аксель Хартманн, который был партнером Eckes-Granini в России, а теперь находится с ней в судебных разбирательствах. Во Франции, в частности, арестованы акции французской дочерней компании Eckes-Granini с уставным капиталом около €71 млн, в Швейцарии — доля Eckes-Granini в ее совместном с Nestle предприятии, права на 103 защищенных товарных знака (в том числе на бренд Granini), следует из ответа Хартманна. По его словам, обеспечительные меры приняты также в Бельгии и Нидерландах.

«Отдельные судебные решения» ограничивают права компании распоряжаться ее активами до окончательного разрешения спора, признал представитель Eckes-Granini. Он уверяет, что компания принимает меры, чтобы отменить их.

Об аресте активов Eckes-Granini в ряде стран Европы на этой неделе сообщало и немецкое издание Handelsblatt.

Чем известна Eckes-Granini Семейная компания со штаб-квартирой в немецком городе Нидер-Ольм была основана Питером Эккесом в 1857 году и первоначально занималась производством спиртных напитков. После приобретения бренда Granini в 1994 году была создана Eckes-Granini, специализирующаяся на производстве и продаже соков и фруктовых напитков. Среди ее брендов — Granini, Pago, Hohes C, Joker, Marli, Brämhults, SIÓ. Сейчас Eckes-Granini поставляет свою продукцию более чем в 80 стран мира, заявленная доля на ключевых для нее европейских рынках — около 13%. В 2020 году было продано 43 млн л соков, выручка — €873 млн.

Почему у соковой компании возникли проблемы

Арест активов Eckes-Granini в Европе обусловлен неисполнением решения третейского суда в Москве по спору с Хартманном, с которым компания вместе пыталась развивать бизнес в России.

В России Eckes-Granini работала с 2001 года. До 2006-го компания разливала свою марку «Услада» по лицензионному договору на подмосковном заводе «Гутта», затем на предприятии «Нидан Соки». В 2007 году компания, как сообщали СМИ со ссылкой на ее данные, занимала около 2% российского рынка. Но позднее Eckes-Granini продала свою единственную российскую марку дистрибьюторской компании «Раритет» и свернула производство в России, сосредоточившись на поставке сюда премиальных соков в стеклянной таре.

К 2009 году, по данным Euromonitor, которые приводил «Коммерсантъ», доля Eckes-Granini на российском рынке упала до 0,1%. Сейчас в крупнейших российских торговых сетях представлены бренды Granini и Pago. По данным Союза производителей соков, воды и напитков, на все импортные соки сейчас приходится около 5% российского рынка. Основная часть импорта поступает из Польши, Белоруссии и Армении.

Именно Хартманн, как сообщали СМИ, в 2005 году приобрел завод «Гутта» в подмосковных Мытищах — по одной из версий, для того чтобы развивать совместный проект с Eckes-Granini, которая планировала резко увеличить объем продаж в России. Сам Хартманн тогда подтверждал, что стал гендиректором «Гутты».

В 2007 году Хартманн и аффилированные с ним лица, включая «Гутту», заключили со структурами Eckes-Granini соглашение об урегулировании взаимных претензий с арбитражной оговоркой. В 2012 году в отношении «Гутты» была введена процедура наблюдения, а в 2013 году компания была признана банкротом.

Eckes-Granini без письменного уведомления отказалась от услуг его компании в России, до сих пор не оплатила счета и довела компанию до разорения, утверждает через представителя Хартманн.

Эти претензии ничем не обоснованы, возражает представитель Eckes-Granini. Он настаивает, что сотрудничество с бывшим партнером компания прекратила в 2008 году «с согласия всех сторон и в соответствии с договором», поскольку ушла с российского рынка. Партнер, по словам представителя Eckes-Granini, против прекращения контракта «не возражал», и в компании были удивлены, «когда почти десять лет спустя» он предъявил ей претензии.

Что известно про Акселя Хартманна Уроженец немецкого города Висбаден, Хартманн в 1990-х, как писал «Секрет фирмы», решил заняться бизнесом в России. В частности, в 1997-м он основал компанию AksiS & Co, которая занималась импортом бакалейных товаров и консультировала выходивших на российский рынок международных игроков, в том числе Nestle и Ferrero. Под руководством Хартманна была создана национальная сеть по продвижению в России молочной и шоколадной продукции из Европы. С 2000 года по июнь 2005-го Хартманн возглавлял российское представительство немецкого производителя молочных продуктов Ehrmann. В марте 2020 года Хартманн по решению Арбитражного суда Москвы был признан банкротом, в отношении его введена процедура реструктуризации долгов.

Как судились Хартманн и Eckes-Granini

В декабре 2016 года Хартманн в соответствии с оговоркой инициировал разбирательство по немецкому праву и на немецком языке в российском третейском суде по процедуре ad hoс (в отличие от постоянно действующих судов группа арбитров собирается для рассмотрения определенного дела). Ответчиками выступали структуры Eckes-Granini и ее менеджеры.

В мае 2019 года арбитры приняли решение частично удовлетворить исковые требования и взыскать с ответчиков в пользу Хартманна около €49 млн убытков, процентов в размере 5% годовых на эту сумму, дополнительных расходов истца на разбирательство и т.п.

Не согласившись с решением третейского суда, Eckes-Granini и другие ответчики обратились в Арбитражный суд Москвы для его отмены. В августе 2020 года суд им отказал. Остались без удовлетворения и кассационные жалобы. В феврале 2021 года Eckes-Granini в рассмотрении кассационных жалоб отказал и Верховный суд.

Решение третейского суда «принято с нарушением элементарных юридических норм», утверждает представитель Eckes-Granini. То, что это решение подтверждено государственными судами России, по мнению компании, ничего не меняет, поскольку ни один из этих судов не принял во внимание ошибки третейского суда.

По согласованию с акционерами правление и наблюдательный совет Eckes-Granini решили не исполнять решение третейского суда, заявил представитель Eckes-Granini, добавив, что весной 2020 года компания приняла меры, благодаря которым решение третейского суда в России оценит уже немецкий суд — разбирательство состоится в сентябре 2021 года в Высшем земельном суде Кобленца. Именно в преддверии этого разбирательства и был инициирован арест активов, отмечает представитель Eckes-Granini.

Eckes-Granini пытается уклониться от исполнения судебного решения, в свою очередь заявляет Хартманн.

Отказ от добровольного исполнения решения третейского суда на практике — не редкость, констатирует адвокат Forward Legal Дарья Шляпникова. Сторона, в чью пользу принято решение, может обратиться с заявлением о принудительном исполнении решения арбитража по месту нахождения должника или его активов.

Ответчики могут выдвигать возражения против принудительного исполнения решения — например, они могут заявлять, что арбитраж вынес решение по спору, не предусмотренному или не подпадающему под условия арбитражного соглашения, указывает Шляпникова. Другой, по ее словам, классический аргумент в защиту должников — то, что признание и приведение в исполнение арбитражного решения противоречит публичному порядку страны места исполнения. Поскольку в данном случае арбитраж взыскал с ответчиков убытки около €49 млн с начислением 5% годовых вплоть до оплаты суммы убытков в полном объеме, то должники, защищаясь по месту признания арбитражного решения, рискуют начислением процентов, предупреждает юрист.