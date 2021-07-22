Лондон перешел на открытый статус

В Англии отменены введенные в связи с пандемией ограничения

Британское правительство отменило большинство карантинных ограничений, что, по мнению скептиков, может привести к новой волне эпидемии. Но на Даунинг-стрит считают, что открывать страну лучше летом, чем осенью или зимой

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Как изменятся правила поведения в Великобритании

Соединенное Королевство стало первой из ведущих стран Европы, отменившей подавляющее большинство социальных ограничений, введенных для борьбы с распространением COVID-19. С 19 июля сняты запреты на появление в общественных местах без масок, посещение заведений общественного питания и публичных мероприятий.

Британское правительство дало ряд рекомендаций, которых граждане должны придерживаться. Во-первых, они должны стараться соблюдать социальную дистанцию и воздержаться от встреч со слишком большим числом людей. Также рекомендуется проветривать помещения и носить маски в местах с большим скоплением народа, например в общественном транспорте. Также рекомендовано пользоваться специальным приложением, позволяющим выявлять зараженных, и избегать контактов с ними. Наконец, власти рекомендуют таким заведениям, как ночные клубы, проверять наличие теста на коронавирус или вакцинации у посетителей (с сентября это условие станет обязательным).

Отмена ограничений распространяется только на территорию Англии, где проживает более 80% населения Соединенного Королевства. Решения в области здравоохранения в других частях страны — Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии — принимаются на уровне местных властей. Уэльс оставит в силе ограничения до начала августа. В Шотландии ношение масок в общественном транспорте остается обязательным.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 20 июля в Соединенном Королевстве было зафиксировано 5,5 млн подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 129 тыс. смертей. За понедельник было зафиксировано 46,5 тыс. случаев заражений и 102 смерти. Таким образом, средний суточный прирост числа заболевших с 14 по 20 июля оказался на 40% выше, чем за предшествующие семь дней, передает Reuters. Рекорд суточного прироста пришелся на зиму — 8 января было зафиксировано 68,2 тыс. заболевших.

Британия — лидер по темпам вакцинации населения среди крупных европейских стран. По состоянию на 20 июля 68,2% британцев получили хотя бы одну дозу вакцины. Доля полностью привитых от COVID-19 в королевстве — 53%, следует из данных, собранных порталом Our World in Data. Во Франции и Германии доля получивших первую дозу вакцины граждан составляет менее 60%. К середине сентября все британцы старше 18 лет получат возможность полностью привиться, следует из заявления британского правительства.

Другие крупные европейские страны оставляют ограничения в силе. Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь предупредил о вхождении страны в четвертую волну пандемии. «Динамика эпидемии сейчас более высокая, чем на любом из предыдущих этапов», — признал он, добавив, что число случаев заражения за неделю увеличилось на 125%. Из-за этого правительство сохранит пропускную систему в некоторых торговых центрах. Атталь уточнил, что нарушение пропускной системы может грозить штрафами — €1,5 тыс. в первый раз и до €9 тыс. в дальнейшем. Германия тоже не снимает ограничения для непривитых граждан.

Кто и почему критикует решение

По словам британского премьера Бориса Джонсона, сейчас самый подходящий момент для снятия ограничений, потому что осенью и зимой люди чаще контактируют в закрытых помещениях. «Мы открываемся, и это правильное решение. Если мы не сделаем это сейчас, то открылись бы осенью или зимой, когда у вируса есть преимущества в виде холодной погоды», — заявил Джонсон, который находится на самоизоляции после контактов с зараженным COVID-19 министром здравоохранения Саджидом Джавидом. «Мы должны задаться вопросом: если не сделать этого сейчас, то когда?» — предложил премьер.

Хотя риски роста заболеваемости сохраняются, британские власти считают, что страна должна научиться жить с вирусом, а на смену государственным ограничениям должно прийти проявление личной ответственности. «К сожалению, мы должны свыкнуться с мыслью, что коронавирус приведет к новым жертвам», — предупредил Джонсон.

Некоторые британские политики выступают за снятие всех без исключения ограничений, связанных с COVID-19. Например, министр по делам бизнеса Питер Скалли назвал недопустимым возвращение пропускной системы в ночные клубы. По его мнению, подобные меры являются подобием удостоверения личности, которое действует только для вакцинированных.

Многие эксперты сочли решение правительства поспешным. Представитель научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям (SAGE) Великобритании, эпидемиолог, профессор Лондонской школы гигиены и тропической медицины Джон Эдмундс не согласен с аргументом, что лучше переболеть сейчас, чем зимой. Во-первых, по его мнению, к зиме могут быть разработаны новые методики лечения COVID-19 и реабилитации от его последствий. Во-вторых, слишком резкий рост числа заражений после снятия всех ограничений может снова привести к перегрузке системы здравоохранения.

Британия ввела локдаун в связи с пандемией позже других стран. Бывший советник правительства Доминик Каммингс утверждал, что Джонсон до последнего момента воздерживался от введения соответствующих ограничений.