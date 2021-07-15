Льготы за залеты

Власти сохранят пониженный НДС для внутренних рейсов через московский авиаузел

Власти продлили действие пониженной 10-процентной ставки НДС на внутрироссийские перевозки через аэропорты Москвы до конца 2022 года. Это должно помочь избежать резкого роста цен на авиабилеты

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Пониженная ставка налога на добавленную стоимость в 10% (стандартная ставка НДС — 20%) для внутрироссийских рейсов через аэропорты Московского авиаузла будет продлена еще на один год, до 31 декабря 2022 года. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минфина. Это уже закреплено в поправках в Налоговый кодекс, которые в июне одобрены Госдумой и Советом Федерации, 2 июля их подписал президент Владимир Путин.

Почему власти решили продлить льготу

Впервые пониженную ставку НДС для таких перелетов через Москву власти ввели в 2015 году и уже несколько раз продлевали, хотя изначально Минфин выступал против такого подхода. В конце 2020 года Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие российские авиакомпании), а затем и Минтранс предложили первому вице-премьеру Андрею Белоусову и вовсе обнулить НДС на все внутренние перевозки вплоть до конца 2024 года. Сейчас такая льгота действует только для межрегиональных перелетов в обход Москвы, на всех перелетах в регионы Дальнего Востока (бессрочно), а также на полетах в Крым и Калининград (до 1 января 2025 года). Но в итоге эта инициатива не была поддержана.

АЭВТ обосновывала необходимость сохранения хотя бы пониженной ставки на внутрироссийские авиаперевозки тем, что она «оказывает положительное влияние на доступность воздушных перевозок для населения и развитие отрасли». «В условиях высоких цен на авиационный керосин, аэропортовое обслуживание и многомиллиардных операционных убытков российских авиакомпаний данная поддержка является особенно важной», — указывали в ассоциации.

По итогам 2020 года крупнейшие пассажирские авиакомпании получили рекордные убытки, почти на 125 млрд руб. Большая часть этих потерь пришлась на авиагруппу «Аэрофлот» (96,53 млрд руб.). Правда, ее «дочка» «Победа» — единственный перевозчик из топ-15, закончивший прошлый год с чистой прибылью: 1,4 млрд против 4,9 млрд руб. годом ранее.

Ставка НДС затрагивает больше половины всех внутренних рейсов, указывали авиакомпании. В 2019 году 55% всех пассажиров на внутренних рейсах, вылетавших из региональных аэропортов, направлялись в Москву. А в 2020 году доля межрегиональных регулярных пассажирских авиационных рейсов в обход Московского авиаузла составила 45,6% от общего количества внутренних маршрутов, приводил данные в марте 2021 года глава Росавиации Александр Нерадько. То есть доля рейсов через столичные аэропорты снизилась лишь до 54,4%.

Пассажиропоток российских перевозчиков до сих пор не восстановился до допандемийного уровня, в первую очередь из-за ограничений на полеты за рубеж: в январе—мае 2021 года он составил только 33 млн человек, что на 27% меньше, чем в 2019 году. Но это на 32% лучше, чем было в прошлом году, и основной рост пришелся как раз на внутренние перевозки, отмечал недавно глава Минтранса Виталий Савельев. На них пришлось 28,75 млн пассажиров, или 87% от всего трафика. «Это почти вдвое больше, чем в ковидный 2020 год, и на 10% выше показателей 2019 года, когда объем перевозок имел стабильную тенденцию к росту», — подчеркивал министр.

Продление льготы на перевозки через Москву направлено на обеспечение их доступности, поскольку НДС — это прибавка к конечной цене билета, объясняет аналитик корпоративных рейтингов Национального рейтингового агентства Алла Юрова. К тому же, по данным общеотраслевой статистики, внутренние авиаперевозки менее маржинальные, чем международные, напоминает она. Но многое зависит от конкретного направления и авиакомпании. Например, у «Победы» 95% пассажиров в первом квартале 2021 года были перевезены на внутренних рейсах, но лоукостер получил операционную прибыль, добавляет эксперт.

Хотя срок действия льготы и продлили, сами перевозчики рассчитывали на более долгий период послаблений — до 2024 года. Более длинный срок действия пониженной ставки НДС позволил бы авиакомпаниям выстраивать долгосрочную стратегию, считает директор Infomost Consulting по исследованиям и разработкам Алексей Синицкий. Сейчас же им приходится принимать на себя риски внезапного изменения финансовой политики, что усложняет планирование и требует формирования дополнительных резервов.

Крупнейшая частная авиакомпания S7 приветствует решение продлить действие пониженной ставки до конца 2022 года, сообщил ее представитель. РБК направил запросы в пресс-службы Минтранса, авиакомпаний группы «Аэрофлот», «Уральских авиалиний» и Utair.

Повлияет ли льгота на стоимость билетов

Если бы ставка НДС на авиаперевозки через Москву вернулась к 20%, конкурентоспособность гражданской авиации к другим видам транспорта снизилась из-за неминуемого в этом случае роста цен на авиабилеты, говорит Александр Фридлянд, директор научного центра экономического мониторинга, анализа и прогнозирования Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации.

Если ставку повысить до 20%, стоит ожидать увеличение стоимости билетов для пассажира, сокращение пассажиропотока для авиакомпаний и ухудшение их финансового результата, добавляет младший партнер Bain & Company Сергей Зайцев.

Юрова соглашается, что возврат к полной ставке мог бы стать драйвером роста цен. Но цена билета формируется по большей части в соответствии с рыночными принципами, на нее влияет множество факторов, поэтому однозначно соотносить динамику цен и ставку НДС не стоит, подчеркивает эксперт.

Среди таких факторов — лизинговые платежи, которые у большинства перевозчиков номинированы в долларах, а курс рубля за 2020 год подешевел на 16,5%. К тому же у них (авиакомпаний. — РБК) затраты и по керосину, а билеты — нет, говорил в интервью РБК совладелец Внуково Виталий Ванцев. «Представляете, в какой непростой экономической ситуации находятся авиакомпании? Это очевидные вещи, есть законы экономики, с ними спорить абсолютно бессмысленно — либо нужно закрываться, либо повышать тарифы», — подчеркивал Ванцев. Он прогнозировал, что рост цен на авиабилеты может начаться уже в 2022 году. Но он предупреждал, что поднимать тарифы нужно очень «грамотно и аккуратно», чтобы не потерять загрузку рейсов.