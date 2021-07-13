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Кишинев берет социально-западный курс
Газета № 108 (3397) (1307) Политика,
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Кишинев берет социально-западный курс

На выборах в Молдавии победила пропрезидентская партия
В Молдавии на парламентских выборах победила прозападная партия PAS, поставившая во главу повестки борьбу с коррупцией и бедностью. Теперь президент Майя Санду сможет осуществить то, что обещала избирателям
Фото: Aurel Obreja / AP
Фото: Aurel Obreja / AP

Триумф проевропейских сил

Пропрезидентская партия «Действие и солидарность» (PAS) по итогам прошедших 11 июля выборов в парламент Молдавии получила большинство — 63 места из 101. Это означает, что теперь она может самостоятельно, не вступая в коалиции с другими партиями, сформировать правительство.

Для того чтобы в следующие четыре года реализовать большинство из обещанного в ходе предвыборной кампании — вести социально ориентированную политику, повысить пенсии и зарплаты, начать бороться с коррупцией, — этого результата достаточно. То немногое, что PAS не сможет без союзников, — изменить Конституцию.

Утром 12 июля избранные члены парламента от PAS провели закрытую встречу, на которой обсудили будущий состав руководства парламента и правительства, сообщили РБК ее участники. В спикеры прочат первый номер партийного списка Игоря Гросу, в премьер-министры — второй номер Наталью Гаврилицу.

На первое заседание избранный парламент сможет собраться не раньше, чем через полторы-две недели, — ЦИК должна официально подвести итоги голосования и передать отчет и все документы, касающиеся процесса выборов, в Конституционный суд. КС в течение десяти дней с момента получения документов примет решение: утвердить их итоги или нет. Первых законодательных решений следует ждать от парламента не раньше августа, а полноценно он заработает уже осенью, когда откроется сессия, прогнозирует третий номер избирательного списка PAS Михай Попшой.

Блок видео рекомендаций

Игорь Додон, один из лидеров блока социалистов и коммунистов, главного оппонента PAS на этих выборах, перед днем голосования призывал сторонников быть готовыми выйти на протесты в случае поражения блока. Но на следующее после выборов утро экс-президент республики поздравил конкурентов с победой и заявил, что на улицы никому выходить не надо: «Люди устали от протестов, люди устали от политики, люди хотят конкретных результатов». Додон также заявил, что его партия теперь уходит в оппозицию, добавив, что «у нас не было такой профессиональной оппозиции, которая будет у них [PAS]».

Блок социалистов и коммунистов получил в парламенте 32 места, партия «Шор» сбежавшего из страны бизнесмена Илана Шора — шесть мест, другие политические силы в парламент не прошли.

Программа реформ PAS

Основанная нынешним президентом Молдавии Майей Санду PAS — проевропейская партия, один из ее основных приоритетов — сближение с Евросоюзом. Однако во время парламентской кампании партия большую часть времени уделяла социальной тематике и вопросам поддержки населения.

«Европейская интеграция — один из пяти ключевых пунктов нашей программы. Это наш стратегический вектор. Борьба с коррупцией и евроинтеграция вместе — не обязательно в этой очередности — является нашей политической ДНК», — говорит Попшой. По его словам, во время предвыборной кампании европейский вектор не артикулировался, потому что «нас и так все воспринимают как проевропейскую партию».

PAS рассчитывает, что Евросоюз поможет стране провести все необходимые реформы, включая судебную и прокуратуры. Месяц назад Еврокомиссия одобрила план помощи стране на €600 млн, чтобы помочь Кишиневу преодолеть финансовый кризис и «реализовать амбициозную программу реформ», поясняла тогда глава исполнительного органа ЕС Урсула фон дер Ляйнен.

По данным соцопроса «Барометр общественного мнения», проведенного перед выборами, на гипотетическом референдуме 56,8% молдаван проголосовали бы за вступление в ЕС, 27,9% — за вступление в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Остальные либо затруднились ответить, либо не стали бы участвовать в таком голосовании. PAS хотела бы довести число сторонников евроинтеграции до 70%, сказал РБК один из собеседников в партии.

Попшой уверен, что на фоне «перетягивания каната между Западом и Востоком» представители прежнего руководства долгое время думали только о своих корыстных интересах. «В этом перетягивании им удавалось антикоррупционную повестку перебивать геополитической. Но люди устали от этого», — добавляет он.

Сейчас у PAS «комфортное большинство», продолжает политик. «Есть несколько принципиальных предложений по изменению Конституции — надо изменить то, что касается снятия иммунитета за коррупционные преступления. И, например, упростить конфискацию незаконно нажитого имущества. Есть также более объемлющая реформа юстиции и еще много всего», — перечисляет он то, для чего PAS понадобятся две трети в парламенте. «И я не думаю, чтобы оппозиция не стала за это голосовать», — добавил он.

Один из традиционных спорных вопросов для Молдавии — вопрос отношений с соседней Румынией. По словам Попшоя, у PAS не может быть официальной позиции по вопросу объединения двух стран. «У нас [в партии] есть как те, кто за него, так и те, кто скептически относится к этой идее. И это нормально. Мы получили 53% голосов — если бы мы были унионистской партией, то не смогли бы получить такую поддержку», — говорит он.

Сторонники объединения с Румынией — Альянс за объединение румын и Партия национального единства — получили на этих выборах в сумме менее 2% голосов.

Причины поражения левых

По данным исследования «Барометр общественного мнения», больше всего молдаван беспокоят социальные проблемы — бедность (поставили на первое место 57,4% респондентов), высокие цены (52,6%), будущее детей (45,3%), коррупция (43,5%) и безработица (31,2%). Между тем левые на этих выборах сконцентрировались на геополитической тематике, обвиняя Санду и ее партию в том, что те несамостоятельны и действуют под диктовку Запада. В итоге блок, который должен был по идее продвигать социальную повестку, оказался на противоположном фланге. Тогда как Санду и PAS практически полностью отказались от декларирования каких-либо геополитических планов и предложили социально ориентированную программу.

Собеседник РБК, близкий к штабу PAS, также назвал правильным решением полный отказ от предвыборных дебатов с социалистами и коммунистами, которых те добивались, — потому что они неизбежно свелись бы к спорам о геополитическом выборе Молдавии. В итоге социалисты и коммунисты, с одной стороны, не смогли мобилизовать левый электорат, а с другой — не убедили проголосовать за них сторонников сближения с Россией. Красноречиво об этом говорят результаты голосования в Приднестровье: на участки пришли менее 12% жителей непризнанной республики, менее 30 тыс. человек (из них за социалистов и коммунистов отдали голоса 62%).

Важным оказалось и то, что Санду дошла до выборов с имиджем нетерпимого к коррупции политика и незапятнанной, в сравнении с Додоном, репутацией. А последнему не помогло даже то, что первым номером списка блок поставил лидера коммунистической партии Владимира Воронина.

Автор: Александр Атасунцев.
Теги: Молдавия , Майя Санду , Игорь Додон , Илан Шор
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