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Оптимизм не добрался до отечественных предпринимателей
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Оптимизм не добрался до отечественных предпринимателей
Газета № 108 (3397) (1307) Экономика,
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Оптимизм не добрался до отечественных предпринимателей

Россия оказалась на предпоследнем месте в подготовленном Grant Thornton рейтинге настроений бизнеса
Российский бизнес оказался на нижних строчках странового рейтинга по уровню оптимизма, показало исследование Grant Thornton. Россия — одна из худших среди ведущих экономик и по ожиданиям роста выручки, экспорта и занятости
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Уровень оптимизма российского бизнеса относительно перспектив национальной экономики вырос по сравнению с нижней точкой пандемического кризиса прошлогодней весны, однако все еще остается одним из наихудших среди трех десятков ведущих стран, показало исследование International Business Report международной аудиторско-консалтинговой сети Grant Thornton (проводится два раза в год, результаты есть у РБК).

  • В России 28% руководителей бизнеса, опрошенных в мае—июне 2021 года, оптимистично смотрят на перспективы отечественной экономики в ближайший год — по сравнению с 17% год назад и 21% полгода назад.
  • Только в Японии уровень бизнес-оптимизма еще ниже — 17% (эта страна много лет является антилидером рейтинга).
  • Аргентина занимает третье место с конца — там 30% руководителей компании оптимистично оценивают перспективы местной экономики.

До пандемии в 2019 году доля российских предпринимателей, положительно оценивающих ближайшее будущее экономики страны, составляла около 35%, показывают данные Grant Thornton.

В России была опрошена 121 компания разного уровня, что совпадает с медианным значением по размеру выборки во всех странах. Причем руководителям было задано порядка 30 вопросов, включая просьбы оценить тренд на ближайший год по инвестициям в информационные технологии, достаточности финансирования, доступности квалифицированной рабочей силы и т.д.

Нейтральные ожидания в большинстве

Авторы исследования отмечают, что уровень оптимизма бизнеса во время пандемии растет в других странах быстрее, чем в России. Например, Швеция с результатом 17% год назад теперь оказалась в верхней части списка с долей 75% предпринимателей-оптимистов. Все страны пережили уже несколько волн заболеваемости коронавирусом, и в России с апреля—мая идет третья волна — распространение «дельта»-штамма COVID-19.

По обратному показателю — доля пессимистов — Россия заняла шестое место с долей 30%. Зато 41% респондентов в России — максимальный показатель среди всех стран — нейтрально, без оптимизма и пессимизма, относятся к перспективам российской экономики на горизонте одного года. Минэкономразвития на прошлой неделе подняло прогноз по росту ВВП России в 2021 году с 2,9 до 3,8%, однако среднегодовой рост в 2014–2020 годах составил менее 0,4%.

Поводы для пессимизма

«В России отсутствие оптимизма в ответах еще не означает, что его и вправду нет. Показательно, что на вопрос «Как дела?» во всем мире принято отвечать: Fine («отлично»), в то время как в России общепринятые ответы — «ничего» или «нормально». Так что российский бизнес просто проявляет сдержанность в оценках», — считает директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев.

На это возражает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова: бизнес в целом ожидает продолжения стагнации. «Макроэкономическая стабильность поддерживается за счет более высоких налогов, для бизнеса в этом мало позитивного. С инфляцией идет борьба через повышение процентной ставки — это значит, что кредитные ресурсы будут дороже», — перечисляет она поводы для пессимизма. Как сообщали СМИ, власти начали обсуждать «донастройку» налогов на 400 млрд руб. в год, а среди рассматриваемых инициатив — повышение страховых взносов в Пенсионный фонд с высоких зарплат, рост налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли, акцизы на сахаросодержащие напитки.

Орлова в целом говорит про накопленное с 2013 года ощущение стагнации: «У нас есть ожидания, что нам трудно вырваться из ловушки низкого экономического роста. Скорее всего, с этим связано отсутствие оптимизма». По ее словам, целевые показатели по росту российской экономики на 3% и более еще только предстоит достигнуть, но и они меркнут на фоне среднемировых темпов роста — 6%. В среднем на глобальном уровне бизнес-оптимизм вырос до 69% в свежем исследовании Grant Thornton по сравнению с 43% в прошлом году.

От уровня бизнес-оптимизма напрямую зависит готовность компаний рисковать и вкладываться в новые проекты, подчеркивает Николаев. Напротив, отсутствие оптимизма среди предпринимателей трансформируется в заниженные инвестиционные расходы, указывает Орлова.

Что говорят другие опросы

В начале лета опрос Deloitte среди 76 финансовых директоров российских компаний показал, что пессимизм российских руководителей упал до исторически низкого уровня, поскольку бизнес полностью адаптировался к пандемии COVID-19, однако этот опрос проводился в марте—мае 2021 года, когда показатели распространения коронавируса в стране снижались. Последний конъюнктурный опрос Росстата за июнь показал, что в обрабатывающих производствах число пессимистов все еще на 4 п.п. превышает долю оптимистов. А согласно новому исследованию деловых настроений в России от IHS Markit (проводится три раза в год, есть у РБК), оптимизм российских частных компаний понизился в июне: сейчас чистое количество фирм, ожидающих роста деловой активности в предстоящий год (разница между теми, кто ожидает роста, и теми, кто ожидает снижения), составляет 16 против 19% в минувшем феврале.

Среди факторов, которые, по мнению респондентов IHS Markit, могут помешать росту экономической активности в России, — действующие и недавно вновь введенные антиковидные ограничения, снижающие платежеспособность клиентов. Фирмы также отметили трудности с поиском подходящих кандидатов на работу, инфляционное давление и задержки со стороны поставщиков.

Низкие ожидания по росту занятости и реальных зарплат

Хотя только 28% российских руководителей, по данным Grant Thornton, смотрят на экономику с оптимизмом, увеличения выручки своих компаний в ближайший год ждут уже 40% респондентов. Правда, на более низком уровне ожидания по росту выручки только в трех странах — Малайзии, Сингапуре и Южной Корее.

Роста экспорта ожидают только 12% российских бизнесменов — это наихудший результат во всем рейтинге. Наращивать персонал собираются 30% компаний — одно из последних мест. Повышать зарплаты в номинальном выражении — 55%, но в реальном выражении (с опережением инфляции) — только 7%, и это тоже наименьший показатель среди всех стран. Увеличения инвестиций в НИОКР ожидают 14% российских фирм, а в информационные технологии — 30% (последние места в рейтинге по обоим показателям).

Авторы: Иван Ткачёв, Ксения Котченко.
Теги: Бизнес , бизнес-климат , российская экономика , прогноз
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