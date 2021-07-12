Реки гибнут за металл

WWF проанализировал масштабы вызванного золотодобычей загрязнения сибирских рек

Спутниковый мониторинг показывает многокилометровые загрязнения сибирских рек из-за россыпной золотодобычи, сообщает WWF. Сброс глины и песка в реки приводит к гибели животных и может стать причиной социальных конфликтов

Фото: Алексей Грибков / WWF

Каков масштаб загрязнений

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России за май—июнь выявил 30 фактов загрязнений рек Сибири протяженностью 1474 км в результате добычи россыпного золота, сообщили РБК в организации. Эксперты анализировали спутниковые снимки территорий Красноярского края, Кемеровской области, Тувы и Хакасии.

«Лидером по загрязнению рек стал Красноярский край — 14 случаев загрязнения общей протяженностью 816 км, на втором месте — Республика Тыва с шестью случаями загрязнения протяженностью 237 км, далее следуют Кемеровская область (пять случаев на 218 км) и Хакасия (пять случаев на 203 км)», — сообщили в пресс-службе фонда.

Мониторинг начался 15 мая, то есть загрязнения выявлены всего за 1,5 месяца, обращает внимание координатор экологической коалиции «Реки без границ», эксперт WWF Александр Колотов. Спутниковый мониторинг ведется и на Дальнем Востоке: по данным фонда, на 8 июля экологи зафиксировали загрязнения протяженностью 2885 км. Больше всего загрязнений выявили в Амурской области, затем идут Забайкальский край и Хабаровский край.

РБК направил запрос в Минприроды. Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко переадресовала запрос в Росприроднадзор. РБК обратился за комментарием в надзорное ведомство.

Мониторинг показывает только часть картины, говорит Колотов. По его словам, исследование не охватывает территории интенсивной добычи россыпного золота — северные районы Красноярского края, Магаданскую область, Якутию. «У нас просто нет на это ресурсов», — поясняет эколог. Однако, по его мнению, и по тем снимкам, которые есть в распоряжении экологов, видно, что картина «ужасающая»: «Мы теряем каждый год все новые и новые сибирские реки».

С июня по сентябрь 2020 года экологи выявили загрязнения рек ниже участков добычи золота протяженностью 2649 км.

Что происходит в месте золотодобычи

Перед добычей россыпного золота русло реки уводится в сторону через специальные каналы, затем сооружаются дамбы и отдельные водоемы для оборотного водоснабжения, а потом начинается промывка золотосодержащих песков, пояснил РБК технологию председатель Союза старателей России Виктор Таракановский. Песок поступает на промывочный прибор, и из-за разницы в удельном весе (золото тяжелее песка) можно отделить крупинки драгметалла.

В фокусе внимания экологов — судьба основной породы, говорит Колотов. «Через пруды-отстойники или прямотоком она снова сбрасывается в реку, и получается, что по реке вместо чистой воды начинает течь грязь — глина, песок. Шлейфы тянутся на десятки, а порой и сотни километров», — отмечает он. Цвет воды и позволяет выявить загрязнение по спутниковым снимкам. Поток отслеживается ниже по течению реки, чтобы определить потенциальный источник.

На месте добычи россыпного золота остается «груда перекопанного грунта», описывает ситуацию координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк: «Образуются пруды с застойной водой, где-то речка течет густо-коричневая, потому что она вымывает глину перекопанную». Вода загрязняется взвешенными частицами глины и песка. В реку может попадать и цианид, который используется для промывки мелкого золота.

Чем опасно загрязнение песком и глиной

Повышенная мутность «чрезвычайно вредна» для всех обитающих в реке организмов, сказал РБК заведующий лабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов. «Если на жабры рыб попадает мутная вода, жабры покрываются тонкими отложениями, и рыба мрет, потому что жабры не в состоянии из воды извлекать кислород: они загрязнены частицами, илом», — сказал он.

Из таких рек уходит ценная рыба, речная экосистема деградирует, указывает Шкрадюк. Вымирание рыбы угрожает другим видам животных, которые ею питаются, объясняет он. Кроме того, из-за изменения естественного русла рек уничтожаются ценные пойменные леса. Животные также лишаются источника чистой воды, перечисляет эколог.

С проблемой водозабора сталкиваются и люди, которые живут в населенных пунктах, близких к местам добычи, обращает внимание эксперт проекта «Гармония с природой» Маргарита Зяблинцева. По ее мнению, загрязнение воды может спровоцировать возникновение социально-экологических конфликтов. Согласно карте потенциальных конфликтов, которую создали эксперты WWF и сотрудники алтайской общественной организации «Люди — природе», угроза их появления есть в районе 158 участков в Южной Сибири. Потенциально проблемные участки — поселки городского типа и села, где эксперты фиксируют загрязнения рек и откуда поступают сообщения местных жителей, пояснили в WWF. Так, на карте отмечены поселки городского типа Кошурниково, Раздолинск, Северо-Енисейский Красноярского края. Есть и города: Змеиногорск в Алтайском крае, Северобайкальск в Бурятии, Салаир в Кемеровской области.

Если учитывать негативное влияние загрязнений рек на орнитологические и рыбоохранные зоны, то количество потенциально конфликтных лицензионных участков по добыче золота увеличивается до 279, говорит Зяблинцева. По числу проблемных участков лидирует Красноярский край: по оценке экологов, там находится 99 потенциально конфликтных мест. Затем идут Республика Бурятия (98 участков), Хакасия (32 участка), Кемеровская область (22), Республика Алтай (12), Алтайский край (11) и Республика Тыва (пять).

Что говорят золотодобытчики

Спутниковые снимки не могут показать загрязнение реки, для этого нужно брать пробы воды, считает Виктор Таракановский. «Снимают и говорят: «Вот видите, цвет воды другой». Цвет воды не имеет никакого отношения к загрязнению реки из-за россыпной золотодобычи», — отметил он. По словам Таракановского, изменение цвета воды в реке может быть вызвано разными факторами — например, длительными дождями, которые размыли берега, таянием снега или половодьем. Кроме того, Росприроднадзор контролирует работу артелей и берет пробы до места добычи и после него, подчеркнул Таракановский.

В промывке золота почти не используется чистая вода реки: вода берется из отдельного, искусственно созданного закрытого водоема, а русло реки уводится в сторону через специальные руслоотводные каналы. Таким образом, река огибает непосредственное место добычи и остается чистой, пояснил Таракановский. «Требуется 6 куб. м воды на 1 куб. м песков. Никаких рек не хватит, чтобы промыть такое количество. Золота промывается в год 80 т <…>, значит, нужен миллиард кубометров воды. Там, где россыпи находятся, небольшие речки, где такого количества воды нет», — сказал он.

По данным Таракановского, в этой отрасли работают более 40 тыс. человек; объем годовой добычи россыпного золота составляет около 80 т. Настаивать на закрытии россыпей и лишить трудящихся в отрасли работы могут только «безответственные люди», отметил он. Осенью 2019 года 18 природоохранных НКО инициировали обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой прекратить выдачу лицензий на добычу россыпного золота.

Вред окружающей среде наносят те, кто нелегально добывает золото, считает Таракановский. «Многие загоняют технику, экскаваторы и начинают промывать золото. Конечно, им не до сооружения руслоотводных каналов, специального отводного водоема. Им главное — выхватить, если там золото есть», — рассказал он, добавив, что за такими случаями должны следить контролирующие органы.

Как наказывают загрязнителей

Мониторинг за загрязнением водных объектов ведет Росприроднадзор. За 2020 год ведомство 77 раз организовывало внеплановые проверки предприятий по добыче россыпного золота на основании лицензий, сообщала пресс-служба Минприроды. Загрязнения обнаружили на территории Красноярского, Пермского, Забайкальского краев, в Иркутской и Магаданской областях, Туве, Хакасии. По данным ведомства, ущерб от загрязнения золотодобытчиками почвы и воздуха составил почти 481 тыс. руб., воды — более 724 тыс. руб. Общая сумма штрафов по итогам года превысила 56 млн руб.