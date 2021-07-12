«Талибан» пообещал придерживаться границ

В Москве прошли переговоры с руководством запрещенного в России афганского движения

Визит делегации запрещенного в России террористического движения «Талибан» вновь вызвал вопросы о возможности ведения переговоров с террористами. Как на претензии отвечают власти и что дал визит, разбирался РБК

Абдуллахиб Латиф Мансур (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Кто из талибов приехал в Москву

В пятницу, 9 июля, завершился визит делегации политического офиса движения талибов в Москву. Центральным днем переговоров стал четверг, 8 июля, когда они встретились со спецпредставителем президента России по Афганистану Замиром Кабуловым.

Особенность переговоров с представителями талибов заключается в том, что движение «Талибан» решением Верховного суда 2003 года признано в России террористическим, его деятельность запрещена в России. Тем не менее представители политического крыла талибов довольно часто бывают в Москве. Они приезжали в январе этого года, в мае 2019-го и раньше. Еще в 2018 году, комментируя ведение переговоров с представителями террористов, министр иностранных дел Сергей Лавров обращал внимание на то, что Россия никогда не скрывала, что поддерживает контакты с талибами, так как они — часть афганского общества. Цель контактов — побудить талибов к переговорам с афганским правительством, добавлял он. В пятницу право на переговоры с представителями террористов защитил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказавший, что «контакты необходимы на фоне того, как напряженно развивается ситуация в Афганистане».

Приехавшие в Москву талибы представляют политический офис движения, который с 2013 года базируется в столице Катара — Дохе. Именно с ними США вели переговоры о заключении соглашения, в соответствии с которым американские военные сейчас завершают вывод войск из Афганистана. Основной костяк офиса — бывшие члены правительства талибов, которое управляло Афганистаном с 1996 по 2001 год. Главой посетившей Россию делегации стал Мавляви Шахабуддин Делавар. Он был послом талибов в Исламабаде, работал дипломатом в Саудовской Аравии, был членом Верховного суда. В 2001 году Делавар внесен в санкционный список Совета безопасности ООН. В предыдущие визиты в Москву приезжал и мулла Абдул Гани Барадар — один из основателей «Талибана», воевавший с советскими войсками в конце 1980-х. С 2010 по 2018 год он сидел в тюрьме в Пакистане, куда был отправлен после совместной операции пакистанских и американских спецслужб, но три года назад был освобожден по настоянию Вашингтона. Во время правления талибов сообщалось, что он занимал губернаторские посты и его можно было считать министром обороны.

Глава всего движения с 2016 года — мулла Хайбатулла Ахундзада, богослов и специалист по исламскому религиозному праву, а не полевой командир, как его предшественники. Среди его заместителей — Сираджуддин Хаккани, также возглавляющий террористическую группировку «Сеть Хаккани».

Каковы результаты визита

На переговорах с представителем российского МИДа обсуждалась ситуация в Афганистане и перспектива запуска межафганских переговоров. Запустить переговоры пытаются несколько лет и США, и Россия, и другие страны — Пакистан, Индия, Китай, Узбекистан. Но пока избранный впервые на выборах в 2014 году и переизбранный в 2019-м президент Ашраф Гани и талибы в переговорах не продвинулись, хотя талибы продолжают наращивать наступление, устанавливая контроль в новых районах. Большая часть территории Афганистана, кроме Кабула и части уездов около него, уже перешла под контроль «Талибана», заявил в пятницу представитель политофиса Абдуллахиб Мансур на пресс-конференции в Москве.

Наиболее успешно талибы наступают на севере Афганистана, в последние несколько недель они взяли под контроль десятки уездов, а также некоторые участки границы с Таджикистаном (ее общая протяженность — около 1,3 тыс. км). Из-за их продвижения силы правительственной армии периодически вынуждены пересекать границу с Таджикистаном, чтобы спастись. Именно это беспокоит Россию, как следует из заявления МИДа: российская сторона призвала не допустить распространения напряженности за пределы Афганистана. От талибов были получены заверения, что границы государств Центральной Азии группировкой нарушаться не будут, также получены гарантии безопасности дипломатических и консульских миссий иностранных государств на территории Афганистана, указано в сообщении МИДа. На пресс-конференции в пятницу талибы подтвердили эти обещания. Кроме того, Делавар заявил о том, что территория Афганистана не будет «использована против наших стран-соседей или дружеских стран».

Зачем был нужен визит

Для талибов визиты в Россию и другие страны, правительства которых с ними встречаются, — это способ собственной легитимации, таким образом из террористов они превращаются в легитимную силу на международной арене, объясняет профессор Высшей школы экономики Андрей Казанцев. Россия же заинтересована в том, чтобы на территории Афганистана не закрепилась ИГ (также запрещенная террористическая организация), продолжает Казанцев. При этом стать по-настоящему посредником в переговорах между правительством и талибами ни России, ни какой-либо другой стране пока не удалось, во многом из-за закрытости афганской системы, указывает он. Практический смысл визита талибов исходит из их целей — не просто получить контроль над внутриполитической ситуацией в Афганистане, но и стать международно признанным актором, согласен старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислав Притчин. Поскольку основная активность талибов идет на севере и это вызывает обеспокоенность Москвы, они действуют на опережение и стремятся снизить беспокойство, указывает эксперт. Однако, продолжает он, вряд ли политическое руководство талибов может гарантировать, что никаких нежелательных инцидентов на севере не будет, так как группировка состоит из многочисленных разрозненных отрядов, а среди бойцов есть и представители других группировок, у которых могут быть собственные цели.

Отсутствие продвижения переговоров между враждующими сторонами Казанцев объясняет тем, что талибы воспринимают нынешнего президента Гани как «хромую утку», они не желают, чтобы он возглавил какое-либо будущее коалиционное правительство, считая его ставленником Запада, а сами талибы хотят исламское правительство. Пока «Талибан» не захватил крупных городов и у его отрядов нет достаточных сил, чтобы это сделать, поэтому расширение контроля над территорией может стать поводом для переговоров, но уже с более сильных позиций, указывает Притчин.

Президент Гани имеет степень доктора наук в области антропологии Колумбийского университета США, преподавал в Беркли, работал во Всемирном банке, в начале 2000-х годов был специальным представителем миссии Всемирного банка, курировавшей кредитную программу по реабилитации российских угольных шахт.

При этом Гани, который представляет пуштунское большинство страны, тоже не особенно стремится к переговорам, хотя он публично декларировал готовность и к коалиции, и к отставке. В опубликованной в мае этого года статье в Foreign Affairs он писал, что прежде всего нужно договориться о прекращении огня. Затем надо обсудить формирование переходного правительства, а потом — выборы, на которых Гани готов не выставлять свою кандидатуру. Но в рамках коалиционного правительства придется делиться властью, и потесниться нужно будет именно пуштунам, а не еще одной группе — таджикам, лидером которых является Абдулла Абдулла, сейчас возглавляющий Высший совет по национальному примирению, обращает внимание Казанцев.

Находясь в Москве, талибы подтвердили свои взгляды на будущее страны. Движение «Талибан» может обсудить в будущем форму госустройства в Афганистане, пока же оно выступает за исламский эмират и считает его наиболее приемлемым, заявил Делавар. Исламским эмиратом Афганистан был во время правления талибов, но в 2001 году их режим был свергнут в ходе начавшейся интервенции международных сил во главе с США.