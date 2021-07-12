Банковская щедрость быстро аукнулась заемщикам

Коллекторские агентства зафиксировали существенный рост долгов с просрочкой до двух лет

Банки начали активно продавать коллекторам долги россиян с просрочкой меньше двух лет: их доля в общем объеме достигла 56%, хотя год назад была всего 30%. Приток произошел в основном за счет займов, выданных незадолго до пандемии

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В первом полугодии 2021 года банки значительно увеличили продажу коллекторам «молодых» долгов, срок просрочки по которым не превышает двух лет, свидетельствуют данные Первого коллекторского бюро (ПКБ) и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), с которыми ознакомился РБК. Речь идет о рынке цессии, когда коллекторы выкупают долговые обязательства полностью, а не выступают агентами банков по взысканию долгов за вознаграждение.

Какие долги достались коллекторам

За первые шесть месяцев 2021 года доля долгов на продажу со сроком просрочки менее одного года выросла с 6 до 17%, доля долгов со сроком просрочки от одного до двух лет — с 24 до 39%. Прирост произошел за счет сокращения предложения старых долгов, срок просрочки по которым превышает пять лет (падение с 31 до 11%) или составляет от трех до пяти лет (сокращение с 20 до 11%). Почти неизменным осталось предложение долгов со сроком просрочки от двух до трех лет (19–23%).

«Рост доли относительно «молодых» долгов обусловлен тем, что часть кредиторов могли поменять стратегию работы с просроченной задолженностью и стали выставлять ее на продажу на более ранних сроках», — считает президент НАПКА Эльман Мехтиев. Появление на рынке более «молодых» долгов подтверждается и данными о сроках выдачи проданных кредитов. Так, доля кредитов, выданных в 2019–2021 годах, выросла в структуре продаж более чем вдвое — с 10,4 до 22,7%, а доля кредитов, выданных в 2016–2018 годах, — с 36 до 45,1%.

Вероятно, рост доли «молодых» долгов обусловлен ухудшением в пандемию качества кредитов, выданных в 2019-м и январе—феврале 2020 года, допускает управляющий директор НКР Михаил Доронкин. «В период общероссийского локдауна в марте—мае прошлого года многие розничные банки фиксировали заметный рост просрочки по ранее выданным кредитам. В результате только за прошлый год доля просроченной задолженности по розничным кредитам (без учета ипотеки) в целом по сектору выросла с 6,8 до почти 8%, — продолжает эксперт. — Часть проблемных кредитов могли вернуться в график по мере улучшения экономической ситуации либо были реструктурированы, оставшиеся банки как раз и стремятся реализовать».

«Молодые» долги — это в основном задолженность, возникшая в 2019 году или в первом полугодии 2020-го, отмечает и Мехтиев. Пандемийных долгов в продаваемых портфелях — крайне несущественная доля, добавляет он.

Влияние «молодых» долгов на рынок цессии может усилиться во втором полугодии 2021 года. С 1 июля вступило в силу решение ЦБ об отмене регуляторных послаблений, которые позволяли банкам не создавать резервы на возможные потери по отдельным категориям розничных кредитов. «После окончания льготного периода стратегии банков и их стремление избежать необходимости доначислять огромные суммы в виде резервов по потерям должны «вытолкнуть» на рынок предложения «молодую» просрочку, а также обеспеченные залогами кредиты с просрочкой от 180 дней в еще больших объемах, чем мы это увидели в первом полугодии текущего года», — считает гендиректор коллекторского агентства ЭОС Антон Дмитраков.

Сколько долгов и по какой цене досталось коллекторам

Изменения в структуре проданных долгов в первой половине этого года произошли на фоне небольшого увеличения объемов рынка цессии: банки предложили коллекторам долги на 83,6 млрд руб., что всего на 2% больше, чем в первом полугодии 2020 года. Из этой суммы было закрыто сделок на 71,8 млрд руб. против 66,9 млрд руб. годом ранее. Микрофинансовые организации (МФО) продали коллекторам долгов еще на 10,8 млрд руб. (доля МФО в закрытых сделках сократилась с 18 до 13%).

«Коррекция рынка вверх обусловлена не только эффектом отложенного спроса прошлых периодов, но и ростом объемов просроченных долгов на балансах и увеличением доли «молодых» долгов в структуре продаж», — замечает Дмитраков. По его оценке, рост просрочки в банковских портфелях по МСФО составил 25,4% в 2020 году и еще 5% за первые пять месяцев 2021 года.

Средняя цена просроченных долгов за год выросла в 1,5 раза: если в первом полугодии 2020-го банки продавали их за 4,88% от номинала, то в 2021 году — уже за 7,74%. Наиболее дорогими оказались самые небольшие долги: цена за долг на сумму до 50 тыс. руб. составила 14%, а за долг от 500 тыс. руб. — всего 5%. Цены растут второй год подряд — еще в 2019 году долги продавались за 2,61% от номинала. Долги МФО дороже — 12,7 против 6,96%.

Еще одной тенденцией на рынке цессии в первом полугодии стала продажа банками все более крупных долгов: средняя цена приобретенного коллекторами долга выросла за год на 16% — с 132 тыс. руб. в первом полугодии 2020 года до 152 тыс. руб. сейчас. Увеличилась в структуре продаж и доля кредитов, объем задолженности по которым превышает 500 тыс. руб., — с 30,2 до 39,8%.

Рост средней величины долга зависит не от политики продаж, а от политики выдачи новых кредитов, отмечает Мехтиев. «На рост среднего чека кредита оказывает влияние прежде всего инфляция — товары дорожают, и на их покрытие необходимо больше средств», — говорит эксперт. Доля ипотеки в структуре предложения за последние три года не превышала 1%. Говорить о возрастающей роли ипотечных долгов в цессионных портфелях — несколько преждевременно, считает Мехтиев.

Рынок цессии, просевший в пандемийный год более чем на 20%, в этом году ждет восстановления. «Начиная со второго квартала 2021 года мы увидели явную тенденцию роста объемов выставленной задолженности. Это свидетельствует если не о рекордных ожидаемых объемах закрытых сделок по итогам 2021 года, то по крайней мере об уровне закрытых сделок 2019 года — не менее 300 млрд руб.», — оценивает управляющий директор ПКБ Павел Михмель. Во втором полугодии банки могут выставить 300 млрд руб. задолженности на продажу, оптимистичен он.