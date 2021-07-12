Казначейское прикрытие не защитило «Волгомост»

Суд поддержал ФНС в споре с одной из крупнейших дорожно-строительных компаний

Верховный суд встал на сторону налоговиков в споре с «Волгомостом», строящим автодорогу «Урал». По версии ФНС, подрядчик, чтобы не платить налоги, использовал новаторскую схему с защищенным счетом для денег по госконтракту

Фото: Яков Князев / ТАСС

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России заняла сторону Федеральной налоговой службы (ФНС) в деле против руководства одной из крупнейших дорожно-строительных компаний «Волгомост» о неуплате налоговых и страховых платежей в госбюджет.

ФНС обвиняла компанию, которая уже пять лет находится в процедуре наблюдения в рамках банкротства, в том, что, получая деньги от госконтрактов, она не платила налоги и страховые взносы, но перечисляла деньги субподрядчикам, от которых они уходили бенефициарам «Волгомоста». Новаторским приемом применяемой схемы уклонения от налогов, по версии ФНС, было использование лицевого счета в Казначействе, открытого по госконтракту. С такого счета нельзя списать деньги в бесспорном порядке.

Кассационная жалоба ФНС была удовлетворена 8 июля, следует из электронной карточки дела (мотивировочной части решения пока нет). Теперь дело «Волгомоста» отправится на новое рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области.

Чем известен «Волгомост» «Волгомост», базировавшийся до 2016 года в Саратове (теперь перерегистрирован в Москве) и созданный почти 60 лет назад, занимается реконструкцией федеральной автодороги М-5 «Урал» по госконтракту от 2014 года. С 2016 года подрядчик находится в процедуре наблюдения в рамках банкротства. В 2016 году компания привлекла внимание президента Владимира Путина, когда ему доложили о срыве сроков строительства трассы Керчь — Симферополь — Севастополь в Крыму. Проектировщиком крымской дороги выступали как раз структуры «Волгомоста». «Этот недобросовестный проектировщик сколько денег схомячил?» — поинтересовался тогда Путин. Контракт с проектировщиком был разорван.

Создание «центра убытков»

В 2020 году Арбитражный суд Саратовской области отклонил жалобу местных налоговиков на схемы «Волгомоста», а апелляционная инстанция поддержала это решение. ФНС обратилась в Верховный суд, который 7 июня определил передать кассационную жалобу в коллегию по экономическим спорам. Аналогичным образом Верховный суд поступил с иском банка ВТБ — одного из крупнейших реестровых кредиторов «Волгомоста». Кредиторы, включая ВТБ и Сбербанк, требуют с компании около 40 млрд руб.

ФНС обвиняла бывшего гендиректора предприятия Игоря Вашунина и временного управляющего Виталия Волкова в том, что они нарушили законную очередность уплаты текущих платежей в бюджет. Несмотря на то что «Волгомост» получил несколько миллиардов финансирования по госконтракту (его общая цена составляла 6,2 млрд руб.), подрядчик долгое время не платил налоги, нарастив задолженность перед бюджетом и Пенсионным фондом до 1,8 млрд руб.

Как утверждает ФНС, в основе нелегальной схемы лежало искусственное разделение бизнеса на две части: сам «Волгомост» использовался как «центр убытков», генерирующий безнадежные долги по налогам и страховым взносам, тогда как прибыли переводились на субподрядчика. А оттуда доход и денежные потоки, вместо того чтобы направляться на уплату обязательных платежей, выводились в адрес бенефициаров «Волгомоста» через технические займы и обналичивание, заявляла ФНС в кассационной жалобе. Чистый убыток АО «Волгомост» в 2020 году достиг 1,58 млрд руб. после убытка на 112 млн руб. годом ранее, следует из его отчетности.

Суды предыдущих инстанций указывали, что деньги по контракту получал один из 17 филиалов «Волгомоста», который платил налоги, а основная сумма долга была у головной компании. Ее же траты не связаны с расходованием денежных средств с лицевого счета в Казначействе (открыт в управлении по Пензенской области) в связи с исполнением контракта.

У такого счета, на который поступают целевые бюджетные средства по госконтракту, есть иммунитет на списание средств в бесспорном порядке. Такой механизм вводился для предотвращения хищений. В данном же случае, по мнению налоговиков, он использовался, напротив, для уклонения от уплаты налогов в бюджет. В кассационной жалобе ФНС заявляла, что должник имел «единую противоправную цель» — получить преимущества от ведения бизнеса без уплаты налогов «с использованием института казначейского сопровождения».

В процедуре наблюдения должнику от заказчика по контракту поступило 3,6 млрд руб., указывал Верховный суд в решении о принятии дела к рассмотрению. Большую часть финансирования (99%), полученного от заказчика в процедуре наблюдения, должник направил своему субподрядчику — открытому акционерному обществу «Хотьковский автомост», а на погашение обязательных платежей перечислен лишь 1% от поступившего финансирования.

Партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Александр Овеснов воспринимает дело «Волгомоста» как довольно типичный спор в рамках дела о банкротстве, когда ФНС, как уполномоченный орган, обжалует сделки должника, действия или бездействие его должностных лиц, если такие сделки или действия повлекли неполную уплату обязательных платежей в бюджет. «Вывод активов, если он есть, и неуплата налогов — довольно частые примеры злоупотребления при банкротстве», — указывает Овеснов. О прецедентности дела без мотивированного решения судить сложно, главный вопрос — на что конкретно обратит внимание Верховный суд, сказал эксперт.