Победитель праймериз выиграл пост в муниципалитете

«Единая Россия» оказалась без кандидата в 208-м столичном округе

На выборах в Госдуму у единороссов не будет кандидата по округу в ЦАО Москвы — выдвинутый съездом Карен Аперян не сдал документы на регистрацию. При этом действующий депутат Николай Гончар может поддержать представителя «Яблока»

Карен Аперян (Фото: kaperian / Facebook)

Казус Аперяна

У «Единой России» не будет своего кандидата на выборах в Госдуму в одном из самых сложных для партии власти округов Москвы — 208-м (ЦАО). На съезде 19 июня партия выдвинула в этом округе депутата Совета депутатов муниципального округа Таганский Карена Аперяна, который, согласно данным единороссов, победил на праймериз действующего депутата Госдумы от округа Николая Гончара, занявшего второе место.

Однако Аперян не сдал документы на регистрацию кандидатом (партия подавала их в ЦИК 6 июля), сообщил РБК источник в «Единой России» и подтвердил другой единоросс.

Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов заявил РБК, что, «насколько ему известно», Аперяну поступило предложение о новом месте работы «и он это предложение принял». «В ближайшее время он будет назначен руководителем одного из муниципалитетов», — уточнил Перминов.

При этом РБК обнаружил, что Аперян уже назначен главой муниципального округа Таганский. По информации портала «Таганская-слобода.рф», эту работу Аперян получил еще 15 июня, то есть до предвыборного съезда «Единой России». На этом посту он сменил справедливоросса Илью Свиридова.

Выдвинуть нового кандидата в округе партия по закону уже не может — такие решения принимает только съезд.

Аперян выслушал вопрос РБК о том, почему он не намерен участвовать в выборах, пообещал перезвонить позже, но не сделал этого. На последующие звонки и сообщение он не ответил.

Изначально идея с выдвижением Аперяна возникла из-за нежелания снова выставлять многолетнего депутата от ЦАО Николая Гончара, имеющего высокий антирейтинг, ранее рассказывали два близких к столичным властям источника РБК. Кандидатура Аперяна была предложена, потому что он мало кому известен и у него, соответственно, нет антирейтинга, поясняет знакомый с ходом кампании другой источник РБК. Однако позже возникла фигура координатора поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Олега Леонова, который и стал основным кандидатом от власти в ЦАО. На выборы он идет как самовыдвиженец.

Сомнения Гончара

Николай Гончар, избиравшийся в Думу шесть последних созывов, заявил РБК, что рассматривает возможность поддержать на выборах в Госдуму представителя «Яблока», депутата Московской городской думы Сергея Митрохина, который также выдвигается в ЦАО. Но такая поддержка будет возможна только в том случае, если в округе действительно не будет кандидата от «Единой России», подчеркнул Гончар.

«Раздумываю [о поддержке Митрохина]. Но я пока не знаю окончательного списка кандидатов [по округу]», — сказал Гончар. По его словам, ему непонятно, действительно ли Аперян, за которого, по официальным партийным данным, на праймериз проголосовали более 14 тыс. человек, не идет на выборы и какова позиция региональной парторганизации на этот счет. Если это правда, то возникает предположение, что при подсчете голосов на праймериз было что-то не так, добавил Гончар. «Я член партии «Единая Россия» и принимал участие в предварительном голосовании по настоянию — вернее, даже по требованию секретаря нашей партийной организации Владимира Говердовского (секретарь отделения ЕР в ЦАО, префект округа. — РБК). Я неоднократно говорил, что хочу сняться [с праймериз], но мне отвечали, что это будет предательством», — рассказал РБК Гончар.

Ранее близкий к мэрии собеседник РБК говорил, что Гончар планировал объявить об отказе от участия в предварительном голосовании, понимая, что на выборах его не намерены поддерживать ни партия, ни мэрия Москвы. Однако этого так и не произошло — депутата, по словам источника РБК, отговорили.

Причину возможной поддержки кандидатуры Митрохина Гончар объяснил так: «Мне небезразлична судьба моего округа. Я хорошо знаю Митрохина. Он все эти годы работал на территории округа, помогал людям и помогал мне, как депутату, помогать им. И, если мы о чем-то договариваемся, он свое обещание выполнит, какие бы экстравагантные способы он для этого ни выбирал. Я, например, не сомневаюсь, что в конфликте между застройщиками, с одной стороны, и жителями — с другой, Митрохин займет сторону жителей».

Митрохин не ответил на звонок и сообщение РБК.