«Талибан» заполняет американский вакуум

Соседние с Афганистаном страны приступили к срочному укреплению границ

По мере вывода из Афганистана войск США и их союзников приграничные государства усиливают границы. Почему «Талибан» расширяет территорию и каковы позиции центрального правительства, разбирался РБК

Фото: Emilio Morenatti / AP

Почему соседи Афганистана усиливают границы

В понедельник, 5 июля, президент России Владимир Путин обзвонил лидеров Таджикистана и Узбекистана — Эмомали Рахмона и Шавката Мирзиёева. Главной темой их разговоров стала ситуация в Исламской Республике Афганистан. Рахмон после телефонных переговоров сообщил о решении Душанбе мобилизовать 20 тыс. резервистов для укрепления границы с Афганистаном, протяженность которой составляет чуть более 1300 км.

Ситуация там стремительно ухудшается из-за решения сил международной коалиции во главе с США вывести из страны своих военных и контрактников. Президент США Джо Байден поставил целью завершить вывод к 11 сентября этого года, однако военные справились с задачей быстрее — на прошлой неделе американские части покинули авиабазу «Баграм», которая была для них главными воротами интервенции 2001 года.

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Свой уход США согласовали не только с официальным Кабулом во главе с президентом Ашрафом Гани, но и с террористическим движением «Талибан» (терористическая группировка запрещена в России). Более того, в начале 2020 года США и талибы подписали мирное соглашение о том, что Вашингтон обязывается вывести военных и других специалистов, а талибы — не превращать страну в плацдарм для террористических атак на США и их союзников. Талибы также должны были начать переговоры с национальным правительством о мире и разделении власти, к прогрессу в этих переговорах привязана отмена американских санкций. Однако сейчас переговоры фактически заморожены, и, пока переговорный процесс не идет, талибы добиваются расширения подконтрольных им территорий, утверждая на них свою власть или создавая параллельные с официальными структуры.

По мере продвижения талибов на севере, на границе со странами СНГ, участились случаи отхода правительственных войск на территории сопредельных стран. Очередной такой инцидент имел место 4 июля. Под натиском боевиков на территорию Таджикистана отступили более тысячи афганских военных, сообщил 5 июля пресс-центр пограничных войск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана. Отступали они, после того как талибы взяли под полный контроль несколько уездов в провинции Бадахшан. Такие же инциденты фиксировались и в июне — 22 июня 134 представителя афганской сил безопасности оказались в Таджикистане, на следующий день 53 — в Узбекистане.

Как меняется ситуация в республике

В течение двух десятилетий присутствия в стране иностранных войск талибы боролись с ними и избранными властями. К началу лета этого года под контролем талибов больше территорий страны, чем когда-либо за последние 20 лет, — около 40%. За два месяца группировка расширила эту зону в два раза, подсчитали аналитики американского Long War Journal. К зоне с переменным влиянием они относят еще 40% территории страны, под твердым контролем правительства только 20% Афганистана.

«Талибан» возник в начале 1990-х годов, сплотив афганских моджахедов (члены нерегулярных военизированных отрядов, придерживающиеся исламизма, боролись с советскими войсками в 1979–1989 годах) и пуштунов (самая многочисленная этническая группировка в стране). Поддержку в создании движения оказывали американское ЦРУ и пакистанская разведка, указывает американский Совет по международным отношениям (CFR, Council on foreign relations). В 1996 году талибы во главе с муллой Омаром пришли в Афганистане к власти, взяв под контроль 90% территории страны, в 2001 году сдали Кабул после американского вторжения. Его причиной стал отказ талибов выдать участников запрещенной в России «Аль-Каиды», которых американцы разыскивали из-за террористических атак 11 сентября 2001 года. За 20 лет войны в Афганистане США потратили на нее $1 трлн. Погибли более 6 тыс. американских военных, более 1100 солдат стран НАТО, более 46 тыс. мирных жителей; с 2007 года погибли 73 тыс. среди афганских полицейских и военных (данные CFR).

В июньском отчете генерального секретаря ООН о ситуации в Афганистане приводятся данные о росте на треть числа столкновений между талибами и официальными правоохранительными органами. Так, например, с 12 февраля по 15 мая этого года ООН зарегистрировала 6827 таких инцидентов, что на 26,3% выше, чем в такой же период 2020 года. После заключения соглашения об установлении мира в Афганистане между США и «Талибаном» количество авиаударов, наносимых в основном афганскими военно-воздушными силами, выросло на 83,2%, с 161 до 295. Основные боевые действия ведутся на востоке и севере страны — в провинциях Гильменд, Кандагар и Нангархар.

За три месяца этого года были зафиксированы 22 атаки террористов-смертников, тогда как в прошлом году за такой же период — восемь. По данным ООН за этот же период, возросла и активность еще одного запрещенного в России террористического движения — ИГИЛ: 88 атак за три месяца этого года при 16 годом ранее.

С 1 января по 31 марта миссия ООН в Афганистане задокументировала 1783 жертвы среди гражданского населения (573 убитых и 1210 раненых), что на 29% больше по сравнению с таким же периодом 2020 года.

Чего добивается «Талибан»

С 2016 года «Талибан» возглавляет мулла Хайбатулла Ахундзада, богослов и специалист по исламскому религиозному праву, а не полевой командир, как его предшественники. Ахундзада не имеет широкой поддержки среди талибов и управляет организацией совместно с другими лидерами, пишет британский Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI). Среди его заместителей — Сираджуддин Хаккани, также возглавляющий террористическую группировку «Сеть Хаккани». «Освобожденные от иностранного доминирования и вмешательства, мы найдем способ построить исламскую систему, в которой все афганцы будут иметь равные права, где права женщин, гарантированные исламом, — от права на обучения до права на труд — будут защищены», — описал Хаккани в прошлом году в The New York Times свое видение будущего страны. По его мнению, Афганистан готов стать ответственным участником международных отношений, а сообщения об иностранных группировках, угрожающих миру, он назвал политически сфабрикованными. Хаккани обещал, что Афганистан сохранит приверженность всем международным конвенциям, если таковые совместимы с исламскими принципами.

При этом в период правления талибов в Исламском эмирате Афганистан, как они называли страну, действовали жесткие исламские нормы, основанные как на доисламских племенных кодексах и ваххабитских практиках — в частности, женщины носили чадру, не имели доступа к образованию, было запрещено телевещание.

В последнее время на стороне талибов воевало от 55 тыс. до 85 тыс. человек, приводит данные CFR. Во многих провинциях уже несколько лет действует система «двойной власти» — назначенные центральным правительством губернаторы и другие официальные лица негласно сотрудничают с представителями талибов. В некоторых населенных пунктах давно устоялась система, при которой талибы даже заключали меморандумы о сотрудничестве с министерствами здравоохранения и образования на местах, что зачастую делало их работу более эффективной — например, координаторы «Талибана» по вопросам здравоохранения следили за работой клиник, проверяли условия работы и своевременной оплаты труда, а в сельской местности нередко способствовали расширению доступа населения к образованию или больницам, говорится в исследовании Женевского центра по управлению сектором безопасности.

Основной источник дохода талибов — доходы от выращивания и производства наркотических веществ. По разным оценкам, в год террористы могли получать до $1,5 млрд доходов, в том числе от торговли запрещенными веществами, но также от контроля за добычей различных полезных ископаемых (например, полудрагоценных камней). В последние дни к этим источникам дохода добавился еще один — под контроль группировки перешли пограничные переходы на границе с Таджикистаном, и теперь торговцы платят им, а не официальному Кабулу, сообщила 6 июля The Wall Street Journal.

На что способно центральное правительство

Правительство президента Гани располагает немногим большим, чем талибы: бюджет страны с населением 37 млн человек в 2020/21 финансовом году составил $6 млрд, из которых 46% обеспечиваются внутренними источниками дохода. В конце июня Гани в Вашингтоне встретился с президентом Байденом, оба выразили намерение продолжать сотрудничество. Однако сейчас в Кабуле, по сообщениям очевидцев, царит растерянность. Как заявил председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла Абдулла, с выводом иностранных войск война обострилась, талибы воспользовались создавшимся вакуумом в некоторых областях. Прогресса в межафганских переговорах, по словам Абдуллы, нет. «Есть беспокойство, что у «Талибана» нет ни намерения, ни желания искать мира», — заявил он.

Высший совет национального примирения Афганистана был создан на фоне стремительного расширения подконтрольной талибам территории, но фактически он так и не заработал. Президент Гани также сменил глав МВД и Минобороны, губернаторов 28 из 34 провинций.

По расчетам американского разведсообщества, перспективы центрального правительства плачевны — оно может пасть уже через полгода. Обстановка очень напряженная, атмосфера почти паническая, приводит The New York Times слова Омара Захилвала, бывшего министра финансов. Высокоцентрализованные вооруженные силы ведут войну против сильно децентрализованного повстанческого движения, описывает причины стремительного продвижения талибов Тамим Асей, бывший заместитель министра обороны, который сейчас возглавляет аналитический центр в Кабуле. «Это рецепт катастрофы», — категорически заключает он.