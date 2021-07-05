Госдума заиграла шампанское

Moet Hennessy останавливает поставку своих вин российским партнерам

Один из крупнейших производителей шампанского сообщил партнерам о том, что останавливает отгрузки в Россию на неопределенный срок. Из-за нового российского законодательства французским виноделам придется переписать этикетки

Фото: Stefan Wermuth / Bloomberg

Что случилось

ООО «Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус» — дистрибьюторское подразделение производителя премиальных алкогольных напитков Moet Hennessy (Moet & Chandon, Dom Perignon, Veuve Сlicquot и др.; входит в LVMH Group) — направило российским партнерам письмо, в котором сообщило о временной приостановке отгрузки ассортимента шампанских вин для всех покупателей.

Прекращение поставок шампанских вин, как объясняется в документе, связано с поправками в 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», которые были приняты Госдумой в трех чтениях и одобрены Советом Федерации на прошлой неделе, 23 июня. На момент написания компанией письма законопроект еще ожидал подписи президента (он был подписан в пятницу, 2 июля).

Поправки уточняют определения и вносят дополнительные требования к винодельческой продукции. В частности, они исключают использование понятия «шампанское», разрешая применять его лишь в отношении «российского шампанского», произведенного на территории России. «И обязывают производителей шампанских вин из французского региона Шампань переименовать их продукцию в «игристое вино», — поясняется в письме Moet Hennessy. Изменения в законодательстве потребуют от «Моет Хеннесси Дистрибьюшн Рус» пересертификации шампанских вин для изменения категории на игристое вино и изменения маркировки продукции.

Как сообщила компания в письме, мезоны (производители шампанского) «не подтвердили готовность изменить категорию шампанских вин для российского рынка». Но в воскресенье, 4 июля, Bloomberg сообщил, что Moet Hennessy все же согласилась маркировать свои напитки, поставляемые в Россию, как «игристое вино» вместо «шампанского», чтобы соответствовать положениям нового закона.

РБК направил запрос в Минфин (курирует алкогольную отрасль) и Росалкогольрегулирование.

Что меняют поправки В определении видов алкогольной продукции исчезла формулировка «игристое вино (шампанское)» — она заменена на категорию «игристое вино, включая российское шампанское». Это значит, что как минимум на контрэтикетке бутылки производителям придется отказаться от слова «шампанское» и писать «игристое вино».

Классификация вин c защищенным географическим указанием (ЗГУ) / защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП) осуществляется на основании российской национальной системы защиты винодельческой продукции, которая распространяется только на российские вина, а значит, ею не смогут пользоваться импортеры. Шампанское — это название игристого вина, производимого и реализуемого под защитой французского аппелласьона Champagne AOC. Но исходя из поправок, российское законодательство эту «защиту» учитывать не будет.

Сколько времени потребуется на восстановление

По оценке Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА), Россия импортирует около 50 млн л игристых и шампанских вин в год, из них 13% — шампанское из Франции, а на долю Moet Hennessy приходится меньше 2%. «Эти объемы потребляют не более 1 млн человек в стране, значит, на фотографиях представителей элиты с бокалом будет не французское шампанское, а итальянское просекко и испанская кава», — иронизирует над случившимся директор ЦИФРРА Вадим Дробиз. Совокупно Россия импортирует около 330 млн л тихих и игристых вин.

Как пообещал французский производитель в воскресенье, шампанские дома Moet Hennessy будут теперь включать упоминание «игристое вино» на своих бутылках, отправляемых в Россию. Изменения приведут к «очень временной приостановке поставок» в целях корректировки с точки зрения логистики и регулирования. Поставки должны оперативно восстановиться после внесения корректировок.

Как пояснил РБК президент группы компаний Simple Максим Каширин, новые правила потребуют от дистрибьюторов иностранных вин и других алкогольных напитков получить новую сертификацию для шампанского и другой продукции с защищенным географическим указанием, для чего, в свою очередь, потребуется время на лабораторные исследования. Кроме того, должны быть заведены новые штрихкоды, коды для системы ЕГАИС, а также созданы новые контрэтикетки бутылок. Поскольку поправки вступают в силу безотлагательно после подписания законопроекта, статус продукции, еще не прошедшей таможенную очистку, неясен. В Simple, которая поставляет 5 тыс. торговых наименований, считают, что затраты на новую сертификацию могут составить несколько десятков миллионов рублей.

По словам собеседника РБК, поправки получили свою финальную форму лишь ко второму чтению и не обсуждались с профессиональным сообществом. «Я давно не припомню, чтобы новое законодательство принималось в такие сроки — чуть ли не в последний день работы Госдумы — и не давало никакого переходного периода, — возмущается Каширин. — Если мы не сможем импортировать продукцию — государство просто стреляет себе в ногу: не секрет, что Россия не сможет обеспечить свои потребности без импорта».

Бренд-директор импортера вина АСТ Наталия Шастина отмечает, что из-за принятия поправок та продукция, которая должна заводиться в ЕГАИС в ближайшие дни, потребует переоформления и новой сертификации и шампанское, которое завтра попадет в ЕГАИС, будет не «шампанским», а «игристым вином». «Переклейка контрэтикетки и пересертификация может быть сделана во время, пока продукция едет на склад для оклейки акцизными марками, это не должно занять много времени, но могут увеличиться сроки получения сертификации, если сейчас все российские компании обратятся в лаборатории», — говорит она.

О проблеме с получением новых деклараций соответствия с измененной классификацией вина и изменением наименований продукции также говорят в одном из крупнейших российских ретейлеров, в компании ожидают «провал уровня сервиса» и принимают меры, чтобы минимизировать последствия.

Основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов считает, что текущая ситуация с шампанским и другими импортными винами может серьезно сказаться на винных картах заведений. «При всей любви к российским игристым Moet&Chandon и Ruinart никто потребителям не заменит. Принято, чтобы они были в карте, как хороший виски и коньяк», — объясняет Миронов.

Президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович напомнил, что любая бутылка вина должна соответствовать национальному стандарту или стандарту стран ЕАЭС: на ее этикетке, в частности, должно быть указано, что данный продукт соответствует требованиям определенной категории, что не потребует от импортеров смены названия напитка. По его данным, более 80% компаний не указывают этого, хотя обязаны были и прежде. Попович убежден, что классификация ЗГУ/ЗНМП может относиться только к российскому вину, так как была создана для определения вин, виноград для которых выращен в определенном терруаре на территории России. «Придется попотеть, побегать с переоформлением документов», — резюмирует он.