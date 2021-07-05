Никита Анисимов вернулся на столичные высоты

Назначен преемник Ярослава Кузьминова на посту ректора НИУ ВШЭ

Никита Анисимов, последние пять лет возглавлявший главный вуз Дальнего Востока, занял место временно исполняющего обязанности ректора ВШЭ, как и сообщали источники РБК

Никита Анисимов (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Из вундеркиндов в ректоры

Новым ректором Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) стал ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов. Об этом на заседании ученого совета ВШЭ объявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Министр уточнил, что Анисимов пока назначен исполняющим обязанности ректора. Представить нового ректора на заседание ученого совета университета также пришли его предшественник научный руководитель вуза Ярослав Кузьминов и президент Вышки и глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

«У Никиты Анисимова уникальный опыт: будучи выпускником университета — флагмана высшей школы [МГУ], поработал на разных должностях в МГУ, был проректором, имеет опыт работы в отраслевом вузе, знает, что такое разного рода процессы, сложные, связанные с реорганизацией вузов. Наконец, пять лет <...> он был в должности ректора Дальневосточного федерального университета — это форпост науки и высшего образования на востоке страны», — объяснил назначение Анисимова министр.

Кузьминов напомнил о сотрудничестве Вышки с Дальневосточным университетом и назвал назначение Анисимова большой удачей и замечательным решением, которое позволит вузу развиваться.

Кто такой Никита Анисимов Никите Анисимову 43 года. Он в 15 лет поступил на механико-математический факультет МГУ, который окончил с отличием в 1998 году, когда ему было всего 20 лет. В 24 года защитил кандидатскую диссертацию. В ректорате МГУ работал с 2002 года, с 2007-го по 2009-й был ответственным секретарем Российского совета олимпиад школьников.



В 2011 году Анисимов стал проректором МГУ и занимал этот пост до 2013 года. После этого перешел на должность первого проректора МАМИ (Университета машиностроения, в 2016 году преобразован в Московский политехнический университет).



В 2016 году тогда министр образования и науки Дмитрий Ливанов подписал приказ о его назначении на пост исполняющего обязанности ректора ДВФУ. В последний раз его полномочия продлевались в 2018-м, на пять лет. В период работы Анисимова, в 2019 году, на территории кампуса ДВФУ проходили переговоры президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Ранее о том, что Анисимов стал главным кандидатом на пост ректора ВШЭ, рассказали собеседники РБК.

Бессменный Кузьминов

Накануне источники РБК также сообщали об уходе с поста ректора Ярослава Кузьминова, позже он подтвердил это. Свое решение он объяснил желанием больше времени уделять научной деятельности.

«Я не испытывал никогда удовлетворения и тем более удовольствия от административной работы. Делал это, потому что это был мой долг, моя ответственность перед университетом», — написал он в письме коллегам. Кузьминов также рассказал, что не хочет стареть в должности ректора. «Человек в такой ситуации неизбежно превращается в памятник, теряет вкус к изменениям. Я очень не хочу, чтобы это произошло со мной», — объяснил он.

Кузьминов стал научным руководителем ВШЭ, сменив на этой должности 87-летнего Евгения Ясина, решившего покинуть свой пост по состоянию здоровья. В пятницу, 2 июля, президент Владимир Путин наградил Кузьминова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ректор ВШЭ с 2014 года назначается правительством. В 2019 году премьер-министр Дмитрий Медведев переназначил Кузьминова на очередной пятилетний срок. Бессменный ректор ВШЭ возглавлял ее 28 лет, с момента основания в 1992 году. Тогда Вышка задумывалась как «think tank для чиновников». «Она должна была содействовать реформам в России, готовить экономистов, аналитиков, преподавателей, способных работать в новых условиях на новую власть», — вспоминал Ясин. В течение всей истории вуза Кузьминов неоднократно заявлял, что ВШЭ находится «вне политики». При этом сам ректор в 2014 году при поддержке «Единой России» избрался в Мосгордуму в 45-м округе столицы, где находится большая часть корпусов Вышки. В 2019-м на новые выборы в том же округе выдвинули проректора ВШЭ Валерию Касамару, но она проиграла оппозиционному кандидату.

Блок видео рекомендаций

В конце 2009 года Кузьминов заступился за студентов Вышки, участвовавших в «Марше несогласных», и отказался их отчислять вопреки рекомендации ГУВД Москвы. «Университет не допустит перенесения политической борьбы в свои аудитории, — заявил он. — Это относится и к деятельности несистемной оппозиции, и к попыткам отдельных представителей власти незаконно ограничить право тех или иных граждан на образование». В 2013 году Кузьминов принял участие в открытых дебатах с оппозиционером Алексеем Навальным, посвященных предложениям ректора о реформировании системы государственных закупок.

Ярослав Кузьминов — один из авторов реформы образования 1997 года, участвовал в работе над «Стратегией-2020» и другими реформами экономики и системы госуправления. «Коммерсантъ» сообщал, что он отказывался от должности министра.