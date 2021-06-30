Двойная явная угроза

АСРОС проанализировала риски российских банков из-за изменения антиотмывочного законодательства США

Российские банки из-за закона США о передаче сведений о счетах могут столкнуться с наказанием и с российской, и с американской стороны, говорится в заключении юристов. Спектр рисков широк — от блокировки счетов до оттока клиентов

Фото: Олег Яковлев / РБК

Российские банки могут столкнуться с угрозой блокировки счетов, потери ликвидности, банкротства, отзыва лицензий и нарушения банковской и гостайны из-за действия нового законодательства США, направленного на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Такие риски перечислены в заключении сотрудников юридического факультета МГУ Елизаветы Лаутс и Сергея Гландина, подготовленного по заказу Ассоциации банков России (есть у РБК).

Что за закон В США в январе 2021 года вступил в силу закон «Об ассигнованиях на национальную оборону на 2021 год». В рамках него были приняты поправки в закон «О противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма», которые дают право американским властям запрашивать информацию у иностранных банков, имеющих корреспондентские счета в американских кредитных организациях. К таким данным относятся сведения о счетах, если они являются предметом уголовного расследования в США, объектом антиотмывочного разбирательства в США, а также если в отношении этого счета начата процедура конфискации средств в пользу США. Как указано в заключении, если российский банк не исполняет требования американского закона, то министр финансов США или генеральный прокурор может оштрафовать его на $50 тыс. за каждый день неисполнения запроса. Затем американский банк будет обязан прекратить любые корреспондентские отношения с российским банком не позднее, чем через десять рабочих дней после даты, на которую финансовое учреждение получит письменное уведомление о том, что российский банк не исполнил предписания.

Какие риски увидели юристы

Получение запроса от госорганов США и дальнейшая работа с ними могут повлечь для российских банков различные риски — от правового и репутационного до риска потери ликвидности. Последнее, по мнению авторов заключения, может произойти вследствие «блокировки» корреспондентских счетов в американских банках или оттока внешнеторговых клиентов.

В свою очередь, «блокировка» корреспондентских счетов в США делает для банков невозможным проведение любых трансграничных платежей в долларах США (как в интересах клиентов, так и по собственным операциям банка). Это несет риски неисполнения денежных обязательств перед клиентами и появление ответственности банка за это. Технически российское законодательство в этих случаях предусматривает даже возможность санации, банкротства или отзыва лицензии, говорится в заключении. Впрочем, по мнению юристов, этот риск не является высоким для крупных банков, а также банков, в структуре операций которых объем платежей в долларах США не является значительным.

Требования США идут вразрез с российскими законами о банковской, коммерческой и государственной тайне, согласно которым министр финансов США или американский генеральный прокурор не относятся к лицам, имеющим право на ее получение. Из-за нарушения банковской тайны высока вероятность применения мер со стороны ЦБ, в том числе штрафа в размере до 0,1% минимального размера уставного капитала.

«Наибольший риск, связанный с разглашением государственной тайны, затрагивает сведения, касающиеся государственного оборонного заказа», — отмечают авторы заключения. В данном вопросе предусмотрено уголовное наказание с лишением свободы.

Закон США идет также вразрез с российским законодательством о персональных данных. Его нарушение влечет штрафы, а также «существует потенциальный риск привлечения к уголовной ответственности сотрудников банка за сообщение персональных данных клиентов по запросу американских властей».

«Громадная угроза» или единичные случаи

Ассоциация банков России полностью разделяет обозначенные риски и видит в них «громадную угрозу», сказал РБК вице-президент ассоциации Анатолий Козлачков. По его словам, на обсуждении этих рисков на площадке ассоциации присутствовал представитель МИДа, который подчеркнул, что данная угроза может быть реализована в любой момент, так как между Россией и США сохраняются пока очень неустойчивые отношения.

Автор заключения и специальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen&Paper Сергей Гландин отметил, что американский закон скорее направлен на Китай, а не на Россию. США беспокоит финансирование КНДР через китайские банки в обход американских санкций, поэтому и был принят такой закон, объяснил он. По мнению Гландина, теоретически данные требования могут быть направлены и на Россию: «Но даже в отношении китайских банков, как показывает судебная практика, запросы из США направлялись не более четырех раз в год, три из которых остались без ответа. В отношении России этот показатель может быть еще меньше».

Сейчас главная проблема в том, что если российский банк ответит на запрос США, то он нарушит и российское законодательство, за что подлежит наказанию вплоть до уголовной ответственности. В противном случае будут нарушены требования США, что также влечет штрафы или отключения от американской кредитной организации, обеспокоен Гландин.

Как решают проблему

Правительство уже внесло в Госдуму законопроект, запрещающий российским банкам предоставлять иностранным государствам данные о клиентах и их операциях. Он как раз и разработан для минимизации рисков, «связанных с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты, направленные на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну». Кроме того, власти хотят, чтобы банки сообщали в Росфинмониторинг о подобных запросах.

Однозначного решения по купированию рисков американского закона сегодня нет, говорит Козлачков: «Предложенное решение правительства банки признали неэффективным для снижения этих рисков».

Единственный выход из ситуации — в принятии российскими властями зеркального закона в отношении американских банков, считает Гландин: в таком случае власти США сами предложат отменить данные требования с двух сторон, подписать международный договор и продолжить сотрудничество. АСРОС продолжит обсуждать вместе с банковским сообществом и регуляторами возможные выходы из ситуации, заверил Козлачков.

РБК направил запрос в ЦБ, Минфин, МИД и крупнейшие банки. Представитель Росбанка, который входит во французскую группу Societe Generale, сказал, что риски не получится купировать без поддержки со стороны государства. Он добавил, что могут возникнуть «риски включения российских банков, отказавшихся предоставлять информацию госорганам США, в негативные списки, что, в свою очередь, отрежет банк не только от платежей в долларах США, но также и значительно затруднит или сделает невозможным сотрудничество с европейскими банками».

«В целом банки окажутся между двух огней. С одной стороны, риски санкций со стороны США, с другой — риск нарушения положений российского законодательства», — резюмируют в Росбанке.