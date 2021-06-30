Переплавщики лома опасаются короткого замыкания

Четыре крупных предприятия отрасли попросили отложить введение экспортных пошлин на металл

Главы четырех электрометаллургических заводов с суммарной выручкой более ₽130 млрд попросили власти отложить введение экспортных пошлин на металл. Среди них «Амурсталь», которая до 2021 года была связана с семьей Сергея Фургала

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Руководители четырех крупных электрометаллургических заводов попросили премьер-министра Михаила Мишустина отложить введение экспортных пошлин на металл из-за риска остановки работы предприятий.

Об этом говорится в письме глав Абинского электрометаллургического завода (АЭМЗ) и его «дочки» «Балаково», дальневосточного завода «Амурсталь» и Ашинского метзавода, которое они отправили Мишустину 24 июня.

У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил основной владелец АЭМЗ Иван Демченко. В аппарате правительства РБК сообщили, что письмо поступило и было направлено для рассмотрения в Минэкономразвития и Минпромторг, где, в свою очередь, сообщили, что письма получены и приняты в работу. РБК направил запросы представителям «Амурстали» и Ашинского метзавода.

Что известно об авторах письма До апреля 2021-го 25% «Амурстали» принадлежало экс-супруге бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Ларисе Стародубовой, сейчас 100% консолидировало АО «Армады» (ранее оно принадлежало Павлу Бальскому, бывшему члену совета директоров СМП-банка, сейчас владельцы АО не раскрываются). Фургал был задержан в Хабаровске в июле 2020 года, его обвиняют в организации убийства бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова в 2004–2005 годах, а также в покушении на амурского предпринимателя Александра Смольского. Экс-губернатор считает, что дело против него связано со сменой собственников на заводе «Амурсталь». Производственные мощности «Амурстали» составляют 2 млн т стали в год, АЭМЗ — 1,6 млн т металлопродукции в год, «Балаково» — около 1 млн т в год, Ашинского метзавода — около 1 млн т в год. Выручка «Амурстали» в 2020-м — 18,7 млрд руб., что на 15% ниже уровня 2019-го (убыток составил 1,2 млрд руб. против 1 млрд руб. прибыли ранее).

Выручка АЭМЗ составила 56 млрд руб. (плюс 12% к 2019-му), чистый убыток — 3,4 млрд руб. против 2,7 млрд руб. чистой прибыли в 2019-м.

Ашинский метзавод получил в прошлом году 84 млн руб. чистой прибыли при выручке 24 млрд руб. (снижение на 11%) и 1,3 млрд руб. прибыли в 2019-м.

«Балаково» получил чистую прибыль 902 млн руб. против убытка годом ранее и выручку 35,2 млрд руб. (рост на 26%).

Почему заводам грозит прекращение деятельности

На прошлой неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании правительства предложил ввести временные пошлины на экспорт черных и цветных металлов за пределы Евразийского экономического союза (помимо России туда входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). Глава Минпромторга Денис Мантуров сказал, что «вынужден» поддержать эту меру. В итоге правительство 25 июня утвердило введение пошлин сроком с 1 августа до 31 декабря 2021 года: для арматуры они составят 15% от цены, но не менее $115 за тонну. Мишустин также подписал постановление об увеличении экспортных пошлин на лом черных металлов с €45 до €70 за тонну.

Зачем вводят пошлины Через экспортные пошлины власти планируют изъять у металлургов около 160 млрд руб. — 110–115 млрд руб. у экспортеров черных металлов и еще 50 млрд руб. у поставщиков цветных. По словам первого вице-премьера Андрея Белоусова, эта сумма составляет лишь «незначительную часть», около 20–25%, сверхприбыли, которую российские металлурги получили благодаря росту цен на металлы за рубежом. Полученные средства российские власти планируют направить на компенсацию удорожания металлургической продукции в строительстве и промышленности на внутреннем рынке. Однако владелец «Северстали» Алексей Мордашов, ссылаясь на прогнозы западных аналитиков, уже предупреждал, что пошлины, наоборот, приведут к дальнейшему росту цен на сталь в мире.

Компании производят свою продукцию из лома, который закупают в условиях жесткой рыночной конкуренции, указано в письме. «Новые вывозные пошлины на готовую продукцию будут в 1,5 раза превышать пошлину на металлолом (€70 за тонну), что сделает вывоз этого сырья (лома. — РБК) из страны выгоднее, чем экспорт полуфабрикатов или арматуры», — считают они. В конечном итоге такая ситуация приведет к оттоку лома на экспорт и остановке ряда экспортно ориентированных производств.

Мощности по производству строительного проката в России (арматура, катанка, прутки и проч.) составляют 25 млн т в год, а потребление — лишь 12,5 млн т в год. Экспорт строительного проката увеличился с 2015 года к 2020 году с 2,6 млн до 3,5 млн т, приводятся данные в письме. При этом большинство электрометаллургических предприятий географически удалены от рынков сбыта, что делает их работу невозможной при нестабильных условиях экспортной деятельности. Всего на этих четырех заводах (АЭМЗ, «Балаково», «Амурсталь» и Ашинский метзавод) работают более 15 тыс. человек.

Рентабельность электрометаллургических заводов и так в три раза ниже, чем у их конкурентов — вертикально интегрированных холдингов («Северстали», Evraz и проч.), предупреждают авторы письма. По оценке управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, этот показатель у заводов составляет от 8 до 16% доналоговой прибыли (EBITDA).

Введение экспортных пошлин на металлопродукцию приведет к резкому падению финансово-экономических показателей ряда заводов вплоть до их полной остановки, даже учитывая благоприятную конъюнктуру на мировых рынках, заключают авторы письма. Металлурги просят премьера отложить введение пошлин на металлопродукцию до проведения детального анализа последствий с представителями отрасли.

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Маржинальность электросталеплавильного производства мелких заводов серьезно уступает показателям стальных комбинатов, и, с другой стороны, они являются жертвой роста цен на лом на мировых рынках, цена на который сейчас находится на уровнях $500 за тонну, отмечает Гришунин. При этом даже пошлина на экспорт лома не позволяет покупателям получать сегодня это сырье дешевле 33 тыс. руб. за 1 т без учета НДС и доставки. Одновременно с этим рост цен на продукцию электросталеплавильщиков (арматура и прутки) в отличие от цен на плоский прокат ограничен, так как мощности по этой продукции в стране более чем в два раза превышают потребности, а экспортируется такого проката довольно мало, пояснил эксперт.

«Для стальных мини-заводов действительно складывается удручающая картина: нехватка подорожавшего лома, конкуренция с комбинатами-гигантами за узкий российский рынок строительного проката и теперь еще экспортные пошлины на сортовой прокат. В такой ситуации действительно есть риск потери этого сегмента отрасли и ее поглощения комбинатами-гигантами», — резюмировал Сергей Гришунин.