Политика шприца и пряника

Как регулируют вакцинацию населения ведущие страны мира

Россия, где ряд регионов ввел обязательную вакцинацию для части населения, входит в группу ведущих экономик мира — G20. РБК проанализировал, какие еще страны из нее последовали этим же путем и какие результаты это дало

Фото: Таисия Воронцова / ТАСС

Две из «двадцатки»

Только в двух странах из «Группы двадцати», куда входят ведущие развитые и развивающиеся экономики, ввели обязательную всеобщую вакцинацию от коронавируса COVID-19. Это Индонезия, где отказавшимся от прививки грозит штраф, и Саудовская Аравия, где требование о вакцинации распространяется на всех работников государственных и частных учреждений. Хотя формально в королевстве не заявляли о введении административных наказаний для уклоняющихся от вакцинации, им тем не менее будет ограничен доступ к мероприятиям, общественному транспорту, учреждениям и торговым центрам.

«В целях борьбы с коронавирусом и на основании рекомендаций компетентных органов принято решение об обязательной вакцинации начиная с 1 августа 2021 года для <...> входа в любое государственное или частное учреждение, <...> участия в любых культурных, научных, социальных или развлекательных мероприятиях, <...> использования общественного транспорта», — указано в сообщении Министерства внутренних дел Саудовской Аравии.

«Группа двадцати» включает в себя 19 стран шести континентов — Аргентину, Австралию, Бразилию, Великобританию, Германию, Индию, Индонезию, Италию, Канаду, Китай, Мексику, Турцию, Россию, Саудовскую Аравию, США, Францию, ЮАР, Южную Корею, Японию, а также Европейский союз. Вместе страны — члены «Группы двадцати» обеспечивают около 90% мирового ВВП, 80% мировой торговли, в них живет 60% населения Земли.

Всеобщую обязательную вакцинацию в Индонезии ввели еще в феврале, но с наступлением лета было решено активизировать процесс из-за роста заболеваемости. «Я надеюсь, что цель по распределению 1 млн доз вакцины по всей стране начиная с сегодняшнего дня до июля станет реальностью», — заявил 26 июня президент страны Джоко Видодо.

Прицельная вакцинация

Еще в четырех странах — Индии, Китае, России и Италии — национальные власти или регионы уже ввели обязательную вакцинацию либо для отдельных категорий населения, либо для отдельных областей. Прежде всего правило об обязательной вакцинации, в частности, затронуло работников медучреждений и домов престарелых. В России такие правила действуют в некоторых регионах, а в Италии должны привиться все медработники.

Италия — первая и пока что единственная страна Евросоюза, где власти предъявили такое требование. Соответствующий закон был одобрен парламентом страны в мае. По данным на 21 июня, из 1,9 млн медицинских работников чуть более 45 тыс. человек (2,9%) не были вакцинированы даже первой дозой вакцины, из-за чего их стали отстранять от работы без сохранения заработной платы.

Требования о вакцинации для работников домов престарелых обсуждаются еще в трех странах — Австралии, Великобритании и Франции. Губернатор австралийского штата Западная Австралия Марк МакГован заявлял, что планирует ввести обязательную вакцинацию для работников домов престарелых. В Великобритании решение об обязательной вакцинации сотрудников домов де-факто уже принято, это требование будет действовать с осени и распространяться на Англию и Уэльс (в Шотландии и Северной Ирландии решения в сфере здравоохранения принимают региональные власти). Министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что в стране могут сделать обязательной вакцинацию работников домов престарелых, если те не вакцинируются по своей воле. «Если до конца лета ситуация не улучшится, то да, мы зададим себе вопрос о том, чтобы сделать вакцинацию для этих групп людей обязательной», — сказал он.

В Индии правила об обязательной вакцинации действуют в штате Гуджарат. Они касаются прежде всего работников бизнеса, предполагающего взаимодействие с людьми. Кроме того, руководство Гуджаратского технологического университета заявило, что студенты не будут допущены к экзаменам следующей зимой, если не пройдут вакцинацию.

В Китае обязательная вакцинация была введена в начале июня в городе Жуйли численностью 140 тыс. человек из-за риска появления нового кластера заражений. СМИ также сообщали о негласной политике китайских региональных властей принуждать граждан к вакцинации. Впрочем, центральные власти предостерегли регионы от попыток заставить китайцев прививаться. «В некоторых местах были приняты неуместные решения, без учета контекста и предпочтений граждан или подход, при котором вакцинация была необходима для всех. Это нужно исправить», — отметил глава национальной комиссии по вопросам здравоохранения Китая Ми Фэн.

Как и в Индии, в некоторых российских регионах обязательная вакцинация распространяется не только на медперсонал, но и на госслужащих и работников отраслей, предполагающих взаимодействие с клиентами. Это сектор оптовой и розничной торговли, сферы образования, здравоохранения и социальных услуг, гостинично-ресторанный бизнес и т.д. В общей сложности обязательную вакцинацию от коронавируса ввели более чем в десяти регионах, в том числе в Москве, Калининграде и на Сахалине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался признавать такие правила вакцинации принуждением. По его словам, человек, попавший под требование об обязательной вакцинации, может сменить работу. «Мы с вами уже говорили, что если в сфере услуг работает москвич и он должен сделать прививку, и он принял для себя решение эту прививку не делать, он просто должен перестать работать в сфере услуг. И если он хочет, он будет искать себе работу в другом месте, которое не связано с теми областями, где вменяется обязательное наличие прививки», — объяснил он.

Еще в двух странах — США и Канаде — введены меры, стимулирующие медработников прививаться от COVID-19, но приравнивать их к обязательной вакцинации было бы некорректно. В Америке госпитали в некоторых штатах, в частности в Техасе, требуют от персонала прохождения вакцинации от COVID-19, обещая в противном случае санкции вплоть до увольнения. При этом введение таких мер — прерогатива руководства самих госпиталей. Ни руководство штатов, ни федеральные власти США требований по вакцинации не вводили. Когда медицинские работники в Техасе попытались опротестовать требование работодателей о вакцинации, то суд штата встал на сторону госпиталей. Еще несколько штатов, включая Арканзас, Флориду, Монтану и Оклахому, запрещают работодателям требовать от работников вакцинироваться. В Южной Каролине также был введен запрет на использование «вакцинного паспорта». Правом определять, носить ли ребенку маску в школе, губернатор наделил родителей, а не школы.

Что касается Канады, то в провинции Квебек власти призвали часть медработников вакцинироваться из-за учащения случаев заражения COVID-19. Впрочем, назвать это обязательной вакцинацией нельзя, так как у медперсонала все равно имеются альтернативы вакцинации: медработник может предъявить три отрицательных теста на коронавирус в неделю или перевестись на другую позицию, где риски заражения других будут ниже.

Вакцинные аутсайдеры

По состоянию на 22 июня лидером по темпам вакцинации среди стран G20 является Канада. Там по крайней мере одну долю вакцины получили 66% населения. На втором месте — Великобритания с 64%, на третьем — США с 53,1%, следом идут Италия и Германия с показателями более 50%. В четырех из этих пяти стран значение коэффициента распространения, который показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции, составляет меньше единицы. Исключение — Великобритания, где сейчас наблюдается всплеск заболеваемости, а коэффициент распространения равен 1,32.

Среди стран, где кампания по вакцинации проходит наиболее интенсивно, — Китай (1,54 дозы реализовано в пересчете на 100 человек), Канада (1,25), Турция (0,94), Япония (0,94) и Германия (0,94), следует из данных статистического портала Our World in Data по состоянию на 25 июня. Наименьший показатель по дозам вакцин, реализованным за день в пересчете на 100 человек, — в России (0,32), США (0,22), Индонезии (0,20) и Южной Африке (0,13).

В тройке аутсайдеров по доле вакцинированных — Россия (13,6%), Индонезия (8,8%) и Южная Африка (3,8%). На этом фоне власти в Москве и Джакарте приняли меры по активному стимулированию граждан к вакцинации. В конце мая Владимир Путин утверждал, что решение о вакцинации каждый должен принимать сам. Однако потом из-за вспышек заболеваемости регионы начали обязывать работодателей и госучреждения предпринимать меры для вакцинации сотрудников.

Блок видео рекомендаций

Индонезия, которая сейчас активизирует процесс, испытывает проблемы с поставкой вакцин. Согласно Duke Global Health Innovation Center при Дьюкском университете (США), Индонезия заключила контракты на поставки 265 млн вакцин, однако пока что получила лишь около 100 млн при населении 270 млн.

Третий «аутсайдер» — Южная Африка — пока не принимала жестких мер, обязывающих граждан вакцинироваться. В то же время правительство уже попросило бизнес провести анализ ситуации и выявить, нужно ли им проводить обязательную вакцинацию. В случае если компания заявит об этом, ее руководство должно проконтролировать прохождение вакцинации сотрудниками. Впрочем, увольнение отказавшимся от вакцинации не грозит. Руководство компаний должно будет или попытаться переубедить сотрудников или изменить условия работы так, чтобы минимизировать риск заражения.

Во многих странах, где нет обязательной вакцинации, были введены меры, стимулирующие население прививаться. Так, в Южной Корее те, кто ввел две дозы вакцины, могут находиться на улице без маски, а также свободно посещать религиозные учреждения. В Германии привитых от COVID-19 или переболевших вирусом освободили от социальных ограничений, накладывающих запрет на массовые собрания или пользование некоторыми видами услуг (например, парикмахерскими). Кроме того, на привитых и переболевших не будет распространяться действие комендантского часа в случае его введения при ухудшении эпидемиологической обстановки.