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Коммунисты укрепили вождя по максимуму
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Коммунисты укрепили вождя по максимуму

КПРФ завершила расстановку сил перед выборами в Госдуму
Съезд КПРФ определился с общефедеральной частью списка на выборах в Госдуму, в него вошли 15 человек. На предвыборный форум коммунистов пытался попасть Захар Прилепин, но его не пустили
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Кто вошел в общефедеральный список комммунистов

В четверг, 24 июня, в подмосковном пансионате «Снегири» прошел второй этап предвыборного съезда КПРФ. Делегаты утвердили общефедеральную часть списка на выборов в Госдуму. В него вошли 15 человек — максимально возможное по закону число кандидатов. Первая тройка — глава партии Геннадий Зюганов, космонавт и депутат Госдумы Светлана Савицкая и глава «Совхоза имени Ленина», экс-кандидат в президенты Павел Грудинин. Также в списке губернатор Орловской области Андрей Клычков, первый зампредседателя Госдумы Иван Мельников, депутаты Юрий Афонин, Владимир Кашин, Дмитрий Новиков, Николай Харитонов, Николай Коломейцев, Сергей Шаргунов, Вадим Кумин, Юрий Синельщиков, Казбек Тайсаев и Алексей Куринный.

Какими будут федеральные списки других партий

20 июня был оглашен общефедеральный список «Единой России», в него вошли пять человек. Представители коалиции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» до этого не раз говорили РБК, что в их федеральном списке будет всего три кандидата: сопредседатели партий Сергей Миронов, Геннадий Семигин и Захар Прилепин. В ЛДПР обещали, что в их общефедеральный список также войдут 15 человек.

Региональные группы КПРФ возглавили депутаты и региональные партийные функционеры — среди лидеров таких групп мэр Новосибирска Анатолий Локоть, глава бурятского отделения КПРФ, экс-сенатор Вячеслав Мархаев и бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

КПРФ, кроме того, выдвинула кандидатов во всех 225 одномандатных округах по выборам в Думу.

Также в ходе съезда стало известно, что с КПРФ объединилось возглавляемое Сергеем Удальцовым движение «Левый фронт». Именно коммунисты могут стать главной объединяющей силой на левопатриотическом фланге, объяснила это решение представитель движения Анастасия Удальцова. Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил журналистам, что власти пытаются «создать партии-спойлеры на левом фланге», однако «у них это не удастся, потому что долго обманывать людей невозможно». «Наша команда вобрала в себя самых ярких представителей левого, коммунистического, рабочего движения нашей страны. <...> В нашем списке есть представители «Левого фронта», «Движения за новый социализм», «Трудовой России», фактически всех движений, которые являются реальными народными движениями», — уточнил он.

Список КПРФ можно назвать компромиссным, в разговоре с РБК отметил политолог Александр Пожалов: с одной стороны, в нем несколько «ярких, критически настроенных фигур, которых власть не хотела бы пропускать в Госдуму» — Грудинин, Куринный; с другой — в него не вошли фигуры, которые «находились под огнем критики администрации президента» — Сергей Левченко, Валерий Рашкин, Николай Бондаренко. По мнению эксперта, состав списка КПРФ не приведет к существенному расширению ее электората, так как воспроизводит традиционную структуру партии. При этом Пожалов назвал хорошим решением включить в первую тройку Грудинина, который все еще остается свежим лицом для КПРФ и достаточно популярным оппозиционным политиком.

«Коммунисты сейчас обоснованно претендуют на уверенное второе место на выборах, это вторая по рейтингам партия, — резюмировал Пожалов. — Я думаю, что у них есть существенный шанс улучшить позиции на выборах в Госдуму по сравнению с 2016 годом и высока вероятность, что они получат большинство мандатов по спискам. То есть у них хватит списочных мандатов и для общефедеральной части, и для большинства лидеров крупных региональных групп».

Как Захара Прилепина не пустили на съезд

На съезде КПРФ не обошлось без сюрпризов: в «Снегири» приехал сопредседатель коалиции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» писатель Захар Прилепин. Он привез с собой кофе и круассаны, рассказали РБК двое очевидцев события, однако попасть на мероприятие не смог.

Прилепин планировал выступить на съезде и предложить коммунистам создать коалицию, подписав меморандум о сотрудничестве, однако ему пришлось удовлетвориться телефонным разговором с лидером КПРФ. Об этом РБК сообщили в пресс-службе коалиции трех партий. «В телефонном разговоре с Геннадием Андреевичем, по его предложению и приглашению, на следующей неделе мы должны встретиться и обсудить рабочие моменты, — пояснил Прилепин. — И я надеюсь, что мое предложение о создании меморандума и коалиции по крайней мере будет принято к рассмотрению, потому что мы относимся к этому крайне серьезно».

Коммунисты не оценили жест сопредседателя партии-конкурента: Прилепин прибыл на съезд без предупреждения, поэтому и не был туда допущен, сказал РБК пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко. По его словам, между Зюгановым и Прилепиным действительно состоялся телефонный разговор, во время которого лидер коммунистов предложил Прилепину обсудить все вопросы на следующей неделе. «Никакого разговора о меморандуме, никакого разговора о сотрудничестве не было, просто был со стороны Геннадия Андреевича гостеприимный и уважительный разговор», — сказал Ющенко.

Представитель КПРФ отметил, что у партии уже есть коалиция народно-патриотических сил, куда входят женские, военные организации, движение «За новый социализм». «У нас много организаций, о чем идет речь у Захара, я не знаю. Он выбрал свой путь со «Справедливой Россией», с Семигиным. <...> С Семигиным нам точно не по пути, мы были уже с ним по пути», — сказал он. Ющенко также отметил, что КПРФ готова к обсуждению коалиционных идей Прилепина, однако подчеркнул, что тот «связан определенными обязательствами». «В данном случае Захар сделал свой выбор — он вошел в структуру, которая, на наш взгляд, не совсем самостоятельная. <...> Поэтому вопрос, насколько тут он готов идти», — пояснил представитель коммунистов.

Авторы: Евгения Кузнецова, Елизавета Ламова.
Теги: КПРФ , Геннадий Зюганов , съезд , Захар Прилепин
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