Александр Лукашенко переходит на экономную экономику

ЕС ввел отраслевые санкции против Белоруссии

ЕС впервые ввел секторальные санкции против Белоруссии, запретив импорт нефтепродуктов и калийных удобрений. Это не менее 13% всего экспорта страны в Европу, подсчитал РБК. Лукашенко в ответ допустил введение военного положения

Фото: Андрей Александров / РИА Новости

Первые секторальные санкции

В четверг, 24 июня, Совет министров ЕС объявил о введении секторальных санкций против Белоруссии. Они вводятся в отношении этой страны впервые и включают в себя:

ограничения на торговлю нефтепродуктами, калийными удобрениями и сырьем для табачной промышленности;

запрет на поставки в страну продукции двойного назначения, технологий, оборудования и ПО для перехвата коммуникаций;

финансовые ограничения, включая закрытие доступа к европейским рынкам капитала, запрет на страхование белорусского правительства и госорганов. Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) останавливает финансирование проектов в государственном секторе. Страны ЕС также должны ограничить участие своих банков в белорусских госпроектах.

Санкции являются ответом на «усугубляющиеся нарушения прав человека, жестокие репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая с последующим задержанием журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги», говорится в сообщении Евросовета.

Новый санкционный пакет ЕС стал пятым по счету. Четвертый был введен несколько дней назад, 21 июня, против 78 физлиц, включая российского миллиардера Михаила Гуцериева, и восьми компаний, в том числе автопроизводителей МАЗ и БелАЗ и Новой нефтяной компании — единственной частной структуры, обладающей правом на экспорт нефтепродуктов из Белоруссии и импорт нефти в страну. Всего санкции введены сейчас против 166 человек и 15 компаний республики.

В Минске на введение секторальных санкций отреагировали эмоционально. «Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции — это их бессилие. И мы это сделаем», — заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, который в момент объявления о введении секторальных санкций ЕС находился в поездке по стране. Президент Белоруссии также допустил введение в стране военного положения. «Никакого не должно быть проседания» — так он мотивировал эту возможную меру.

22 июня посол России в Белоруссии Евгений Лукьянов заявил РБК, что в случае введения секторальных санкций Москва окажет Минску помощь, но не уточнил, какую. По его словам, Россия будет поддерживать Минск «вплоть до самых критических обстоятельств»: «Мы союзники, союзники друг друга не предают».

13% белорусского экспорта

Ограничения на экспорт продуктов из Белоруссии в ЕС охватывают по меньшей мере 13% общего белорусского экспорта в Евросоюз, следует из торговых данных, проанализированных РБК. Всего в 2020 году Белоруссия экспортировала в ЕС товаров на сумму более $4,2 млрд.

По данным международной базы данных Comtrade, в 2020 году страны Евросоюза импортировали калийные удобрения из Белоруссии на $206 млн, в том числе Польша — на $77,6 млн, Бельгия — на $49 млн.

Не до конца ясно, будут ли включены в запрет поставки белорусских комплексных удобрений (NPK), одним из элементов которых является калий — импорт таких удобрений в ЕС из Белоруссии составил еще $116 млн, следует из базы Comtrade. В этом сегменте Белоруссия могла бы попробовать обойти санкции за счет реэкспорта через Россию, сказал РБК источник, знакомый с ходом подготовки санкций. Такое возможно, если «российский калий пойдет в Европу, а белорусский — в Россию». «Но даже если так, «Беларуськалий» (главный в стране производитель калийных удобрений. — РБК) будет страдать, его продукцию придется отдавать дешевле. Потому что это должны быть именно физические поставки, а не переклеивание бирок. Калий с разных месторождений отличается — у него есть сертификат происхождения», — объяснил он.

Доля «Беларуськалия» на мировом рынке калия составляет около 20%. В прошлом году экспорт калийных удобрений принес Белоруссии $2,4 млрд, а в январе—апреле 2021 года Минск получил от экспорта калия до $834 млн, следует из данных Национального статистического комитета Белоруссии.

Импорт нефтепродуктов из Белоруссии в страны ЕС в 2020 году составил $289,5 млн, в том числе в Польшу — на $85 млн, в страны Балтии — на $142 млн.

По оценке статистического агентства ЕС, в прошлом году Евросоюз импортировал из Белоруссии всех химикатов на сумму около $1,5 млрд, включая калий, а также сырую нефть и сопутствующие товары, такие как горюче-смазочные материалы, на сумму более $1,2 млрд, привел данные Reuters.

Экспорт табачной продукции из Белоруссии засекречен с 2016 года (как и поставки вооружений, радиоактивных элементов, драгоценных металлов). Но, по данным Евростата, в 2020 году импорт табака и напитков из Белоруссии составил лишь €19 млн.

Наиболее болезненные санкции — запрет на поставку нефтепродуктов, считает эксперт по санкциям Цюрихского университета Мария Шагина. «Основные рынки сбыта были ЕС и Украина, и этот сектор был самым прибыльным для белорусской экономики (в 2020 году доходы от экспорта составляли более $1 млрд). Запреты на поставку калия добавят проблем, но этот рынок сбыта был изначально более диверсифицирован, чем рынок нефтепродуктов. Белоруссия может перенаправить поставки в Китай и Бразилию», — поясняет она.

По мнению Шагиной, эффективность санкций будет зависеть от трех факторов: присоединится ли к ним Украина, какие санкции введут США и насколько Россия готова финансово поддерживать Минск. «В долгосрочной перспективе финансовая нагрузка будет значительной, особенно если США введут скоординированные санкции», — отмечает она.

Запрет на кредитование

У Белоруссии в обращении находятся государственные еврооблигации на сумму около $3,3 млрд со сроками погашения в 2023–2031 годах (около 18% совокупного внешнего госдолга страны). Некоторые западные инвесторы уже распродали эти бонды, ссылаясь на репутационные издержки и несовместимость с принципами ESG (экологическая, социальная и корпоративная ответственность), сообщало агентство Reuters в июне 2021 года. Однако, по данным Reuters, белорусские суверенные ноты по-прежнему есть в портфелях таких европейских держателей, как UBS (Швейцария), NN IP (Нидерланды), Aberdeen Standard Investments (Великобритания).

Оппозиционное «Народное антикризисное управление» Белоруссии также заявляло, что размещенные летом 2020 года еврооблигации страны купили Raiffeisen Bank International (Австрия), Deutsche Bank (Германия) и еще два десятка фондов из Европы и США.

Портфельный управляющий UBS Asset Management Федерико Кауне говорил Reuters, что сохранение или прекращение инвестиций в белорусские госбумаги будет зависеть от санкционных формулировок ЕС. Если европейские лидеры запретят только покупку новых бумаг, распродавать уже купленные не придется. Если же запрет окажется более жестким и распространится на торговлю этими бумагами на вторичном рынке, европейские фонды, скорее всего, выйдут из них.

Европейские институты развития до недавнего времени также продолжали выделять небольшие кредитные средства Минску. По состоянию на 31 марта 2020 года задолженность Белоруссии перед Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Северным инвестиционным банком стран Скандинавии и Балтии составляла $110 млн, следовало из прошлогоднего проспекта белорусских еврооблигаций. Кроме того, в прошлом году Европейский инвестиционный банк (EIB) одобрил предоставление Белоруссии кредита на €15 млн для поддержки системы здравоохранения. После новых санкций ЕС подобные будущие кредиты, скорее всего, станут невозможны.