Общепит садится на голодный паек

Шесть вопросов о новых ограничениях в работе кафе и ресторанов в Москве

Столичные власти вводят новые ограничения для заведений общепита — пускать только привитых или переболевших посетителей. На первом этапе это будет катастрофа, говорят рестораторы, но признают, что это компромиссное решение

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Что случилось

Власти Москвы ввели новые ограничения на посещение общепита: с 28 июня войти в кафе и рестораны и другие заведения общественного питания столицы смогут только посетители, у которых есть защита от COVID-19. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

На входе посетителям надо будет предъявлять специальный QR-код, подтверждающий факт прохождения вакцинации от COVID-19, перенесенную в последние полгода болезнь или отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней.

Люди, сделавшие первую из двух прививок, необходимых для вакцинации от COVID-19, должны будут сделать ПЦР-тест, пока не получат второй компонент вакцины. Такой тест необходимо пройти в одной из московских клиник, передающих сведения в систему ЕМИАС.

Подтверждение о защите от COVID-19 должно быть непременно в виде электронного кода — бумажные справки и сертификаты приниматься не будут, предупредил Собянин.

Оформить QR-код можно будет с помощью электронной медицинской карты, через регистратуру городской поликлиники, на едином портале государственных и муниципальных услуг или в приложении «Госуслуги.Стопкоронавирус», на сайте mos.ru или на ресурсе ЕМИАС.ИНФО. При этом тест на антитела в точках общепита учитываться не будет, пояснил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Что нужно сделать ресторанам

Ресторанам и кафе нужно будет создать систему проверки наличия QR-кодов, если они хотят продолжать работу в обычном режиме, говорится в тезисах о новых ограничительных мерах, которые РБК предоставили в мэрии. Те предприятия общепита, которые не выполнят это требование, смогут работать только навынос или доставку. При этом внутри заведений общепита прошедшие контроль посетители смогут находиться без масок и перчаток, хотя сотрудники кафе и ресторанов по-прежнему должны носить эти средства защиты.

Как власти объясняют ограничения

Решение о введении этих ограничений было принято после диалога с предпринимателями, утверждают столичные власти. На прошлой неделе мэр Москвы объявил, что в столичных ресторанах и фуд-кортах с 19 июня будет запущен эксперимент по созданию «свободных от COVID-19 зон» — в таких заведениях будут вакцинированы 100% сотрудников, и попасть туда смогут только гости, сделавшие прививку или переболевшие и с антителами.

В эксперименте, по данным реестра, размещенного на сайте Московского инновационного кластера, участвуют более 200 компаний.

Мэр столицы признал, что в процессе адаптации к новым правилам могут возникать сложности в связи с отсутствием в базе данных сведений о тех, кто уже переболел COVID-19, сделал прививку или сдал тест. Однако эти вопросы, пообещал Собянин, будут оперативно решаться специальной группой разбора.

Какова первая реакция рестораторов

Введение новых ограничений с бизнесом опять не обсуждалось, возражает основатель сети «АндерСон» и бизнес-омбудсмен по малому и среднему предпринимательству Анастасия Татулова. «То, что прививочная кампания провалена по всей стране, несмотря на объявленную победу над вирусом, — это ответственность власти, нельзя это сделать через предпринимателей, они не в состоянии выполнить эти требования и не должны этим заниматься», — говорит Татулова. По ее мнению, если ситуация в Москве настолько критичная, то меры надо вводить на весь город и параллельно вводить помощь пострадавшим отраслям, привить мигрантов, а также сделать пункты прививок в аэропорту и не впускать в страну без ПЦР-теста или сертификата о прививке.

Новые ограничения, по мнению большинства опрошенных РБК рестораторов, «равносильны локдауну». 90% жителей города не смогут пойти в рестораны, указывает основатель сети ресторанов «Мясо & Рыба» Сергей Миронов. Снижение числа гостей из-за новых ограничений может быть тотальным, констатирует президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. По его словам, в среду, 23 июня, запланирована встреча, на которой рестораторы будут обсуждать со столичным департаментом торговли и услуг работу в новых условиях.

Общепит неминуемо столкнется со снижением выручки, признает управляющий партнер и генеральный директор Ginza Project Moscow Максим Ползиков. «Пока доля вакцинированных все же невелика, да и каждый раз оплачивать ПЦР-тест, чтобы посетить ресторан, не все смогут себе позволить», — указывает собеседник РБК.

«На первом этапе это будет, конечно, катастрофа, поток снизится больше чем вдвое», — предсказывает совладелец ресторанного холдинга Restart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук, добавляя, что понимает сложившуюся ситуацию в городе: «Сейчас она хуже, чем когда-либо с точки зрения заболеваемости и течения болезни». «На мой взгляд, это компромиссное решение — ввести такую историю вместо локдауна, который мы точно не переживем», — резюмирует Васильчук.

Как рестораторы оценивают перспективы своего бизнеса

Работать в новых условиях ресторанам и кафе, скорее всего, будет невозможно, категорична Татулова. По ее словам, охрана, которая сможет обеспечить доступ на входе, есть только в очень крупных барах и ресторанах, у остальных нет возможности в пятидневный срок нанять минимум двух охранников и поставить их на вход, особенно если это кафе на 10–20 столиков, где работают в смене два-три сотрудника. «Мы — индустрия гостеприимства, у нас нет опции — поставить кого-то на входе в заведения, чтобы проверять медицинские карты и паспорта. Мы не больница и не тюрьма — мы люди, которые делают этот город гостеприимным». Такая мера, по мнению Татуловой, не даст результата: закрытие ресторанов приведет только к росту заказов на доставку еды, которую готовят и развозят непривитые сотрудники-мигранты, на которых не распространяется указ мэра.

По сути, для ресторанов с 28 июня наступает локдаун, потому что «работать для 10% привитых москвичей отрасль, конечно, не может», говорит основатель группы HURMA Дмитрий Левицкий. По его мнению, рестораны попробуют поработать до конца июня, потому что за месяц у них уже заплачена аренда и зарплата сотрудникам, но «с 1 июля многие, наверное, не откроются». На доставку могут работать заведения с определенным продуктом — пиццей, суши или бургерами, у обычных ресторанов «мизерная выручка от доставки» и им проще закрыться, согласен Миронов.

С точки зрения технических требований сложностей для рестораторов быть не должно, возражает Бухаров. По его мнению, проверять QR-код на входе в ресторан может тот же человек, который проверяет маски и температуру.

Что будет с фуд-кортами

Фуд-корты в торговых центрах будут открыты только после проверки системы контроля, препятствующей проходу в зону посадочных мест посетителей, не имеющих QR-кодов, говорится в тезисах мэрии.

Фактически фуд-корты останутся закрыты, полагает гендиректор сети лапшичных «Воккер» Антон Красулин. Если к 28 июня власти разъяснят, что фуд-корты будут доступны при таком фильтре, с точки зрения бизнеса это им ничего не даст, потому что процент привившихся, переболевших и имеющих документы об антителах достаточно низкий, считает Красулин.

Фуд-корты — зона общего пользования, и, если надо будет организовать там контрольные точки пропуска, для администрации торговых центров это будут дополнительные затраты: конструкция торговых центров везде разная, где-то можно отсечь потоки, где-то это сделать сложно. «При желании это можно организовать, но для бизнеса это будет профанация деятельности, потому что де-юре мы будем работать, но выручки не будет», — продолжает Красулин.

Сколько летом зарабатывает общепит

Пиковым месяцем для всего столичного общепита является декабрь, свидетельствуют данные управления Росстата по Москве и Московской области. В 2019 году в декабре оборот всех заведений этой сферы (к ним относятся не только кафе и рестораны, точки общепита, но, к примеру, и заводские столовые и кафетерии) превысил 19,7 млрд руб. Примерно такой же показатель — 19,2 млрд руб. — был в сентябре. В июне, июле и августе 2019-го это были, соответственно, 16,3 млрд, 17 млрд и 17,3 млрд руб.

В июне 2020-го оборот всего столичного общепита составил, по данным Росстата, только 9,5 млрд руб.: после нескольких месяцев локдауна террасы были открыты только в середине июня, а в последних числах месяца разрешили принимать посетителей и внутри помещений. В июле 2020-го, когда все ограничения были уже сняты, — уже 15,1 млрд руб., в августе — 16,2 млрд руб.

О том, какой может быть доля доставки и самовыноса, можно судить по показателям за апрель и май 2020 года, когда в Москве действовал режим самоизоляции. В те месяцы оборот столичного общепита составил лишь 34–36% от показателей за аналогичные месяцы 2019 года.