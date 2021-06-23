Санкциями по голосу
Михаил Гуцериев как поэт-песенник может столкнуться с проблемой выплаты роялти — отчислений за использование произведений его авторства — в странах ЕС, которые ввели против него санкции, считают опрошенные РБК эксперты в области интеллектуального права.
Председатель совета директоров группы «Сафмар» Михаил Гуцериев пишет стихи. Песни на его тексты исполняют, к частности, Алла Пугачева, Григорий Лепс, Николай Басков. В числе песен, написанных на стихи Гуцериева, например, Love Story в исполнении Михаила Шуфутинского, «Горький вкус бузины» Любови Успенской, «Вишневые розы» пел Иосиф Кобзон. Всего Гуцериев написал стихи более чем для 300 песен.
В санкционные списки ЕС Гуцериев попал 21 июня 2021 года, поскольку он имеет бизнес-интересы в Белоруссии и является давним другом президента страны Александра Лукашенко, объяснил Совет Европы. Всего под санкции попали 78 человек, все они, по мнению ЕС, имеют отношение к нарушениям прав человека в Белоруссии, насильственным подавлениям гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов.
В Европе вещают русскоязычные станции, в эфире которых звучит и современная популярная музыка. Например, на Кипре под брендом «Русское радио» работают станции в Лимассоле, Никосии, Пафосе и Ларнаке. Их программный директор Яна Соболева отказалась пояснить, может ли теперь «Русское радио» на Кипре транслировать песни на стихи Гуцериева.
Все европейские счета и активы членов санкционных списков будут заблокированы. Если у Гуцериева как поэта-песенника есть договор с организацией коллективного управления правами из ЕС, которая выплачивает авторам роялти за использование их песен, то это юрлицо будет не вправе перечислять средства в пользу Гуцериева, указывает Сергей Гландин, специальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper. По его словам, такая организация должна будет заморозить средства, предназначенные Гуцериеву, у себя на специальном депозитном счете.
Такие организации могут столкнуться с проблемами вплоть до уголовного дела, если роялти не обезличено — то есть если указывается, что организация по коллективному управлению правами перечисляет конкретную сумму Михаилу Гуцериеву. Если же роялти обезличены и переводятся в российские организации общим траншем, а распределение авторам происходит уже в России, проблем с выплатой вознаграждения Гуцериеву возникнуть не должно, предполагает Гландин.
Если такие организации из ЕС будут перечислять Гуцериеву роялти, они нарушат санкционные требования ЕС, подтверждает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. При этом, по его мнению, местные радиостанции могут продолжить транслировать композиции Гуцериева.
Поскольку написание песен для бизнесмена является скорее хобби, чем основным видом деятельности, очевидно, он не извлекает из этого основной заработок, поэтому радиостанции могут переводить отчисления в ОКУПы в его пользу в формате «до востребования» и Гуцериев вполне может получить эти средства на законных основаниях, когда санкции будут сняты, рассуждает Федюкин.
РБК направил запросы в организации по коллективному управлению правами стран Евросоюза, продюсерский центр поэта Михаила Гуцериева, группу «Сафмар» и представителю бизнесмена.
Как авторы песен получают роялти
В России вознаграждения за использование музыкальных произведений их авторам — то есть композиторам и поэтам-песенниками — сейчас на основании государственной аккредитации распределяет Российское авторское общество (РАО). Оно заключает договор с автором или правообладателем, далее предоставляет лицензию на использование произведения в сферах публичного исполнения, например на радио. РАО фиксирует, кто и когда использовал произведение автора, собирает с этих лиц отчисления и далее распределяет их авторам.
Такая система работает и в Евросоюзе, РАО сотрудничает с организациями по управлению правами стран ЕС, которые отчисляют средства в пользу российских авторов.
По последним данным за 2019 год, все зарубежные организации по коллективному управлению правами перечислили РАО 289 млн руб., что составляет лишь 3,5% от всех сборов общества за 2019 год.
В России за публичное исполнение музыкальных произведений (например, в кафе и ресторанах, фоновое воспроизведение в салонах красоты и т.п.) в пользу правообладателей были собраны более 3 млрд руб., за трансляцию музыкальных произведений по радио и на ТВ — почти 1,8 млрд руб.
Сейчас ежемесячная ставка отчислений РАО, например, для ресторанов (если площадь, на которой слышна музыка, не превышает 70 кв. м) составляет 40 руб. за 1 кв. м, но не менее 1,5 тыс. руб. Если это живое выступление исполнителя, то ставка вырастает уже до 54 руб. за 1 кв. м, но не менее 1,9 тыс. руб.
Размер выплат конкретным правообладателям РАО не раскрывает.