Санкциями по голосу

Какие проблемы могут возникнуть у Михаила Гуцериева как поэта-песенника

Санкции ЕС создали проблемы не только для основного бизнеса Михаила Гуцериева. У известного поэта-песенника могут возникнуть сложности с получением роялти за исполнение хитов в Европе, предупреждают юристы

Михаил Гуцериев (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Михаил Гуцериев как поэт-песенник может столкнуться с проблемой выплаты роялти — отчислений за использование произведений его авторства — в странах ЕС, которые ввели против него санкции, считают опрошенные РБК эксперты в области интеллектуального права.

Председатель совета директоров группы «Сафмар» Михаил Гуцериев пишет стихи. Песни на его тексты исполняют, к частности, Алла Пугачева, Григорий Лепс, Николай Басков. В числе песен, написанных на стихи Гуцериева, например, Love Story в исполнении Михаила Шуфутинского, «Горький вкус бузины» Любови Успенской, «Вишневые розы» пел Иосиф Кобзон. Всего Гуцериев написал стихи более чем для 300 песен.

В санкционные списки ЕС Гуцериев попал 21 июня 2021 года, поскольку он имеет бизнес-интересы в Белоруссии и является давним другом президента страны Александра Лукашенко, объяснил Совет Европы. Всего под санкции попали 78 человек, все они, по мнению ЕС, имеют отношение к нарушениям прав человека в Белоруссии, насильственным подавлениям гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов.

В Европе вещают русскоязычные станции, в эфире которых звучит и современная популярная музыка. Например, на Кипре под брендом «Русское радио» работают станции в Лимассоле, Никосии, Пафосе и Ларнаке. Их программный директор Яна Соболева отказалась пояснить, может ли теперь «Русское радио» на Кипре транслировать песни на стихи Гуцериева.

Все европейские счета и активы членов санкционных списков будут заблокированы. Если у Гуцериева как поэта-песенника есть договор с организацией коллективного управления правами из ЕС, которая выплачивает авторам роялти за использование их песен, то это юрлицо будет не вправе перечислять средства в пользу Гуцериева, указывает Сергей Гландин, специальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper. По его словам, такая организация должна будет заморозить средства, предназначенные Гуцериеву, у себя на специальном депозитном счете.

Такие организации могут столкнуться с проблемами вплоть до уголовного дела, если роялти не обезличено — то есть если указывается, что организация по коллективному управлению правами перечисляет конкретную сумму Михаилу Гуцериеву. Если же роялти обезличены и переводятся в российские организации общим траншем, а распределение авторам происходит уже в России, проблем с выплатой вознаграждения Гуцериеву возникнуть не должно, предполагает Гландин.

Если такие организации из ЕС будут перечислять Гуцериеву роялти, они нарушат санкционные требования ЕС, подтверждает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. При этом, по его мнению, местные радиостанции могут продолжить транслировать композиции Гуцериева.

Поскольку написание песен для бизнесмена является скорее хобби, чем основным видом деятельности, очевидно, он не извлекает из этого основной заработок, поэтому радиостанции могут переводить отчисления в ОКУПы в его пользу в формате «до востребования» и Гуцериев вполне может получить эти средства на законных основаниях, когда санкции будут сняты, рассуждает Федюкин.

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РБК направил запросы в организации по коллективному управлению правами стран Евросоюза, продюсерский центр поэта Михаила Гуцериева, группу «Сафмар» и представителю бизнесмена.