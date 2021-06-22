Курорты охватила ценовая лихорадка

Как изменились цены на отдых в Турции

За выходные, после того как было объявлено о возобновлении авиасообщения с Турцией, туры на этом направлении подорожали минимум на 20%. Но отдых на этом популярном направлении остается дешевле, чем на российских курортах

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Расценки на отдых в Турции выросли к понедельнику, 21 июня, рассказал РБК директор по развитию сети туристических агентств OnlineTur.ru Игорь Блинов. По его словам, в пятницу, 18 июня, когда стало известно о возобновлении с 22 июня полетов на этом направлении, 10-дневный тур на двоих в отель категории 5 звезд с вылетом из Москвы стоил 75–80 тыс. руб. Такая цена сопоставима с расценками начала августа 2020-го, когда Россия возобновила международное сообщение, прерванное из-за пандемии. Правда, даже факт объявления об открытии авиасообщения не давал туристам никаких гарантий — они покупали билеты на свой страх и риск, поскольку информации о полетных программах на тот момент не было. Но уже к понедельнику аналогичные туры подорожали на 50–80%, отмечает Блинов. «Ценник уже далеко за 100 тыс. руб., и он постоянно растет, потому что спрос огромный», — признает собеседник РБК.

Туры в Турцию стали доступны сразу после объявления о возобновлении полетов — количество поисковых запросов выросло в пять раз по сравнению с четвергом, зафиксировал сервис по поиску и бронированию туров Travelata.ru. К понедельнику средний чек на тур в Турцию с перелетом и проживанием на двоих на семь ночей в бюджетном отеле 5 звезд, но с системой «все включено» вырос с 50 тыс. до 60 тыс. руб., констатирует директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.

Главная всероссийская здравница Решение возобновить авиасообщение с Турцией оперативный штаб по коронавирусу объявил вечером в пятницу, 18 июня. С 22 июня российские авиакомпании смогут выполнять пассажирские рейсы в Анталью, Бодрум и Даламан, заявила вице-премьер и председатель оперштаба Татьяна Голикова. Турция — самое популярное выездное направление у российских туристов. В «доковидную эпоху», в 2019 году, эта страна приняла рекордное число отдыхающих из России — свыше 7 млн человек. Для сравнения: отечественный курорт Сочи в 2019 году посетили, по оценкам городской администрации, более 6 млн соотечественников. В 2020 году из-за ограничений, связанных с коронавирусом, турпоток из России в Турцию упал более чем в три раза, до 2,1 млн человек.

В первые дни продаж после возобновления авиасообщения минимальная стоимость тура в Турцию выросла больше чем на 30%, зафиксировал сервис поиска и покупки туров Level.Travel. Еще в пятницу купить тур на неделю на двоих в отель 3 звезды можно было за 27 тыс. руб., а в пятизвездочный отель — за 42 тыс. руб., напомнил гендиректор и сооснователь сервиса Дмитрий Малютин. В понедельник минимальная стоимость аналогичных туров составляла уже 37 тыс. и 55 тыс. руб. соответственно.

В понедельник средняя стоимость стандартного тура в Турцию увеличилась примерно на 40% по сравнению с пятницей и на 23% по сравнению с той же датой 2020 года, уточняет руководитель интернет-магазина «Путевки.Ру» Виктор Прохоров. С пятницы 18 июня тур с проживанием в турецком отеле 5 звезд для одного взрослого и двух детей на восемь ночей подорожал к понедельнику 21 июня с 69,5 тыс. до 121,2 тыс. руб.

Почему так резко выросла цена

Туры подорожали у российских туроператоров, турецкие отели пока не поднимали цены, указывают опрошенные РБК турагенты. У всех туроператоров динамическое ценообразование: чем больше кликают на тур и его выбирают, тем больше вырастает цена, поясняет руководитель расчетного центра «Магазина горящих путевок» Элина Зевелева. По ее словам, «где-то вырастает цена на 50–70 тыс. руб., где-то даже на 100 тыс.»: в пятницу двухместный номер в пятизвездочном отеле Alba Resort в Сиде на десять ночей с вылетами в ближайшие даты стоил 149 тыс. руб., сейчас — 249 тыс., отели более дешевого сегмента, которые стоили 100 тыс., сейчас стоят около 130–140 тыс. руб.

Отели заранее заключали контракты с туроператорами, поэтому вряд ли они поднимали цены, продолжает Зевелева. Спрос на Турцию будет «взрывной» первые две недели после возобновления авиасообщения, а потом выйдет на уровень 2019 года, прогнозируют в «Магазине горящих путевок». Отложенный спрос колоссальный, вылеты на ближайшие даты до 26 июня включительно были закрыты за выходные, сразу после объявления о возобновленном авиасообщении, подтверждает представитель «Интуриста».

Количество запросов на отдых в Турции по сравнению с прошлыми выходными увеличилось в семь-восемь раз, но спрос все равно меньше, чем в аналогичный период 2019 года, утверждает гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян. По его словам, «в прошлом году можно было улететь в Турцию тысяч за сорок, в этом году — минимум за 55–60 тыс. руб.». Расценки на сами отели остаются на уровне 2019 года, но подорожала авиаперевозка и в целом сказывается обесценивание рубля, считает Мкртчян.

Турецкие отельеры еще не понимают, как себя вести на российском рынке, потому что не могут сейчас оценить его емкость и поэтому ведут себя пока острожно, поясняет гендиректор «Розового слона». По его прогнозу, расценки на отели могут поменяться в ближайшие десять дней.

Каким будет спрос дальше

Поток в Турцию сейчас будут формировать не только те клиенты турфирм, кто только сейчас будет покупать туры. На отдых должны отправиться и те, кто оплатил отдых в Турцию еще в прошлом или этом году, но так и не смог улететь из-за прерванного авиасообщения. Российский союз туриндустрии ранее оценивал, что до сих пор не воспользовались уже оплаченным турами около 1,5 млн человек, обязательства турфирм перед ними могут превышать 70 млрд руб.

Туристы, у которых были депозиты за нереализованные туры, принялись их расходовать еще в пятницу, рассказывает Козырев из Travelata.ru. Есть туристы, которые пытаются перебронировать отдых в третий или четвертый раз, добавляет Зевелева. Она приводит пример: те, кто не улетел в Турцию в прошлом году и отложил свой отдых на это лето, перебронировали отдых на российских курортах, но сейчас пытаются перебронировать обратно на Турцию.

Открытие Турции перетянуло внимание туристов от российских курортов и Абхазии, которые лидировали с начала этого летнего сезона, согласен Малютин из Level.Travel. Если неделю назад 85% туров у Level.Travel продавалось на российские курорты и в Абхазию, то теперь их суммарная доля составляет только 15%, а доля Турции достигла почти 79%.

Сопоставимый по срокам отдых в России в курортных отелях сейчас будет стоить дороже, чем в Турции, единодушны большинство собеседников РБК. Туры на отечественные черноморские курорты стоят «ровно столько же без дороги, сколько в Турцию с дорогой», но в Турции «все включено», а «в Анапе за каждый бокал вина платить придется», констатирует Мкртчян.

На российских курортах нет такого количества доступных пятизвездочных отелей, как в Турции, поэтому неудивительно, что туры в отели 5 звезд в Турции в среднем стоят 121 тыс. руб., а в России в те же 5 звезд — 136 тыс. руб., отмечает Козырев.

Неделя проживания в четырехзвездочном отеле в Сочи или Ялте в июле, по данным интернет-магазина «Путевки.Ру», обойдется около 112 тыс. руб. — без учета дороги и других расходов туриста. Для сравнения: путевка в пятизвездочный отель в Турцию в эти даты обойдется в сумму около 120 тыс. руб. ( плюс 11 тыс. руб. топливного сбора).