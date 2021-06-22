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Газета
Гособлигации поступили в группу продленного дня
Газета № 093 (3382) (2206) Финансы,
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Гособлигации поступили в группу продленного дня

Мосбиржа увеличивает время торговли ОФЗ и евробондами
Мосбиржа вслед за рынком акций сделает доступными в вечернюю сессию торги на долговом рынке. Предполагается, что инвесторы уже в начале осени смогут почти до полуночи торговать ОФЗ и евробондами, рассказал РБК глава Мосбиржи
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Московская биржа планирует запустить вечернюю торговую сессию на рынке облигаций, время торгов уже осенью может быть увеличено до 23:50. Об этом рассказал РБК председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов.

В вечернюю сессию инвесторам будут доступны ОФЗ и евробонды. «Мы также планируем расширить время торгов двумя классами облигаций, ОФЗ и еврооблигациями, до 23:50 мск и сделать это уже в начале осени. Таким образом, инвесторы смогут «отыгрывать» некоторые значимые для глобального долгового рынка события, которые происходят вечером», — рассказал Денисов. По его словам, стратегия Мосбиржи направлена на то, чтобы «расширять количество инструментов и увеличивать время торгов, то есть делать биржу более интересной и доступной для частного инвестора».

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Сейчас торги облигациями на Московской бирже проводятся в основную сессию с 10:00 до 18:39 с традиционными аукционами открытия и закрытия торгов (десятиминутные периоды до начала и после завершения торгов, за время которых определяются цена открытия и цена закрытия).

После запуска вечерней сессии на рынке облигаций торги на этом рынке сравняются по длительности с торгами на рынке акций, на котором они уже идут 14 часов в день. На рынке акций вечерняя торговая сессия была запущена в июне 2020 года, она проходит с 19:00 до 23:50. Как следует из данных торгов на рынке акций в мае, доля вечерней сессии за месяц составила 8% (172 млрд руб. от 2,162 трлн руб.). Объем торгов облигациями был несколько меньше и в том же месяце составил 1,2 трлн руб.

Российский фондовый рынок сейчас стал предметом повышенного интереса населения: за 2020 год физлица открыли почти 5 млн брокерских счетов, более чем удвоив их количество. Рост продолжается и в 2021 году: в мае граждане открыли 568 тыс. счетов, доведя их количество до 12,4 млн.

Нужны ли расширенные торги

Расширяться время торгов будет и на других рынках. Так, с 1 марта 2021 года на валютном и срочном рынках Мосбиржи доступны торги с семи утра. «Сейчас мы хотим добавить торговлю на рынке акций с семи часов утра. Но все будет зависеть не только от нашей готовности, но и от готовности инфраструктуры, от готовности брокеров. Я думаю, что утреннюю сессию на рынке акций мы запустим ближе к концу года», — рассказал Денисов. По его словам, изначально площадка допустит к утренним торгам акции из индекса Мосбиржи (44 бумаги) и примерно столько же иностранных акций, а дальше расширение доступных акций будет зависеть от интереса инвесторов.

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«В итоге к концу года большинством инструментов на биржевых рынках можно будет торговать практически 17 часов: с 7:00 до 23:50», — отметил Денисов.

Расширение времени торгов на рынке облигаций — это вполне логичный шаг, потому что большинству частных инвесторов непонятно, почему акции после 19:00 торгуются, а ОФЗ, например, нет, говорит руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов. «По нашим расчетам, в вечернюю сессию обороты по ОФЗ и еврооблигациям составят 5–10% от дневного оборота розничных клиентов, при этом дополнительных ресурсов для запуска со стороны брокера, который дает доступ к вечерней сессии, не требуется, так как другие инструменты уже торгуются в это время», — сказал он.

Как показывает объем торгов в вечернюю сессию, активного интереса среди инвесторов к ним нет, скептичен инвестстратег «Алор Брокер» Павел Веревкин. С большой долей вероятности такая же участь ждет и рынок облигаций, добавляет он.

«Интерес, несомненно, будет у физических лиц, торговать днем им сложнее, а вечером есть время», — возражает старший управляющий активами УК «Атон-менеджмент» Константин Глазов. А вот у основных провайдеров ликвидности на рынках облигаций — банков — энтузиазма будет меньше, добавляет он. «Впрочем, маркетмейкеры найдутся. Современные роботизированные котировальные системы позволяют поддерживать котировки на небольшие объемы без большого риска и затрат», — заключает Глазов.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Мосбиржа , еврооблигации , ОФЗ
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