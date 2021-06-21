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Близкие и волонтеры взяли на себя работу государства
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Газета
Близкие и волонтеры взяли на себя работу государства
Газета № 092 (3381) (2106)
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Близкие и волонтеры взяли на себя работу государства

Центр НИУ ВШЭ представил исследование о работе НКО в пандемийный период
Реальная помощь россиянам во время самоизоляции больше поступала от родных, а не от государства, считают в НКО. Сами они в основном поставили себе «тройку» за работу в пандемию, признав, что редко прибегали к онлайн-сбору средств
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Подавляющее большинство руководителей НКО (85%) считают, что во время самоизоляции людям должны были помогать государственные учреждения и социальные службы, однако реальная помощь, по их мнению, поступала больше от родных и близких либо от волонтеров. Об этом говорится в докладе Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, посвященного финансированию НКО во время первого года пандемии COVID-19 (есть у РБК).

Всего в рамках исследования были проведены 857 интервью с руководителями некоммерческих организаций (благотворительные фонды, общественные организации, партнерства, автономные некоммерческие организации) по всей стране.

Откуда НКО получали средства

Источником финансирования своих организаций руководители НКО назвали доходы от реализации собственных товаров или услуг (40%), на втором месте — денежные пожертвования частных лиц (38%), также в пятерку попали членские взносы и взносы учредителей НКО. Более половины опрошенных (52%) отметили, что пользовались как внешними, так и внутренними источниками финансирования; о том, что финансирование носило исключительно внешний характер, сказали менее четверти руководителей НКО (19%). Более трети респондентов (39%) сообщили, что получали средства от двух или трех источников, 36% получали финансирование от четырех или более инвесторов.

Что касается офлайн-методов, с помощью которых организации собирали деньги, то здесь лидируют личные встречи с частными донорами (29%) и подача проектов на государственные или муниципальные конкурсы (26%). Однако 43% опрошенных не использовали ни один из офлайн-методов сбора пожертвований.

Руководители НКО во время пандемии стали больше, чем раньше, пользоваться участием в государственных конкурсах (31%), этот же метод фандрайзинга они назвали наиболее эффективным с точки зрения привлечения средств (36%).

Онлайн-фандрайзинг НКО использовали крайне мало, следует из результатов опроса: лишь 18% опрошенных собирали средства через соцсети, массовой рассылкой пользовались 11%, еще 10% собирали деньги через сайт организации либо пользовались каналами в мессенджерах, чат-ботами. Более половины опрошенных (67%) не использовали ни один из перечисленных методов для привлечения пожертвований.

Тем не менее НКО во время пандемии все же стали чаще собирать средства через соцсети и пользоваться рассылкой — 50 и 31%, соответственно (из числа тех, кто использовал хотя бы один метод онлайн-сбора средств).

Существуют три рабочие схемы финансирования деятельности НКО, объясняет директор благотворительного фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова: первый — существование на средства состоятельного инвестора, второй — обеспечение финансирования за счет грантов (от муниципальных до президентских), третий — фандрайзинг среди физических и юридических лиц. По словам Шерговой, наиболее эффективными инструментами привлечения пожертвований в 2020 году для ее фонда были email-рассылки, а также социальный маркетинг, когда определенный процент от продажи того или иного товара идет в счет фонда. «В прошлом году таких акций [социального маркетинга] было 35, и мы собрали более 71,5 млн руб. только на них. Из неудач — довольно сильно упали жертвования по СМС, в прошлом году их было на 100 млн меньше, чем в 2019-м», — рассказала она.

Впрочем, 45% опрошенных руководителей НКО заявили, что за последний год не пользовались никакими методами фандрайзинга — ни офлайн, ни онлайн. 26% собирали средства как в сети, так и офлайн. Таким образом, большая часть НКО жила за счет членских взносов или средств учредителя либо просто сами «сбрасывались», чтобы продолжать свою деятельность, резюмирует автор опроса, директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ Ирина Мерсиянова.

Такие результаты говорят о низком уровне обучения НКО в части фандрайзинга, считает член президиума Российской ревматологической ассоциации «Надежда» Полина Пчельникова. Маловероятно, что НКО существуют совершенно без бюджета, так как административных расходов избежать невозможно, продолжает Пчельникова. «Вероятно, 45% НКО оплачивают свою деятельность из своего кармана и речи о фандрайзинге не идет», — заключила она.

О том, что основным источником поддержки фондов в пандемию были государственные гранты, говорится и в недавнем докладе сети НКО «Гражданский форум ЕС — Россия». НКО часто отказывались от плановых программ в пользу экстренной помощи из-за высокой востребованности их услуг.

Кому было проще всего найти средства на помощь в пандемию

По мнению опрошенных руководителей общественных организаций, во время пандемии проще всего найти пожертвования для помощи больным детям (61%), на втором месте — помощь инвалидам (38%). С тем, что во время пандемии проще всего было привлечь средства для помощи больницам и врачам, согласились треть опрошенных представителей НКО (37%), также в пятерке тех, кому, по версии опрошенных, было просто помочь в 2020 году, оказались дети-сироты (36%) и пожилые люди (32%).

Исторически сложилось, что на помощь больным детям действительно проще всего собирать деньги, подтверждают опрошенные РБК эксперты, однако нельзя сказать, что средства на помощь врачам собирались в малых количествах, считают они. К примеру, успешными практиками фандрайзинга на нужды врачей можно назвать работу фонда «Живой» и фонда «Созидание» во время пандемии 2020 года.

По версии Полины Пчельниковой из «Надежды», люди могут неохотно жертвовать деньги на помощь врачам, так как считают, что этим должно заниматься государство, другой проблемой становится само оформление пожертвования. «Чтобы привлечь пожертвования, нужно получать заявку, и сложно представить, что государственная больница официально признается, что не хватает, например, средств индивидуальной защиты — это обычно грозит санкциями, а то и увольнением, поэтому жалобы остаются в частных беседах», — отмечает она.

Как НКО оценили свою работу в пандемию

Половина опрошенных представителей НКО (51%) поставили своей работе за последний год оценку «удовлетворительно», высокую оценку себе поставили больше трети респондентов (39%).

Пожаловались на то, что организация стала получать в пандемию меньше доходов, 53% руководителей НКО, 32% отметили, что по этому показателю изменений не произошло. Еще 50% заявили, что и расходы в 2020 году также не изменились, а 22% ответили, что они стали меньше. Также почти половина опрошенных руководителей НКО заявили, что у них за время пандемии не изменились: количество оплачиваемых сотрудников, удовлетворенность потребителей, востребованность самой НКО.

Среди организационных изменений опрошенные отметили перевод в онлайн существенной доли встреч (41%) и мероприятий (32%), почти каждый четвертый поменял подход к распределению задач между сотрудниками, а каждая пятая организация запустила какой-либо проект в ответ на потребности, связанные с пандемией.

Участников исследования также просили высказать мнение относительно долгосрочных последствий пандемии для России. Почти половина опрошенных (46%) считают, что пандемия надолго ухудшит экономическое положение в стране, также надолго ухудшится образ жизни миллионов людей (41%) и само качество их жизни (42%).

Россия перейдет от кризисной ситуации к относительно стабильной только в ближайшие два года, прогнозируют более трети опрошенных представителей НКО (39%), Такое же число респондентов уверены, что этот переход состоится позднее, чем через два года.

Кто реально помогал в пандемию

Авторы исследования интересовались у руководителей НКО тем, кто, по их мнению, должен был помогать людям, оказавшимся на самоизоляции, и тем, кто реально чаще всего им помогал. Наибольшее расхождение теоретической и реальной помощи оказалось у госучреждений и социальных служб. С тем, что они должны были помогать, согласились 85% опрошенных, а вот с тем, что такая помощь и правда была, — только 39%.

Наименьшая разница по этому показателю у волонтеров — 65 против 67% — и родных и близких: с тем, что они должны были приходить на помощь во время самоизоляции, согласны 77%, а с тем, что эта помощь оказывалась в реальности, — 87%.

Автор: Егор Губернаторов.
Теги: НКО , ВШЭ , благотворительный фонд , помощь
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