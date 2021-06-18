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Газета
Диалог монологов
Газета № 091 (3380) (1806)
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Диалог монологов

Владимир Путин и Джо Байден по отдельности провели пресс-конференции по итогам переговоров в Женеве. РБК сравнил, как президенты России и США оценили итоги встречи и возможность улучшить отношения
Владимир Путин и Джо Байден
Владимир Путин и Джо Байден (Фото: Peter Klaunzer / Swiss Federal Office of Foreign Affairs / AP)

О партнере по переговорам

Владимир Путин

«Если бы вы меня спросили о том, каков собеседник и партнер президент Байден, я могу сказать, что он очень конструктивный, взвешенный человек, как я и ожидал. Очень опытный, это сразу видно».

«Он [Байден] вспоминал немножко о своей семье, <...> о чем мама с ним говорила. Это такие важные вещи. Они не имеют вроде бы как прямого отношения к делу, но тем не менее все-таки показывают уровень или качество его моральных ценностей. Это все достаточно привлекательно».

Джо Байден

«Я не думаю, что он стремится к холодной войне с Соединенными Штатами. Я сказал ему, что между нашими поколениями разница лет в десять, и сейчас вовсе не момент всеобщего единения, как мы говорили в 60-е годы в США, вроде того, что давайте все обниматься и любить друг друга. Тем не менее это не в интересах ни одной из сторон <...>, чтобы мы находились в ситуации новой холодной войны».

«Речь идет не о доверии, а о собственной выгоде [лидеров России и США] и выявлении и подтверждении этой выгоды».

Четырехчасовая встреча Путина и Байдена в Женеве. Фоторепортаж Джо Байден прибыл в Женеву накануне саммита, 15 июня. Он прилетел из Брюсселя. Его европейское турне — первая зарубежная поездка с момента вступления в должность Владимир Путин на саммит прибыл в день переговоров. Его самолет приземлился за час до начала встречи На виллу La Grange, где были назначены переговоры, Байден приехал через четверть часа после своего российского коллеги На крыльце виллы Путина и Байдена встретил президент Швейцарии Ги Пармелен (на фото в центре) Еще 11 фото
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Об итогах встречи и возможности для улучшения отношений

Владимир Путин

«Наша встреча проходила, конечно, в принципиальном ключе, по многим позициям наши оценки расходятся, но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. Разговор был весьма конструктивен».

«В жизни нет счастья, есть только зарницы его — дорожите ими». Вот мне кажется, что в такой ситуации не может быть какого-то семейного доверия, но зарницы его промелькнули».

«Иллюзий [об улучшении отношений с США] никаких нет и быть не может».

«МИД и Государственный департамент США начнут консультации по всему комплексу взаимодействия на дипломатическом треке. Там накопилось много завалов. Американская сторона настроена искать решение».

Джо Байден

«Я добился того, за чем приехал. Первое: выявить сферы интересов, где наши страны могут действовать в общих интересах и помогать всему миру. Второе: говорить прямо, что Соединенные Штаты ответят на действия, которые вредят нашим интересам или интересам наших союзников. Третье: обозначить приоритет нашей страны, наши ценности, чтобы он [Путин] услышал это непосредственно от меня».

«Мы создали четкую базу для того, как мы собираемся работать с Россией, для отношений между Россией и США. Впереди много работы».

«Мы узнаем в течение следующих 6–12 месяцев, есть ли у нас подлинный диалог по стратегической стабильности, сделали ли мы все в вопросе освобождения заключенных, узнаем, есть ли договоренности по кибербезопасности».

О правах человека и Навальном

Владимир Путин

«Первое: этот человек [Навальный] знал, что нарушает действующий в России закон. Он обязан был отмечаться как лицо, дважды осужденное к условной мере наказания. Сознательно, хочу это подчеркнуть, игнорируя это требование закона, этот господин выехал за границу на лечение, его не требовали органы власти на регистрацию. Как только он вышел из больницы и разместил свои видеосюжеты в интернете, такое требование возникло. Он не явился, проигнорировал требование закона — его объявили в розыск. Зная об этом, он приехал. Я исхожу из того, что он сознательно шел на то, чтобы быть задержанным. Он сделал то, чего он хотел. Поэтому о чем здесь можно говорить?»

«Во многих странах происходит все то же самое, что у нас. Хочу еще раз подчеркнуть: мы сочувствуем тому, что произошло в США, но мы не хотим допустить, чтобы то же самое происходило у нас».

Джо Байден

«Я ясно дал понять [президенту России Владимиру Путину], что считаю, что последствия [смерти Навального] будут катастрофическими для России».

«Как я могу быть президентом Соединенных Штатов и не поднимать вопрос нарушения прав человека? Я сказал ему, что в отличие от других стран, включая Россию, мы [США] выросли из идеи <...>. Что это за идея? Мы не получаем свои права от правительства, мы рождаемся с ними. Точка. И мы делегируем их правительству. И я сказал ему, что именно поэтому мы будем выражать озабоченность такими делами, как дело Алексея Навального. Я ясно дал понять президенту Путину, что мы будем продолжать поднимать вопросы прав человека, потому что это часть нашей сущности».

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О санкциях

Владимир Путин

«Я думаю, что после введения определенных ограничений в сфере экономики, товарообменов США потеряли не меньше, чем Россия. Да, это как-то повлияло на наше развитие, отчасти США выполнили свою задачу сдерживания России, но ничего критического здесь нет».

«Есть противники [в США] развития отношений с Россией, есть сторонники. Какие там силы возобладают, трудно сказать. Но если после нашей встречи начнутся шаги, о которых вы вспомнили (введенные против России санкции после встречи Путина и Трампа. — РБК), это будет означать что? Очередную упущенную возможность».

Джо Байден

«Предотвратил ли я это [попытки России вмешаться в выборы в США и наносить кибератаки по Америке]? Он знает, что я приму меры, как мы сделали в прошлый раз. <...> Мы четко продемонстрировали, что не позволим этому продолжаться дальше, и в результате мы отозвали послов, мы закрыли некоторые их [дипломатические] учреждения в США и так далее. Он [Путин] знает, что столкнется с последствиями».

Политика
Байден заявил о нежелании России выглядеть «Верхней Вольтой с ракетами» Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Саммит Владимира Путина и Джо Байдена начался около 14:30 по московскому времени и продлился примерно четыре часа. Лидеры двух стран встретились на вилле La Grange в Женеве. Первая часть встречи прошла в узком составе — в ней участвовали главы государств, министр иностранных дел России Сергей Лавров и американский госсекретарь Энтони Блинкен, а вторая — в расширенном. Пресс-конференция Путина по итогам встречи продлилась 54 минуты. Байден общался с журналистами 32 минуты.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Россия - США , Джо Байден , Владимир Путин , Россия , США
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