Microsoft ужалась втрое

Крупнейшая ИТ-компания последовательно сокращает свой российский офис

За последние годы штат Microsoft в России значительно сократился. В ближайшее время, по версии источников РБК, численность сотрудников может снизиться еще на 10–15%. Курс властей на импортозамещение сыграл роль, но не главную

Фото: Новодережкин Антон / ТАСС

В ближайшее время численность сотрудников Microsoft в России может снизиться на 15%, рассказал источник РБК. Еще один участник рынка уточняет, что у компании «уже давно идут плановые сокращения: с 2014 года, когда в местном офисе работали около 1 тыс. человек, штат сократился примерно до 300».

Как пояснил один из собеседников РБК, за последние несколько лет бизнес Microsoft в России «серьезно трансформировался», что сопровождалось несколькими волнами сокращения штата. Первые волны, по его словам, прошли в 2013–2017 годах и были связаны с изменением стратегии компании и оптимизацией бизнес-модели — часть функций была передана в европейские офисы (например, поддержка продуктов для среднего и малого бизнеса сейчас осуществляется из Ирландии), а также с тем, что компания переориентировалась на облачные решения — это потребовало перенастройки канала продаж и сервиса. В это время, по его оценке, были сокращены 10–15% персонала.

«В 2017–2019 годах компания сократила еще около 15% персонала в связи с оптимизацией бизнес-структуры, в основном из вспомогательных подразделений — продаж, маркетинга, сервиса. Сокращение персонала также провоцировало падение продаж компании, что отчасти было связано с политикой импортозамещения. Изменилась региональная политика компании, были закрыты или урезаны ряд региональных офисов», — говорит собеседник РБК.

По данным СПАРК, среднесписочная численность ООО «Майкрософт Рус» в 2016 году (наиболее ранняя доступная статистика) составляла 501–1000 человек. По итогам 2017 года этот показатель сократился до 588 человек, в 2018-м — до 500 человек, в 2019-м — до 438 человек, а в 2020-м — до 392. Другие данные приведены в пояснении к бухгалтерской отчетности компании: на конец 2020 года у нее было 399 сотрудников, 2019-го — 403, 2018-го — 469 (последняя доступная статистика).

Еще менее 100 человек на конец 2020 года работали в филиалах «Майкрософт Рус» и других «дочках» корпорации в России — «Майкрософт Девелопмент Центр Рус», «Майкрософт Мобайл Рус» и «Майкрософт Пейментс Рус». За последние годы компания закрыла филиалы в Уфе, Челябинске, Кемеровской, Волгоградской, Калининградской и Саратовских областях.

Представитель Microsoft в России, в свою очередь, отметил, что «у компании не было крупномасштабных сокращений в последнее время» (данные из отчетности компании он комментировать не стал). «Microsoft и ее российские офисы продолжают работу в прежнем объеме», — дополнил он.

Несмотря на сокращение в России, общий штат сотрудников Microsoft по всему миру в последние годы увеличивался. По итогам 2020 финансового года (закончился 30 июня 2020 года) этот показатель составлял 163 тыс. человек, что на 13% больше, чем в предыдущий год. Более половины (59%) сотрудников работали в США. В целом за последние несколько лет Microsoft сокращал штат дважды — в 2015 году на 8% по сравнению с предыдущим годом, до 118 тыс. сотрудников, а также в 2016-м — на 3%, до 114 тыс.

Повлиял ли переход на российский софт

Выручка от продаж «Майкрософт Рус», по данным СПАРК, в последние годы снижается: если в 2016-м она составляла 9,9 млрд руб., то по итогам 2020-го — 6,5 млрд руб. Но чистая прибыль за эти годы, наоборот, выросла: с 537,6 млн до 542,3 млн руб.

С 2016 года госорганы должны закупать софт в первую очередь из реестра отечественного программного обеспечения. Позже это требование распространилось и на госкомпании. Летом 2020 года Госдума приняла поправки, вводящие механизм квотирования закупок российской продукции для госорганов и госкомпаний. С этого года, например, не менее 90% электроники и 50% закупаемых компьютеров должны быть российского происхождения. Также власти намерены полностью перевести на российское программное обеспечение и оборудование владельцев критической информационной инфраструктуры, к которой относятся сети связи и ИТ-системы госорганов, энергетических, финансовых, телекоммуникационных и ряда других компаний. Разработанный Минцифры проект предлагал ввести дедлайн для перехода на российское ПО с 2023 года, а на отечественное оборудование — с 2024-го. Однако владельцы подобной инфраструктуры раскритиковали предложение, назвав сроки невыполнимыми, а переход слишком дорогим. По оценке РСПП, для всех владельцев критической информационной инфраструктуры в стране он обойдется примерно в 1 трлн руб.

Заметили ли сокращение клиенты

Как отмечается в пояснении к бухгалтерской отчетности «Майкрософт Рус», ее основными покупателями в России выступают ирландские подразделения корпорации — Microsoft Ireland Operation Limited и Microsoft Ireland Research, по договорам с которыми компания продвигает товары на российском рынке — на них приходилось 79% в объеме продаж в прошлом году. Остальные 21% приходились на российских покупателей, основными из которых в отчетности названы «дочка» «Роснефти» «Сибинтек», Сбербанк, «Ростелеком», Газпромбанк, Банк ВТБ, «Аэрофлот», «СофтЛайн Трейд», «ВымпелКом», «Лаборатория Касперского» и «Газпром нефть».

Представитель «Ростелекома» заявил, что компания «не использует продукты Microsoft в больших объемах, поэтому не заметила каких-либо изменений». «В рамках действующих лицензионных соглашений Microsoft продолжает исполнение своих контрактных обязательств и уведомлений о каких-либо изменениях не направлял. Дополнительно мы продолжаем развивать сотрудничество с отечественными разработчиками офисного ПО в рамках нашей программы по импортозамещению, а также активно ведем собственную разработку ИТ-решений», — отметил он.

Представители «Лаборатории Касперского» и «СофтЛайн Трейда» отказались от комментариев. РБК направил запрос другим основным покупателям Microsoft в России.