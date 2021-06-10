Запрет с побочным ущербом

Дума приняла закон о противодействии нежелательным организациям

Госдума приняла закон о противодействии нежелательным организациям, который даст властям доступ к данным о жертвователях НКО. НКО-иноагенты опасаются, что это приведет к падению их финансирования

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Госдума в среду, 9 июня, в третьем, окончательном чтении приняла законопроект о противодействии нежелательным организациям. Он вводит для российских физических и юридических лиц запрет на участие в деятельности таких организаций не только на территории России, но и за ее пределами (таким участием считается в том числе финансирование в виде пожертвований), а также расширяет перечень признаков, по которым организацию можно признать нежелательной.

Во втором чтении законопроект дополнили поправками в антиотмывочный закон (115-ФЗ), которые разрешают Росфинмониторингу (финансовой разведке) отслеживать денежные переводы гражданам и компаниям из-за рубежа и, кроме того, ужесточают контроль за деятельностью некоммерческих организаций. Согласно закону государство будет контролировать все поступления на счета НКО, а также отслеживать, на что именно эти деньги были потрачены. Усиленный контроль не коснется аффилированных с государством НКО, объединений дачников и товариществ собственников жилья.

Появляются ли новые риски для жертвователей

Банки и сегодня обязаны контролировать операции НКО, однако только те, которые превышают 100 тыс. руб., напоминает старший юрист «Команды 29» Максим Оленичев. По его мнению, принятие закона приведет к тому, что государство получит доступ к информации о жертвователях без дополнительных запросов и сможет создать реестры лиц, поддерживающих то или иное НКО. Это сможет облегчить процесс доказывания причастности к нежелательной организации в суде, отметил Оленичев. «У властей уже будет задокументированная информация о том, что они [фигуранты дела] поддерживали финансово, что может быть составом административного правонарушения», — сказал он.

Законопроект ничего не изменит для жертвователей, не согласна глава совета ассоциации «Юристы за гражданское общество» Дарья Милославская. Сведениями о пожертвованиях уже обладают банки, а у государства есть доступ к персональным данным, поэтому они «в любом случае известны», считает она.

Управляющий партнер юридической фирмы «Скрябин и партнеры» Денис Скрябин в разговоре с РБК предположил, что после принятия закона в первое время возрастет нагрузка на банки: они должны будут предоставлять Росфинмониторингу больший объем информации. Это, в свою очередь, создает потенциальный риск утечки данных, составляющих банковскую тайну. «Чем больше информации собирает государство, тем больше информации может утечь в руки недобросовестных людей», — отметил юрист.

Каких последствий опасаются НКО

Закон о противодействии нежелательным организациям может снизить число пожертвований НКО, в особенности НКО-иноагентам, считает большинство опрошенных РБК представителей благотворительных организаций и фондов.

Новый механизм контроля, который в теории может быть во благо, в российском контексте будет восприниматься как репрессивный, заявила РБК директор Центра по работе с проблемой насилия «Насилию.нет» (признан Минюстом иноагентом) Анна Ривина. «Мы, конечно же, хотим заботиться о персональных данных, которые доверяют нам жертвователи, и не предоставлять их госорганам, потому что не хотим доставлять людям дискомфорт», — сказала она.

Ривина добавила, что самые частые пожертвования в адрес фонда — на 100, 500 и 1000 руб. По ее словам, многие уже опасаются переводить деньги организациям — иностранным агентам на фоне процесса о признании ФБК (признан Минюстом иноагентом) экстремистской организацией. «После того как нас признали иностранными агентами, были люди, которые выполнили тот или иной объем работ и отказались от оплаты, потому что они боялись, что получат зарплату от иностранного агента. Есть люди, которые хотели бы нам что-то перечислить, но боятся, что станет известно, что они перечислили деньги иностранному агенту», — отметила Анна Ривина.

Потенциальное раскрытие данных — дополнительный и значимый риск для жертвователей, отметили в пресс-службе «Российской ЛГБТ-сети» (оператор сети «Сфера» признана Минюстом иноагентом), однако выразили надежду, что при любом стечении обстоятельств будут продолжать находиться те, кто готов поддерживать НКО финансово.

Привлечь денежные средства для развития со вступлением в силу закона станет сложнее, сказали РБК в пресс-службе профсоюза «Альянс врачей» (признан Минюстом иноагентом). «Безусловно, это отразится на количестве людей, переводящих деньги в НКО: их станет на порядок меньше», — прогнозируют там. В «Альянсе врачей» считают, что повышенный контроль не связанных с государством НКО может привести к «монополизации сектора благотворительных услуг». Это, в свою очередь, может привести к ухудшению их качества.

Законодательство, принимаемое в последнее время в области НКО, мешает работе правозащитных и благотворительных организаций, считает директор и основатель «Руси сидящей» (занимается помощью осужденным; признан Минюстом иноагентом) Ольга Романова. В ситуации, когда россияне станут опасаться переводить деньги правозащитным НКО-иноагентам, одним из выходов может быть волонтерство, полагает она.

Председатель комитета «Гражданское содействие» (занимается помощью беженцам; признан Минюстом иноагентом) Светлана Ганнушкина сказала, что ужесточение контроля за деятельностью НКО ведет к «уничтожению гражданского общества» и снижению поддержки благотворительных организаций.

Российский сектор благотворительности из-за новых поправок в законодательство потеряет часть жертвователей из-за границы, отметила директор по развитию программ организации «Журавлик» Анна Копылова. Количество иностранных переводов будет сокращаться, так как многие не захотят попадать под дополнительный контроль из-за небольшой суммы, отметила она.

«Масса жертвователей для российских НКО проживают за границей. В самом этом факте нет ничего плохого, потому что это нормальное человеческое желание — помочь нуждающимся. И, конечно же, если государство начинает отслеживать переводы, получаемые НКО в России, никакой пользы от этого не будет ни российскому благотворительному сектору, ни государству, ни тем самым конечным получателям средств, нашим подопечным, для которых мы работаем», — сказала Копылова.

Вице-президент благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» Андрей Карпенко сказал РБК, что закон, наоборот, будет способствовать росту пожертвований. «Контроль со стороны государства поможет исключить сомнения жертвователя в том, что деньги будут потрачены ненадлежащим образом», — пояснил он свою точку зрения.