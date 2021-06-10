Предсанкционное одолжение

Минфин разместил новые выпуски ОФЗ на ₽82 млрд

Минфин увеличил предложение ОФЗ и занял за один день значительно больше, чем в среднем за последние месяцы, — 82 млрд руб. Сейчас рынок госдолга находится под давлением в ожидании повышения ключевой ставки Банка России

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Министерство финансов в среду, 9 июня, разместило два выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) на аукционе, который стал последним перед началом действия санкций США против рынка первичного госдолга. Минфин занимает в условиях падения цен на российские облигации из-за разгона инфляции и ожидаемого в связи с этим повышения ключевой ставки, отмечают эксперты.

Как прошел аукцион

Ведомство разместило выпуск девятилетних ОФЗ-ИН (с индексируемым номиналом, привязанным к инфляции) на 20,9 млрд руб. при спросе на 40 млрд руб. Доходность по выпуску составила 2,75% годовых. Также Минфин разместил десятилетние ОФЗ с постоянным купоном на 61 млрд руб. Спрос на них многократно превысил предложение и составил 148 млрд руб. Доходность по этому выпуску — 7,39%.

В сумме Минфин занял на внутреннем рынке 82 млрд руб., что стало рекордом с момента введения новых санкций против России 15 апреля. Своим указом президент США Джо Байден запретил американским инвесторам приобретать с 14 июня 2021 года облигации Минфина на первичных размещениях. За день до объявления о санкциях, 14 апреля, Минфин занял 384 млрд руб., после чего сократил объем заимствований до 20–50 млрд руб. за один аукционный день.

Минфин после объявления о новых санкциях сообщил, что сократит программу внутренних заимствований на 875 млрд руб., а также после 14 июня будет размещать только новые выпуски ОФЗ и перестанет доразмещать старые. Таким образом, новые, уже подсанкционные выпуски будут отделены от старых выпусков, которые доступны иностранцам на вторичном рынке.

Ведомство 9 июня заметно увеличило предложение облигаций по сравнению с прошлыми месяцами, что подтолкнуло доходности длинных ОФЗ на 7–10 базисных пунктов вверх, говорится в обзоре валютного рынка и ставок от «ВТБ Капитала». На торгах в 10 утра десятилетние ОФЗ открылись ростом доходности до 7,36%, что соответствует уровням начала апреля, когда на рынке наблюдалась нервозность в преддверии объявления новых санкций. Сейчас давление на рынок связано с ростом инфляции, говорят эксперты. По итогам мая она достигла 6% в годовом выражении, впервые с 2016 года.

Как инфляция повлияла на госдолг

«Короткие выпуски прибавили в доходности 3–7 б.п., что стало реакцией на инфляционный сюрприз в данных за май и связанный с ним пересмотр ожиданий в отношении решения Банка России в эту пятницу [11 июня]», — отмечается в обзоре «ВТБ Капитала». После выхода данных по инфляции многие экономисты изменили прогноз по ключевой ставке и теперь ожидают ее повышения на 0,5 п.п., до 5,5%, а не на стандартные 0,25 п.п.

Ценовой индекс госдолга RGBI начал снижение в конце мая и с тех пор опустился на 1%, до 143,86 пункта по состоянию на вечер 9 июня. «Санкции на данный момент не играют ключевой роли в динамике рынка ОФЗ. Скорее дело в настороженных настроениях по поводу решения Банка России по ключевой ставке. Инфляция перевалила за 6%, что стало неприятным сюрпризом, рыночные ожидания сейчас больше склоняются к повышению ставки на 0,5 п.п.», — отмечает главный стратег «Атона» Александр Кудрин.

Сейчас рынок фактически закладывает, что в ответ на резкий всплеск инфляции Банк России повысит ставку на ближайшем заседании на 0,5 п.п., а летом она вырастет до 6%, добавляет управляющий директор Газпромбанк Private Banking Егор Сусин. «Это является основным фактором, который влияет на рынок долга. В первую очередь на более короткую часть кривой, но в том числе оказывает влияние и на долгосрочные бумаги», — добавляет он.

Самое главное, какой будет тональность заявлений Банка России по поводу дальнейшей политики, замечает Кудрин. «Инвесторы опасаются, что тональность ЦБ может остаться достаточно жесткой, что может оказать давление на кривую доходности. Тем не менее в таких условиях Минфину удалось показать неплохой результат», — считает он. В зависимости от того, каким будет сигнал ЦБ, и того, насколько активно регулятор готов повышать ставку на текущем рынке, и будет определяться динамика на долговом рынке, говорит Сусин. С другой стороны, резкий рост краткосрочных ставок оказывает поддержку курсу рубля, замечает эксперт.

Российская валюта в последнее время и так укрепляется: по состоянию на 18:45 мск 9 июня доллар торгуется по 72,3 руб. Для сравнения, еще в первой половине апреля курс доллара превышал 77 руб.