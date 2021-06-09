Пандемийный рикошет

Всемирный банк позитивно оценил перспективы скорого восстановления глобальной экономики

Драйверами роста мировой экономики в 2021 году станут отложенный спрос в Китае и масштабные денежные вливания в экономику США, считает Всемирный банк. Но многие развивающиеся страны не сумеют компенсировать снижение своих доходов

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Всемирный банк (ВБ) в 2021 году ожидает рост мировой экономики на 5,6% — по его данным, это самый высокий показатель темпов восстановления после рецессии за последние 80 лет. Основная причина — в интенсивном росте экономической активности в нескольких крупных странах, говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь 2021 года.

Лучший результат в этом году покажет Китай, чья экономика, по прогнозу ВБ, вырастет на 8,5%. На втором месте Индия с 8,3%, на третьем — США с 6,8%, на четвертом — Аргентина с 6,4%, пятое место разделят Турция и Мексика (обе по 5%). Рост американской экономики на 6,8% будет обусловлен действием крупномасштабных мер бюджетно-финансовой поддержки и ослаблением связанных с пандемией ограничений, констатирует ВБ. Внушительный подъем в Китае — на 8,5% — отразит удовлетворение отложенного спроса.

Китайская и турецкая экономики в пандемию не падали: в прошлом году они показали рост — на 2,3 и 1,8% соответственно. Американский и индийский ВВП превзойдут по итогам 2021 года доковидный уровень, поскольку рост в этих странах будет большим, чем падение в прошлом году (на 3,5 и на 7,3%). Мексике и Аргентине, чьи экономики в 2020 году сократились на 8,3 и 9,9% соответственно, в текущем году не удастся выйти на показатели до коронакризиса, следует из прогноза Всемирного банка.

Российская экономика уже в этом году наряду с США и Китаем достигнет допандемического уровня, отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. По его мнению, после быстрого восстановления в 2021–2022 годах российский ВВП, вероятно, вернется на докризисные темпы роста в районе 2%, если не будут приняты меры по ускорению экономики.

Многие страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны продолжают испытывать трудности, пытаясь справиться с пандемией COVID-19 и ее последствиями, отмечает ВБ. По его оценке, примерно две трети таких стран не сумеют компенсировать снижение дохода на душу населения к 2022 году.

«Несмотря на обнадеживающие признаки восстановления мировой экономики, пандемия продолжает усугублять бедность и неравенство среди населения развивающихся стран по всему миру, — приводятся в докладе слова президента ВБ Дэвида Малпасса. — Налицо насущная необходимость принятия скоординированных в мировом масштабе мер по ускорению распределения вакцин и смягчения долгового бремени, особенно в странах с низким уровнем дохода».

Что ждут от мировой экономики другие институты В апреле МВФ дал прогноз по мировому ВВП. Согласно ему глобальная экономика в 2021 году прибавит 6%, а в 2022 году — 4,4%. ОЭСР в конце мая опубликовала свой прогноз, пересмотрев в сторону повышения декабрьскую оценку. По новому прогнозу, мировой ВВП в 2021 году вырастет на 5,8% (по декабрьским ожиданиям — на 4,2%), а в 2022 году — на 4,4%. Среди основных причин улучшения оценки ОЭСР называет уровень вакцинирования в развитых странах и масштабные стимулирующие меры в США.

Как вырастет Россия

Для России Всемирный банк сохранил прогноз, опубликованный в майском докладе. По базовому прогнозу, рост российского ВВП в 2021, 2022 и 2023 годах составит 3,2, 3,2 и 2,3% соответственно. Базовый сценарий предполагает постепенное сокращение числа новых случаев заболевания COVID-19, отмечал тогда ВБ. По его ожиданиям, оживлению экономики России будут способствовать восстановление мировой экономики, повышение цен на нефть и мягкие денежно-кредитные условия на внутреннем рынке в 2021 году.

По оптимистичному сценарию, предполагающему вакцинацию быстрее ожиданий и, как следствие, перезапуск экономик, выделение крупных стимулирующих пакетов и увеличение спроса на нефть, рост российской экономики составит 3,8, 4,8 и 3,3% соответственно. Пессимистичный сценарий, в который ВБ закладывает новые вспышки пандемии, распространение новых штаммов вируса, ослабление спроса, снижение цен на нефть и развал сделки ОПЕК+, ограничивает рост российского ВВП 2,6% в 2021 году, 0,7% в 2022 году и 0,6% в 2023 году.

В 2021 году рост ВВП России может составить примерно 4%, заявил президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021). «Российская экономика, несмотря на все трудности, показала устойчивость к внешним шокам. В 2020 году ВВП России сократился меньше, чем мировая экономика. По итогам текущего года мы уже выйдем на темпы роста около 4%», — отметил он.

По оценке Минэкономразвития, российская экономика в апреле 2021 года прибавила 10,7%, говорил в кулуарах ПМЭФ глава этого ведомства Максим Решетников. В мае он также ожидает «аномально высоких» цифр к маю 2020 года, поскольку тогда еще действовали жесткие ограничения. По словам министра, экономика восстанавливается лучше ожиданий. ВВП России за январь—апрель 2021 года вырос на 1,8% в годовом измерении, оценивало министерство.

В ЦБ ожидают в 2021 году восстановительное ускорение на уровне «ближе к 4%», говорил в мае директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов, а в долгосрочной перспективе, по его словам, рост российской экономики может составить около 2%.

«По моему мнению, оценка роста ВВП России по базовому сценарию в 2021 году у ВБ достаточно консервативна: я прогнозирую рост в 3,9, а не 3,2%», — отмечает главный экономист БКС Владимир Тихомиров. Эффективность антикризисных мер, по его мнению, пока оценивать рано, но на текущий момент можно сказать, что правительство использовало ресурсы эффективно, несмотря на значительно меньшие траты, чем во многих других экономиках. Об эффективности говорят стабильность на рынке труда, небольшое количество банкротств предприятий, относительно небольшое проседание реальных доходов населения, подчеркивает Тихомиров.

Наилучшими антикризисными мерами стали прямые социальные выплаты наиболее уязвимым группам населения, поддержка медицинских работников, снижение ключевой ставки до рекордного минимума в 4,25% годовых, программа льготной ипотеки, послабления для малого и среднего бизнеса, перечисляет Васильев.

Принятые властями меры, безусловно, помогли, но значительную роль сыграла также политика ЦБ и сама структура экономики с более низкой долей малого и среднего бизнеса и высокой ролью крупных компаний, зачастую госкомпаний, добавляет директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой. Реальные доходы россиян в 2020 году упали на 3%, а с 2013-го почти на 10%, напоминает он, и в этом смысле меры властей и до пандемии, и в пандемию вряд ли можно считать достаточными.