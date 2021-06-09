Из России с прививкой

Как быстро могут быть организованы вакцинные туры для иностранцев

Отсутствие вакцины «Спутник V» в коммерческом обороте — главное препятствие для вакцинного туризма. Если это ограничение будет снято, то за прививкой в Россию, по оценке «Интуриста», могут приехать до 15 тыс. иностранцев

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Владимир Путин 4 июня на Петербургском международном экономическом форуме дал поручение правительству «до конца месяца» проработать вопрос об организации в стране платной вакцинации для иностранцев. Россия обеспечивает свои потребности в вакцинах «в полном объеме», и «мы можем предоставить иностранным гражданам возможность приехать в Россию и сделать здесь прививку», пояснил российский президент.

РБК разобрался, что мешает иностранцам уже сейчас приехать в Россию за вакциной и будет ли востребована эта услуга.

Могут ли иностранцы сейчас приехать в Россию

Въезд иностранных граждан в Россию был серьезно ограничен около года назад, в частности были запрещены поездки с частными целями. Соответствующее распоряжение № 635-р «для обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции» правительство приняло в марте 2020 года.

В июне прошлого года ограничения были ослаблены: премьер Михаил Мишустин разрешил въезжать в Россию тем иностранным гражданам, которые собираются проходить лечение в российских медицинских организациях. Для въезда с этой целью нужны выданные медицинской организацией документы, или их копии, подтверждающие приглашение на лечение, с указанием времени проведения процедур, или документы, оформленные российским Минздравом.

В оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ не ответили на запрос РБК, сколько нуждающихся в лечении иностранцев воспользовались такой возможностью, перенаправив вопросы в ФСБ и Минздрав. Согласно данным погранслужбы ФСБ, в первом квартале 2021 года в Россию с частной целью (под это определение попадает также и лечение) прибыли свыше 1 млн иностранцев, из них 708 тыс. были гражданами Украины, 137 тыс. — Абхазии. Из Германии с частной целью приехали чуть больше 1,5 тыс. человек, что является самым большим показателем среди стран ЕС.

Поездки с туристическими целями по-прежнему запрещены. Но если рассматривать вакцинацию как лечение, то препятствий для таких поездок нет. Главное — чтобы медицинские учреждения выдали соответствующие приглашения.

Может ли иностранец сейчас сделать прививку в России

Сейчас все зарегистрированные в России вакцины, которые используются как в государственных, так и в частных клиниках, закупаются и распределяются государством для прививки граждан по полису ОМС, напоминает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Такой полис, согласно закону «Об обязательном медицинском страховании», могут получить лишь иностранцы, «постоянно или временно проживающие в России».

Тем не менее уже находящиеся в России иностранцы, по информации СМИ, могли привиться «Спутником V», имея при себе лишь национальный паспорт, в столичном ГУМе: этой весной прививки там делали бесплатно и без предварительной записи, а после процедуры даже давали бесплатное фирменное мороженое.

Для того чтобы организовать в России вакцинный туризм, менять законодательство не потребуется, считает управляющий партнер юридического бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. По его словам, тот факт, что вакцина сейчас распространяется бесплатно в рамках ОМС, не препятствует тому, чтобы эта же вакцина предоставлялась «за деньги».

У столичной мэрии, однако, другая точка зрения: еще в апреле департамент здравоохранения Москвы, как сообщало отраслевое издание Vademecum, отрицательно ответил на запрос частных клиник о возможности вакцинации «Спутником V» иностранцев: в письме за подписью замруководителя департамента Андрея Старшинина говорилось, в частности, что вакцинация иностранных граждан не предусмотрена. Собеседник РБК в одной из столичных клиник говорит, что пока это решение не пересматривалось. РБК направил запрос в департамент здравоохранения Москвы.

Шестеро смелых О том, что в Россию можно поехать за прививкой от COVID-19, стало известно в начале апреля. Deutsche Welle сообщала, что первый вакцинный тур организовал немецкий филиал норвежской туркомпании World Visitor: речь шла о вакцинации в России 40 российских граждан, проживающих в Германии. Организацию этой поездки, по информации СМИ, поддержал Общероссийский народный фронт. По словам одного из россиян, который участвовал в туре, ночь в гостинице, трансфер до пункта вакцинации, медобследование перед прививкой и сама прививка были бесплатны. А вот для граждан других стран, которых World Visitor планировал привозить в Россию позднее, бесплатной должна быть только вакцина. Позднее СМИ уточняли со ссылкой на источник в Общероссийском народном фронте, что группа россиян, прилетевших из Германии, была небольшой — шесть человек: «Они получили только одну из двух необходимых доз и улетели».

Как перспективы вакцинного туризма оценивают турфирмы

Компании, специализирующиеся на приеме иностранцев, начали изучать перспективы вакцинного туризма еще до заявления Путина на ПМЭФ. Туроператор «Интурист» предложил делать такие туры еще в начале 2021 года, власти поддержали инициативу, но с условием, что вакциной сначала должны быть полностью обеспечены граждане России, отмечал гендиректор компании Виктор Тополкараев.

За вакцинами в Россию в 2021 году, после того как такая возможность появится, могут приехать 10–15 тыс. человек, полагает операционный директор «Интуриста» Александр Поляков. Поездка для получения первой дозы вакцины (без учета стоимости визы, перелета, медицинских услуг и страховки) может стоить от €650, но окончательная цена будет зависеть от стоимости самой вакцины и выбранного варианта тура. В «Интуристе» готовят два: в один заезд, на 25–27 дней, и в два заезда, от трех до пяти дней каждый.

В апреле о запуске подобных туров в Россию объявил туроператор Cosmos Travel, входящий в АФК «Система». Речь, правда, шла об организации таких туров не для иностранцев, а для россиян, проживающих за рубежом. Желающим сделать прививку предлагали два варианта: одну поездку на 21 день стоимостью от €1,5 тыс. или две поездки сроком на три дня каждая стоимостью от €700 (без учета перелета).

Блок видео рекомендаций

При снятии ограничений на въезд в Россию воспользоваться такими турами до конца 2021 года могут около 50 тыс. человек, прогнозировали в Cosmos Travel. РБК направил запрос в компанию.

Вопрос о вакцинных турах прорабатывает еще один крупный туроператор по въездному туризму — KMP Group. Об этом РБК сообщили в самой компании, отказавшись уточнить детали.

Пока не определено, какая именно нужна будет виза иностранцам, которые захотят сделать в России прививку, указывает Поляков. По его мнению, тут может быть несколько вариантов: «от специальной визы до медицинской или туристической». Данный вопрос находится в плоскости МИДа, подчеркивают в «Интуристе». РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России.

Сейчас отдельной медицинской визы для иностранцев российским законодательством не предусмотрено. Согласно действующим правилам, утвержденным постановлением правительства еще в 2003 году, иностранцу для въезда в Россию для экстренного лечения выдается виза обычного типа.

«Интурист», по словам Полякова, практически готов запустить вакцинные туры, но ждет, когда медицинские учреждения получат разрешение делать российские вакцины иностранным гражданам, готовясь подписать с ними соответствующие договоры, — переговоры ведутся с несколькими частными клиниками Москвы и Петербурга.