ВТБ поселяется в ICity

У проекта «умных» небоскребов в Шмитовском проезде сменился совладелец

Миноритарий «Магнита», мультимиллионер Алексей Богачев вышел из проекта по строительству небоскребов ICity в Москве. Теперь 25% в управляющей компании принадлежит ВТБ, который финансирует строительство

Фото: Андрей Любимов / РБК

Владельцем 25,1% в ООО «Павелецкая-девелопмент» стали структуры группы ВТБ, следует из данных ЕГРЮЛ. «Павелецкая-девелопмент» через АО «Эпсилон» владеет проектом по строительству высотного офисного центра ICity, расположенного в Шмитовском проезде рядом с «Москва-Сити». Обновление структуры собственников в ЕГРЮЛ произошло 2 июня 2021 года. Ранее эта доля принадлежала структурам владельца банка «Система», миноритарного акционера сети магазинов «Магнит» Алексея Богачева.

В ВТБ подтвердили РБК, что купили долю в проекте, не уточнив деталей. Богачев отказался от комментариев. Основным собственником проекта осталась девелоперская компания MR Group, ей принадлежит 74,9% в «Павелецкая-девелопмент».

ВТБ «последовательно развивает сотрудничество со своим ключевым партнером, компанией MR Group», передал через пресс-службу первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев. Гендиректор MR Group Роман Тимохин напомнил, что в портфеле девелопера уже есть несколько реализованных проектов в партнерстве с ВТБ: это, например, жилые комплексы «Царская площадь», «Пресня Сити» и «Басманный, 5». Смена структуры собственников не повлияет на темпы реализации проекта ICity, вносить изменения в него не планируется, уточнили в MR Group.

В сентябре 2020 года банк ВТБ подписал кредитное соглашение о финансировании проекта ICity с лимитом выдачи 28,6 млрд руб. на семь лет.

Что такое ICity Бизнес-центр ICity позиционируется как цифровой, он будет построен с применением «умной» архитектуры, «подразумевающей сочетание интеллектуальных инженерных систем, полной автоматизации и энергоэффективности здания», напоминают в ВТБ. Разрешение на строительство здания выдано в 2020 году, окончание строительства запланировано на 2023 год. Общая площадь бизнес-центра составит 230 тыс. кв. м (полезная — почти 150 тыс. кв. м). В состав комплекса войдут две башни: 61-этажная Space Tower (257 м) и 34-этажная Time Tower (141 м). Небоскребы будут расположены на общем восьмиэтажном подиуме, в котором разместятся объекты инфраструктуры: фитнес-центр с бассейном, рестораны, магазины и т.п. На шестом уровне подиума обещают разбить ландшафтный парк.

Структуры Богачева получили долю в проекте в 2019 году. В отчетности АО «Эпсилон» указано, что банк «Система» Богачева выдал кредит на строительство небоскребов под залог пока не построенных помещений площадью 20,6 тыс. кв. м. В марте 2021 года кредит и проценты по нему были полностью погашены, общая выплата составила 584 млн руб., следует из отчетности ООО «Павелецкая-девелопмент».

Богачев с состоянием $700 млн занимает 171-е место в последнем списке богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Свои миллионы он скопил благодаря постепенной продаже акций сети магазинов «Магнит»: в 1999 году Богачеву принадлежало 25% сети, сейчас — 0,4%.

Предпринимателю принадлежит компания «Юг-Агро», которая выращивает розы в Краснодарском крае. Среди проектов Богачева в сфере недвижимости — строительство отеля и резиденций Bvlgari в Москве, одним из девелоперов этого проекта выступает MR Group.