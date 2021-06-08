Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК Компании
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 73,32 72,43 EUR Нал. 89,21 88,28 USD Бирж. 72,84 +0,03 EUR Бирж. 88,74 -0,04 USD ЦБ. 72,93 -0,34 EUR ЦБ. 88,65 -0,10 EUR/USD 1,22 -0,00 BTC/USD Бирж. 32293,00 -1256,45 IMOEX 3812,48 +0,13% RTSI 1656,85 +0,31% Brent 71,04 -0,63% DJIA 34630,24 -0,36% Nasdaq 13881,72 +0,49%
Глава МИД Финляндии — РБК:
Лента новостей
Как создавалась и как работает система аналитики для логистики «Вкусвилл» 09:58, PRO Биткоин подешевел на 10% за сутки 09:55, Крипто Как Катар становится глобальным инвестиционным хабом 09:53, РБК и посольство Катара СМИ узнали о формировании стратегии развития России стоимостью ₽5,6 трлн 09:45, Экономика Воздали по услугам: как айтишники изменили рынок такси, выручив ₽140 млн 09:38, PRO Акции биотех-компаний выросли после одобрения FDA средства от Альцгеймера 09:34, Инвестиции Эксперты оценили проводимое россиянами время за гаджетами 09:30, Технологии и медиа Депутат ЛДПР заявил о жалобе Бастрыкину на невозможность выйти из партии 09:25, Политика Как приятно начать день 09:24, РБК и «Галс» Мелинда минус Билл: как инвесторы отреагировали на развод пары 09:15, PRO В Тулуне уровень воды в реке Ия повысился до критической отметки 09:08, Общество В цехе по изготовлению стекла в Новосибирске произошел пожар со взрывами 09:07, Общество Банки обяжут сообщать финразведке о запросах из «недружественных стран» 09:00, Финансы Медведев и списки «Единой России», инфляция достигла 6%. Главное за ночь 08:51, Общество Стоит ли рынку акций опасаться «зеленого пузыря» 08:51, PRO СМИ узнали о завершении расследования дела экс-главы РВК Повалко 08:37, Общество Axios сообщил о перепутанных Байдене и Зеленском в сообщении Киева о НАТО 08:32, Политика Эксперты отметили рекордный уровень конфликтности в российском бизнесе 08:30, Бизнес Во власти «приматов»: как AMC попала в зависимость от инвесторов-самоучек 08:23, PRO В ФАС сменились руководители управлений ТЭК и борьбы с картелями 08:00, Бизнес Конгрессмены США попросили МОК перенести Олимпиаду из Пекина 07:55, Спорт АСВ оценило в $100 млн найденные активы беглого банкира и его сестры 07:30, Финансы Байден гарантировал Украине максимальную безопасность 07:16, Политика В Кремле обсудили вариант списка «Единой России» без Дмитрия Медведева 07:00, Политика Разумный гедонизм: как извлекать выгоду из расходов 06:44, РБК и Банк ДОМ.РФ Вице-премьер Украины назвала «самую большую ошибку» НАТО 06:43, Политика Главу Бурятии оштрафовали на ₽3 тыс. за разведение костра на природе 06:14, Общество «Альфа» и «Тинькофф» заинтересовались розницей сокращающего бизнес Citi 06:00, Финансы
Газета
Глава МИД Финляндии — РБК:
Газета № 084 (3373) (0806) Политика,
0

Глава МИД Финляндии — РБК:

«Есть много областей, где нам нужен диалог»
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто рассказал РБК о шансах улучшить диалог с Россией, главных сферах для сотрудничества и последствиях инцидента с посадкой рейса Ryanair в Белоруссии
Пекка Хаависто
Пекка Хаависто (Фото: Olivier Hoslet / Reuters)

В пятницу, 4 июня, Евросоюз принял решение запретить белорусским перевозчикам использовать его воздушное пространство. Причиной запрета стал инцидент с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее пообещал скоординировать с Москвой свой ответ на ожидаемые санкции Запада.

Кроме того, в конце мая в Евросоюзе прошли дискуссии о стратегических подходах к отношениям с Россией, по итогам которых страны — участницы ЕС решили не предпринимать новых резких шагов, подтвердив пять принципов политики ЕС в отношении России, одобренных в 2016 году.

Министр иностранных дел Финляндии (входит в ЕС с 1995 года) Пекка Хаависто ответил на вопросы РБК о последствиях инцидента с бортом Ryanair, перспективах двусторонних отношений и степени военной угрозы со стороны России.

О реакции ЕС на принудительную посадку рейса Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича

«События, которые произошли 23 мая 2021 года, создают серьезный риск для авиационной безопасности по всему миру. Недопустимо, что самолет, выполняющий регулярный авиарейс, принуждают к посадке в авиационном пространстве какой-либо страны по причине того, что среди пассажиров люди, которые поддерживают оппозицию. С точки зрения международной гражданской авиации необходимо, чтобы пассажиры, авиакомпании и государства могли верить в безопасность полетов. Белоруссия собственным действием причинила огромный вред сама себе. Финляндия заявила об этом Белоруссии и на двусторонней основе.

Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание двух пассажиров — журналиста и его подруги — недопустимы. В связи с этим Европейским советом было принято единогласное решение о введении для белорусских авиакомпаний запрета на транзитные пролеты через территорию ЕС и посадки в аэропортах стран — членов ЕС. Лицензию авиакомпании «Белавиа» на осуществление полетов в Финляндию отозвали в среду, 26 мая. Кроме того, авиакомпания Finnair приняла решение, что полеты компании больше не будут проходить через воздушное пространство Белоруссии».

23 мая самолет компании Ryanair, выполнявший рейс по маршруту Афины — Вильнюс, незапланированно приземлился в Минске. В аэропорту белорусской столицы заявили, что лайнер запросил посадку из-за сообщения о бомбе на борту, однако в самой авиакомпании сообщили РБК, что экипаж получил информацию о минировании от белорусских диспетчеров, они же дали указание посадить самолет в Минске. Для сопровождения пассажирского самолета в небо поднялся истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29. Самолет Ryanair находился в минском аэропорту более пяти часов, за это время опасных предметов на борту не нашли. При этом белорусские силовики сняли с рейса бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Этот канал активно освещал митинги в Белоруссии после состоявшихся летом 2020 года президентских выборов. Против журналиста в Белоруссии были возбуждены три уголовных дела, связанных с массовыми беспорядками.

Про политику Евросоюза в отношении России

«Отношения между ЕС и Россией ухудшились после незаконной аннексии Крыма в 2014 году. В 2016 году ЕС согласовал пять принципов, которые определяют политику ЕС в отношении России. Среди стран — участниц ЕС сложилось широкое взаимопонимание относительно этих принципов.

Помимо ситуации в Крыму и восточной части Украины в последнее время на взаимоотношениях негативно сказались события, связанные с отравлением и тюремным заключением Алексея Навального. Мы, естественно, надеемся на то, чтобы преодолеть нынешние трудности и перейти к более положительной динамике в делах».

Пять принципов ЕС в отношении России:

  • выполнение условий минских соглашений по Украине;
  • укрепление отношений со странами «Восточного партнерства» и Центральной Азии;
  • усиление устойчивости ЕС, в том числе снижение зависимости от России в энергетической сфере;
  • восстановление сотрудничества с Россией по некоторым избранным направлениям, например иранской проблеме или отношениям с КНДР;
  • поддержка развития гражданского общества в России, «поддержка контактов между людьми и обмен».

О российской угрозе

«Финляндия обеспечивает свою оборону, а также обновляет оборонную технику в соответствии с современными требованиями. Незаконная аннексия Крыма и конфликт в восточной части Украины увеличили напряженность и ослабили безопасность в Европе и Балтийском регионе.

Мы учитываем происходящее также в ракурсе нашей политики безопасности. Финляндия в настоящее время не испытывает никакой особой угрозы, но каждое суверенное государство следит за развитием дел, влияющих на его безопасность, в прилегающих регионах, и обеспечивает собственную безопасность по своему усмотрению».

В начале мая Министерство обороны Финляндии впервые опубликовало отчет о работе военной разведки страны. В документе говорится об усилении напряженности в Европе из-за возвращения некоторых стран к применению политики силы. «Россия, например, продемонстрировала способность и готовность использовать, где это необходимо, включая Европу, вооруженные силы для достижения своих целей», — говорится в отчете. По мнению финского оборонного ведомства, «прямое использование вооруженных сил для реализации внешнеполитических интересов, как правило, не является основным или наиболее действенным методом». При этом «основные игроки, расположенные рядом с Финляндией, такие как Россия, развивают свой потенциал и занимаются подготовкой войск путем регулярных и масштабных учений», говорится в документе.

О потенциальных сферах сотрудничества

«ЕС готов на поддержание диалога с Россией. Верховный представитель внешней политики ЕС Жозеп Боррель приезжал с визитом в Москву в феврале 2021 года. В этом году я дважды встречался с моим коллегой Сергеем Лавровым, наши беседы носили откровенный и прямой характер.

Несмотря на все разногласия, нам нужно обмениваться мнениями. Даже в нынешней обстановке есть много областей, в которых нужны сотрудничество и диалог. Это, например, борьба с изменением климата, охрана окружающей среды и на фоне пандемии COVID-19 вопросы, связанные с защитой здоровья. Сотрудничество в целях решения таких общих проблем — в интересах всех сторон. Кроме того, очень важно сохранять контакты между людьми, оказавшиеся ограниченными во время пандемии.

Уже стартовавший период председательства Российской Федерации в Арктическом совете представляется очень важным. Совет сможет оказывать влияние, в частности, на вопросы климата и прав коренных народов в арктических регионах. Я также надеюсь, что ядерные отходы, сброшенные в арктические воды, можно будет поднять со дна моря и обеспечить их безопасное хранение».

О возможности отключения России от SWIFT и предупреждениях Москвы прекратить отношения с Евросоюзом

«Отношения между ЕС и Россией и их будущее обсуждаются как в национальных парламентах, так и в парламенте ЕС. Высказывались различные предложения; я сам считаю важным разбирательство коренных причин проблем с целью достижения настоящих изменений в вопросах, которые изначально привели к ослаблению отношений».

29 апреля Европарламент проголосовал за резолюцию с призывом отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT и остановить достройку «Северного потока-2». Голосование проходило на пленарной сессии парламента. За резолюцию проголосовали 569 депутатов, против — 67. Меры давления на Москву предлагается принять в случае, если Россия вторгнется на территорию Украины.

«На мой взгляд, сотрудничество ЕС и России представляется ценным. Европейская интеграция приносит пользу и России. Я имею в виду, например, сотрудничество в рамках Шенгенского соглашения, которое играет важную роль для многих россиян — ведь одна виза дает возможность путешествовать не только в стране назначения, но и во всех других шенгенских странах. Я думаю также о тех рабочих местах, которые предприятия стран ЕС создали в России. Многие финские компании работают в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других частях России.

Со стороны ЕС не поступило никакой инициативы о прекращении отношений с Российской Федерацией. Двусторонние отношения между Финляндией и Россией, по моему мнению, характеризуются стремлением к поиску решений, в том числе в целях борьбы с пандемией. За это я хочу поблагодарить наших российских коллег».

В феврале глава МИД России Сергей Лавров заявлял о готовности разорвать связи с Евросоюзом, если тот введет новые масштабные санкции. Отвечая на вопрос, движется ли Россия к разрыву с ЕС, министр отметил, что в Москве готовы к такому сценарию. «Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, — да», — сказал Лавров.

Об экономических связях и снижении закупок российской нефти

«Из-за пандемии в прошлом году объем торговли между нашими странами значительно снизился, но такая же тенденция наблюдалась и со многими другими важными торговыми партнерами. Российская Федерация во время пандемии хорошо заботилась о своей экономике, что, безусловно, будет содействовать восстановлению торгового оборота наших стран. Я убежден, что объем нашей взаимной торговли выйдет на допандемийный уровень. Существует много сфер, в которых мы сможем расширять сотрудничество и торговлю, например в области обращения с отходами и в лесном секторе».

За первые три месяца 2021 года импорт Финляндией нефти марки Urals снизился на четверть, до 2,1 млн т. В апреле в страну было поставлено 0,4 млн т сырой российской нефти, тогда как годом ранее — 1,1 млн т. Эксперты связывают это с переходом финской экономики на возобновляемые источники энергии. Финляндия является одним из главных импортеров нефти марки Urals в Европе. Ее переработкой занимается крупнейший в стране завод компании Neste Oil.

«Цель правительства Финляндии — способствовать внедрению низкоуглеродных решений с тем, чтобы страна стала углеродно-нейтральной к 2035 году. Работоспособность глобальной системы торговли в области энергетики важна для Финляндии, так как доля импорта в энергопотреблении страны составляет 60%. Три четверти импорта формируют нефть и газ, из объема которых более 60% ввозятся из России. Углеродно-нейтральность, безусловно, сократит потребление нефти, что скажется также на импорте из России.

При этом я считаю, что этот «зеленый» переход будет предлагать нам новые перспективы для сотрудничества с Россией, создавать новые возможности для кооперации, несмотря на снижение объема торговли нефтью. Финляндия весьма заинтересована в сотрудничестве с Россией в борьбе с изменением климата, в сокращении выбросов черного углерода и увеличении применения новых экологически чистых технологий в области энергетики».

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Финляндия , Интервью , ЕС , Евросоюз , Белавиа
Материалы по теме
Финляндия запретила полеты «Белавиа» в страну Политика
Финляндия снизила закупки российской нефти из-за «зеленой» экономики Экономика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter