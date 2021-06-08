«Есть много областей, где нам нужен диалог»

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто рассказал РБК о шансах улучшить диалог с Россией, главных сферах для сотрудничества и последствиях инцидента с посадкой рейса Ryanair в Белоруссии

Пекка Хаависто (Фото: Olivier Hoslet / Reuters)

В пятницу, 4 июня, Евросоюз принял решение запретить белорусским перевозчикам использовать его воздушное пространство. Причиной запрета стал инцидент с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске. При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее пообещал скоординировать с Москвой свой ответ на ожидаемые санкции Запада.

Кроме того, в конце мая в Евросоюзе прошли дискуссии о стратегических подходах к отношениям с Россией, по итогам которых страны — участницы ЕС решили не предпринимать новых резких шагов, подтвердив пять принципов политики ЕС в отношении России, одобренных в 2016 году.

Министр иностранных дел Финляндии (входит в ЕС с 1995 года) Пекка Хаависто ответил на вопросы РБК о последствиях инцидента с бортом Ryanair, перспективах двусторонних отношений и степени военной угрозы со стороны России.

О реакции ЕС на принудительную посадку рейса Ryanair в Минске и задержание Романа Протасевича

«События, которые произошли 23 мая 2021 года, создают серьезный риск для авиационной безопасности по всему миру. Недопустимо, что самолет, выполняющий регулярный авиарейс, принуждают к посадке в авиационном пространстве какой-либо страны по причине того, что среди пассажиров люди, которые поддерживают оппозицию. С точки зрения международной гражданской авиации необходимо, чтобы пассажиры, авиакомпании и государства могли верить в безопасность полетов. Белоруссия собственным действием причинила огромный вред сама себе. Финляндия заявила об этом Белоруссии и на двусторонней основе.

Принудительная посадка самолета Ryanair в Минске и задержание двух пассажиров — журналиста и его подруги — недопустимы. В связи с этим Европейским советом было принято единогласное решение о введении для белорусских авиакомпаний запрета на транзитные пролеты через территорию ЕС и посадки в аэропортах стран — членов ЕС. Лицензию авиакомпании «Белавиа» на осуществление полетов в Финляндию отозвали в среду, 26 мая. Кроме того, авиакомпания Finnair приняла решение, что полеты компании больше не будут проходить через воздушное пространство Белоруссии».

23 мая самолет компании Ryanair, выполнявший рейс по маршруту Афины — Вильнюс, незапланированно приземлился в Минске. В аэропорту белорусской столицы заявили, что лайнер запросил посадку из-за сообщения о бомбе на борту, однако в самой авиакомпании сообщили РБК, что экипаж получил информацию о минировании от белорусских диспетчеров, они же дали указание посадить самолет в Минске. Для сопровождения пассажирского самолета в небо поднялся истребитель ВВС Белоруссии МиГ-29. Самолет Ryanair находился в минском аэропорту более пяти часов, за это время опасных предметов на борту не нашли. При этом белорусские силовики сняли с рейса бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Этот канал активно освещал митинги в Белоруссии после состоявшихся летом 2020 года президентских выборов. Против журналиста в Белоруссии были возбуждены три уголовных дела, связанных с массовыми беспорядками.

Про политику Евросоюза в отношении России

«Отношения между ЕС и Россией ухудшились после незаконной аннексии Крыма в 2014 году. В 2016 году ЕС согласовал пять принципов, которые определяют политику ЕС в отношении России. Среди стран — участниц ЕС сложилось широкое взаимопонимание относительно этих принципов.

Помимо ситуации в Крыму и восточной части Украины в последнее время на взаимоотношениях негативно сказались события, связанные с отравлением и тюремным заключением Алексея Навального. Мы, естественно, надеемся на то, чтобы преодолеть нынешние трудности и перейти к более положительной динамике в делах».

Пять принципов ЕС в отношении России: выполнение условий минских соглашений по Украине;

укрепление отношений со странами «Восточного партнерства» и Центральной Азии;

усиление устойчивости ЕС, в том числе снижение зависимости от России в энергетической сфере;

восстановление сотрудничества с Россией по некоторым избранным направлениям, например иранской проблеме или отношениям с КНДР;

поддержка развития гражданского общества в России, «поддержка контактов между людьми и обмен».

О российской угрозе

«Финляндия обеспечивает свою оборону, а также обновляет оборонную технику в соответствии с современными требованиями. Незаконная аннексия Крыма и конфликт в восточной части Украины увеличили напряженность и ослабили безопасность в Европе и Балтийском регионе.

Мы учитываем происходящее также в ракурсе нашей политики безопасности. Финляндия в настоящее время не испытывает никакой особой угрозы, но каждое суверенное государство следит за развитием дел, влияющих на его безопасность, в прилегающих регионах, и обеспечивает собственную безопасность по своему усмотрению».

В начале мая Министерство обороны Финляндии впервые опубликовало отчет о работе военной разведки страны. В документе говорится об усилении напряженности в Европе из-за возвращения некоторых стран к применению политики силы. «Россия, например, продемонстрировала способность и готовность использовать, где это необходимо, включая Европу, вооруженные силы для достижения своих целей», — говорится в отчете. По мнению финского оборонного ведомства, «прямое использование вооруженных сил для реализации внешнеполитических интересов, как правило, не является основным или наиболее действенным методом». При этом «основные игроки, расположенные рядом с Финляндией, такие как Россия, развивают свой потенциал и занимаются подготовкой войск путем регулярных и масштабных учений», говорится в документе.

О потенциальных сферах сотрудничества

«ЕС готов на поддержание диалога с Россией. Верховный представитель внешней политики ЕС Жозеп Боррель приезжал с визитом в Москву в феврале 2021 года. В этом году я дважды встречался с моим коллегой Сергеем Лавровым, наши беседы носили откровенный и прямой характер.

Несмотря на все разногласия, нам нужно обмениваться мнениями. Даже в нынешней обстановке есть много областей, в которых нужны сотрудничество и диалог. Это, например, борьба с изменением климата, охрана окружающей среды и на фоне пандемии COVID-19 вопросы, связанные с защитой здоровья. Сотрудничество в целях решения таких общих проблем — в интересах всех сторон. Кроме того, очень важно сохранять контакты между людьми, оказавшиеся ограниченными во время пандемии.

Уже стартовавший период председательства Российской Федерации в Арктическом совете представляется очень важным. Совет сможет оказывать влияние, в частности, на вопросы климата и прав коренных народов в арктических регионах. Я также надеюсь, что ядерные отходы, сброшенные в арктические воды, можно будет поднять со дна моря и обеспечить их безопасное хранение».

О возможности отключения России от SWIFT и предупреждениях Москвы прекратить отношения с Евросоюзом

«Отношения между ЕС и Россией и их будущее обсуждаются как в национальных парламентах, так и в парламенте ЕС. Высказывались различные предложения; я сам считаю важным разбирательство коренных причин проблем с целью достижения настоящих изменений в вопросах, которые изначально привели к ослаблению отношений».

29 апреля Европарламент проголосовал за резолюцию с призывом отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT и остановить достройку «Северного потока-2». Голосование проходило на пленарной сессии парламента. За резолюцию проголосовали 569 депутатов, против — 67. Меры давления на Москву предлагается принять в случае, если Россия вторгнется на территорию Украины.

«На мой взгляд, сотрудничество ЕС и России представляется ценным. Европейская интеграция приносит пользу и России. Я имею в виду, например, сотрудничество в рамках Шенгенского соглашения, которое играет важную роль для многих россиян — ведь одна виза дает возможность путешествовать не только в стране назначения, но и во всех других шенгенских странах. Я думаю также о тех рабочих местах, которые предприятия стран ЕС создали в России. Многие финские компании работают в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и других частях России.

Со стороны ЕС не поступило никакой инициативы о прекращении отношений с Российской Федерацией. Двусторонние отношения между Финляндией и Россией, по моему мнению, характеризуются стремлением к поиску решений, в том числе в целях борьбы с пандемией. За это я хочу поблагодарить наших российских коллег».

В феврале глава МИД России Сергей Лавров заявлял о готовности разорвать связи с Евросоюзом, если тот введет новые масштабные санкции. Отвечая на вопрос, движется ли Россия к разрыву с ЕС, министр отметил, что в Москве готовы к такому сценарию. «Если мы еще раз увидим, как мы уже почувствовали не единожды, что в каких-то областях накладываются санкции, которые создают риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах, — да», — сказал Лавров.

Об экономических связях и снижении закупок российской нефти

«Из-за пандемии в прошлом году объем торговли между нашими странами значительно снизился, но такая же тенденция наблюдалась и со многими другими важными торговыми партнерами. Российская Федерация во время пандемии хорошо заботилась о своей экономике, что, безусловно, будет содействовать восстановлению торгового оборота наших стран. Я убежден, что объем нашей взаимной торговли выйдет на допандемийный уровень. Существует много сфер, в которых мы сможем расширять сотрудничество и торговлю, например в области обращения с отходами и в лесном секторе».

За первые три месяца 2021 года импорт Финляндией нефти марки Urals снизился на четверть, до 2,1 млн т. В апреле в страну было поставлено 0,4 млн т сырой российской нефти, тогда как годом ранее — 1,1 млн т. Эксперты связывают это с переходом финской экономики на возобновляемые источники энергии. Финляндия является одним из главных импортеров нефти марки Urals в Европе. Ее переработкой занимается крупнейший в стране завод компании Neste Oil.

«Цель правительства Финляндии — способствовать внедрению низкоуглеродных решений с тем, чтобы страна стала углеродно-нейтральной к 2035 году. Работоспособность глобальной системы торговли в области энергетики важна для Финляндии, так как доля импорта в энергопотреблении страны составляет 60%. Три четверти импорта формируют нефть и газ, из объема которых более 60% ввозятся из России. Углеродно-нейтральность, безусловно, сократит потребление нефти, что скажется также на импорте из России.

При этом я считаю, что этот «зеленый» переход будет предлагать нам новые перспективы для сотрудничества с Россией, создавать новые возможности для кооперации, несмотря на снижение объема торговли нефтью. Финляндия весьма заинтересована в сотрудничестве с Россией в борьбе с изменением климата, в сокращении выбросов черного углерода и увеличении применения новых экологически чистых технологий в области энергетики».