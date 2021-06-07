Почему неприемлемы вакцинная дипломатия и вакцинный национализм

К концу мая 2021 года хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 успели получить всего 2,1% африканцев. Необходимы общемировые многосторонние инициативы по наращиванию производства вакцин и ускорению их применения во всем мире

Необходимо устранить существующий между экономически развитыми и развивающимися странами разрыв в темпах вакцинации во избежание того, что глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус назвал вакцинной сегрегацией. Устранение разрыва правильно с моральной точки зрения и соответствует интересам всех сторон.

Это путь, по которому пошел Европейский союз с самого начала пандемии, а теперь его наметили для себя и лидеры государств «Группы двадцати» на Глобальном саммите по здравоохранению в Риме 21 мая.

Каждый день от вируса в мире продолжают умирать тысячи людей, и нынешними темпами все население планеты удастся вакцинировать только к 2023 году. Однако массовая вакцинация всего населения мира — это единственный способ положить конец пандемии, иначе появление новых штаммов вируса может подорвать эффективность уже созданных вакцин.

Вакцинация необходима и для снятия ограничений, сдерживающих экономическое развитие и реализацию свобод. От этих ограничений страдает весь мир, но особенно тяжким бременем они стали для развивающихся стран. Экономически развитые государства располагают более эффективными социальными механизмами и средствами экономической политики для ограничения влияния пандемии на население.

В случае сохранения разрыва в темпах вакцинации мы рискуем утратить наметившуюся за последние десятилетия тенденцию сокращения нищеты и неравенства в мире. Такая негативная динамика будет сдерживать экономическую активность и усугубит геополитическую напряженность. Для экономически развитых стран цена бездействия будет определенно выше коллективных затрат на помощь странам мира в вакцинации. Поэтому ЕС приветствует предложенный Международным валютным фондом план с бюджетом $50 млрд, предполагающий вакцинацию 40% населения планеты в 2021 году и 60% — к середине 2022 года.

Для достижения этой цели необходимы тесно скоординированные многосторонние усилия. Следует воздерживаться от вакцинной дипломатии, то есть поставок вакцин для реализации политических целей, а также от вакцинного национализма, или сохранения вакцин только для себя. В отличие от других ЕС с самого начала пандемии отверг оба эти пути. На сегодняшний день мы единственный мировой субъект, вакцинирующий свое население и при этом экспортирующий крупные партии вакцин и значительно способствующий их распределению в странах с низким уровнем дохода. Европейцы могут этим гордиться.

В 2020 году Европейский союз поддержал масштабные исследования и разработку вакцин, внеся значительный вклад в создание нового поколения препаратов на основе матричной РНК. Затем ЕС стал одним из крупнейших производителей вакцин от COVID-19: по данным ВОЗ, мы произвели около 40% уже использованных во всем мире доз вакцин. Кроме того, ЕС экспортировал в 90 стран мира 240 млн доз — примерно столько же, сколько использовано в самом ЕС.

К тому же ЕС со своими странами и финансовыми учреждениями, объединив ресурсы в рамках инициативы Team Europe, безвозмездно передает вакцины нуждающимся в них соседним государствам, в частности странам Западных Балкан. До конца 2021 года будет дополнительно передано не менее 100 млн доз странам с низким и средним уровнем дохода в соответствии с решением, принятым на последнем заседании Европейского совета. Кроме того, в рамках инициативы Team Europe было выделено €2,8 млрд для механизма COVAX, обеспечивающего доступ малоимущих стран к вакцинации. Это стало крупнейшим взносом в данный механизм: порядка трети всех доз вакцин, переданных в COVAX, профинансировано ЕС.

Однако этих усилий все же далеко не достаточно для сдерживания роста разрыва в доступе к вакцинации. Для устранения этого разрыва страны, уже обладающие необходимыми знаниями и средствами, должны увеличивать свои производственные мощности, чтобы помимо вакцинации собственного населения отправлять вакцины на экспорт, как это делает ЕС. Мы работаем с производителями вакцин над наращиванием мощностей по изготовлению вакцин более чем до 3 млрд доз в год к концу 2021 года. Наши промышленные партнеры в Европе обязались до конца 2021 года выпустить 1,3 млрд доз для стран с низким уровнем доходов (безвозмездно) и стран со средним уровнем доходов (по сниженным ценам). Они также обязались в 2022 году произвести еще свыше 1,3 млрд доз, распространяя немалую их долю через механизм COVAX.

Все страны должны избегать ограничительных мер, отражающихся на цепочках поставок вакцин. Кроме того, необходимо обеспечить трансфер знаний и технологий, чтобы вакцины могли производиться в большем числе стран. Мы, со своей стороны, настоятельно призываем европейских производителей к этому, в особенности в отношении Африки. Я участвовал в Парижском саммите по финансовой поддержке стран Африки 18 мая, на котором лидеры континента подчеркивали, что 99% объема вакцин, используемых в Африке, импортные. Эту ситуацию нужно менять. В рамках инициативы Team Europe совместно с африканскими партнерами запускается соответствующая акция с бюджетом €1 млрд (они выделены из средств ЕС и европейских финансовых учреждений развития) по наращиванию в Африке мощностей по производству вакцин, лекарственных препаратов и медицинской техники.

Добровольное лицензирование — льготный способ обеспечить такую передачу технологий и наработок. Если его окажется недостаточно, действующее Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности и Дохийская декларация 2001 года предусматривают вариант принудительного лицензирования. Однако некоторые страны считают, что эти дополнительные возможности слишком сложны и медленны в применении. Для ускорения трансфера технологий ЕС представил 4 июня новое предложение в рамках Всемирной торговой организации.

Пандемия COVID-19 напомнила нам о том, что здоровье — это общественное благо. Наши совместные усилия по устранению разрыва в доступе к вакцинации против COVID-19 должны стать первым шагом к подлинному общемировому сотрудничеству в области здравоохранения, предусмотренному Римской декларацией, принятой на Глобальном саммите по здравоохранению.