Сообразили про троих

Пекин намерен стимулировать рост рождаемости в стране

Власти КНР позволят китайским семьям иметь троих детей. Это необходимо для сокращения убыли населения, но убедить городской средний класс рожать больше без серьезных стимулов вряд ли удастся, предупреждают эксперты

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Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 31 мая разрешило китайским семьям иметь троих детей. Дата вступления решения в силу пока не названа. Председательствовал на заседании генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин. Как сообщает агентство Xinhua, инициатива должна обеспечить долгосрочный сбалансированный рост населения, а «активное реагирование на старение населения напрямую связано с развитием страны и благосостоянием народа, а также является важной мерой для достижения высококачественного развития экономики».

Что сейчас происходит с населением Китая

С конца 1970-х годов в Китае проводилась политика «одна семья — один ребенок», нарушение которой каралось разнообразными штрафами, некоторые послабления имелись для жителей сельской местности. С 2013 года официально было разрешено иметь двоих детей тем парам, в которых один из супругов являлся единственным ребенком у родителей, с 2016 года разрешение было распространено на все семьи.

В последние годы в стране ускорился процесс старения населения, напоминает Xinhua. Согласно последней переписи, проведенной в 2020 году, в Китае насчитывалось 1,411 млрд человек. С предыдущей переписи 2010 года оно увеличилось на 72 млн. ООН прогнозирует, что население КНР достигнет пика в 2025 году — 1,45 млрд, а потом пойдет на убыль и к 2050 году составит 1,4 млрд. Прогнозируется, что Индия сможет перегнать Китай по численности населения к 2030 году.

Согласно последней переписи, средний размер семейного домохозяйства составлял 2,62 человека, что на 0,48 меньше, чем в 2010 году. Семейные домохозяйства продолжали сокращаться из-за увеличения мобильности населения и из-за того, что молодые люди после брака жили отдельно от родителей в улучшенных условиях, говорится в официальных результатах переписи. Из общего населения 723 млн (51,24%) — мужчины, 688 млн (48,76%) — женщины. Но дальнейшее старение оказало давление на долгосрочное сбалансированное развитие населения, указано в результатах переписи.

«В первые годы реформ было понятно, что китайская экономика слишком слаба, чтобы выдержать давление того населения, которое уже имелось и должно было появиться. По оценкам демографов, политика «одна семья — один ребенок» предотвратила рождение примерно 350–400 млн человек. Эта политика была основана на трезвой оценке экономических ресурсов. Сейчас можно спорить о том, было это правильно или нет, но многие решения дают целебный краткосрочный эффект, а через десятилетие начинают вызывать сожаление», — сказал РБК Александр Ломанов, руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) им. Е.М. Примакова. В 1980–1990-е трудоустройство было важнейшей проблемой Китая, потом страна начала богатеть, и стало ясно, что эта политика работает уже сама по себе — дети не рождаются не из-за запрета, а из-за того, что городской средний класс не может позволить себе иметь детей, продолжает Ломанов. Сейчас перепись населения показала, что демографический переход начнется через десять лет и население начнет сокращаться, объяснял он принятое ЦК КПК решение.

Как демография влияет на экономику

Некоторые китайские эксперты уже несколько лет выступают за ослабление ограничений рождаемости. В пользу таких инициатив, в частности, высказывался экономист Цай Фан, вице-президент Академии общественных наук КНР. По мнению Цая, Китаю требуется дополнительная рабочая сила, правительству стоит также повышать доступность детсадов и создавать инфраструктуру, чтобы семьи хотели заводить детей. После того как власти разрешили китайцам заводить двоих детей, по крайней мере 50% семей все равно не стали этого делать, указал Цай.

В апреле Народный банк Китая опубликовал доклад, в котором призвал снять ограничения в области демографической политики, чтобы не проиграть экономическую гонку США. В докладе приводились подсчеты ООН, указывающие, что между 2019 и 2050 годами население США увеличится на 50 млн, а население Китая за этот срок сократится на 32 млн.

Однако в долгосрочной перспективе стимулирование рождаемости все равно не сможет остановить ее снижение, считает Цай. Рост населения, утверждает он, как правило, проходит через три стадии. Первая — высокая рождаемость, высокая смертность и низкие показатели экономического роста. Вторая — высокая рождаемость, низкая смертность и высокие темпы экономического роста. Третья — низкая рождаемость, низкая смертность и низкие темпы экономического роста. В итоге лучшее, что может сделать Китай, — замедлить темпы убывания рабочей силы, но не повернуть этот тренд вспять. В будущем двигателями китайской экономики должны стать реформы государственных и общественных институтов, чтобы подстегнуть бизнес-активность, а также вложения в человеческий капитал (здравоохранение, образование), чтобы увеличить производительность труда.

Политика «одна семья — три ребенка» вряд ли подстегнет рождаемость, считает эксперт американского Института мировой экономики Петерсона (PIIE) Джейкоб Киркегаард. «Реальность такова, что коэффициент рождаемости в Азии падает даже быстрее, чем в англосаксонских странах», — отметил эксперт, обозначив несколько причин, объясняющих это. Во-первых, доля детей, рожденных вне брака, в странах Азии значительно ниже, чем в ЕС (примерно 41%) или в США (40%). По словам Киркегаарда, это является следствием законодательных норм, ограничивающих права женщин, которые родили детей вне брака. Во-вторых, значительная доля женщин в азиатских странах имеют образование и не станут брать на себя дополнительные домашние обязанности, не получив соответствующую материальную поддержку.

«Запретить легко, а приказать невозможно. То же самое происходит в других странах, поэтому сейчас ведущие китайские ученые и экономисты обсуждают те же меры, что и Россия, — материнский капитал, расширенный доступ к бесплатному образованию, так как городской средний класс нуждается в серьезных стимулах, чтобы появлялось много детей. Так что максимальным успехом объявленной меры будет сокращение темпов падения населения, обеспечить стабилизацию будет практически невозможно», — считает Ломанов.