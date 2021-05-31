Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 73,71 72,79 EUR Нал. 89,81 88,89 USD Бирж. 73,24 +0,09 EUR Бирж. 89,34 +0,12 USD ЦБ. 73,59 +0,13 EUR ЦБ. 89,67 +0,02 EUR/USD 1,22 +0,00 BTC/USD Бирж. 34653,00 -981,80 IMOEX 3730,55 -0,22% RTSI 1603,79 +0,01% Brent 69,80 +1,04% DJIA 34529,45 +0,19% Nasdaq 13748,74 +0,09%
Научно обоснованные заработки
Лента новостей
Белоусов заявил о «нахлобучивании» государства металлургами на ₽100 млрд 09:05, Бизнес «Почта России» решила конкурировать с «Яндекс.Лавкой» и офлайн-ретейлом 09:00, Бизнес Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 31 мая 08:59, Общество Фен, стайлер, выпрямитель: какой подарок выбрать самой себе 08:59, РБК и Dyson Сколько компании готовы платить финансовым директорам 08:56, PRO Власти уточнят правила проезда по платным дорогам 08:54, Общество «Почта России» станет холдингом, «варианты» для Сапеги. Главное за ночь 08:41, Общество Пумпянский увеличит финансирование российского футбольного клуба 08:30, Спорт Кто и как решал жилищный вопрос в российской армии 08:30, РБК и ПСБ Минздрав сообщил о состоянии пострадавших на батуте в Барнауле детей 08:25, Общество СМИ узнали о слежке АНБ за Меркель и Штайнмайером 08:13, Политика Как поддержать человека, не решая за него проблемы 08:01, РБК Стиль и Victory Park Интервью главы «Почты России» Максима Акимова. Главное 08:00, Бизнес Пострадавшую при стрельбе в Екатеринбурге девочку перевели в реанимацию 07:58, Общество Как самая влиятельная женщина в гейминге реанимирует Electronic Arts 07:51, PRO Умер экс-губернатор Амурской области 07:49, Политика Американский ученый предупредил об угрозе COVID-26 и COVID-32 07:37, Общество «ИрАэро» назвала несправедливыми субсидии на Superjet 07:30, Бизнес Почему важно дарить подарки самой себе 07:29, РБК и Dyson Эксперты предупредили о всплеске мошенничества «при приеме на работу» 07:15, Общество Устройства для нагревания табака потеснили сигареты на российском рынке 07:00, Общество Инвестиции + здоровье: как сделать из пенсии лучший этап в жизни 06:55, РБК и СберПервый Специалисты выяснили, о чем россияне чаще всего врут в резюме 06:30, Общество На Алтае трое погибли и 11 пострадали в ДТП с микроавтобусом 06:22, Общество В МИД заявили об угрозе вовлечения SWIFT в «санкционную спираль» 06:13, Политика Устроившего стрельбу в Екатеринбурге проверят на вменяемость 06:11, Общество «Почта России» протестирует новый вид почтовых ящиков в домах 06:00, Бизнес МИД Белоруссии заявил о подготовке провокаций российскими олигархами 05:58, Политика
Газета
Научно обоснованные заработки
Газета № 078 (3367) (3105)
0

Научно обоснованные заработки

Федеральные структуры представили данные о доходах их сотрудников
Финансово-экономический блок правительства отчитался о доходах своих служащих. Самые высокие семейные доходы за 2020 год в системе Минфина и Минэкономразвития получили директор финансового НИИ и ректор внешнеторговой академии
Владимир Назаров
Владимир Назаров (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Минфин и Минэкономразвития разместили на своих сайтах ежегодные сведения о доходах и имуществе своих служащих (здесь и здесь), их проанализировал РБК.

В системе Минфина (само ведомство и подведомственные ему учреждения) самый высокий семейный доход за 2020 год получил директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина, экономист Владимир Назаров. Вместе с супругой он заработал почти 62,4 млн руб., индивидуально — 46,2 млн руб. За 2019 год доход Назарова составлял около 31,7 млн руб., вместе с супругой — 35,8 млн руб.

Назаров возглавляет НИФИ Минфина с 2013 года. До этого он занимался наукой в РАНХиГС и Институте экономической политики им. Е.Т. Гайдара.

По индивидуальному доходу первое место в Минфине и подведомственных ему учреждениях занимает директор департамента финансовой политики Иван Чебесков — 49,2 млн руб. в 2020 году. В 2009–2013 годах он был директором по продаже акций в «ВТБ Капитале», в 2013–2016-м — исполнительным директором российской «дочки» швейцарского банка UBS, в 2017–2020 годах занимал пост вице-президента ВТБ и другие руководящие должности в компаниях группы.

Министр финансов Антон Силуанов в 2020 году получил доход 34,9 млн руб. (супруги у него нет), раскрывало правительство в апреле. В системе Минфина четыре человека заработали больше Силуанова — Чебесков, Назаров, заместитель министра Павел Кадочников (44,1 млн руб.), статс-секретарь, заместитель министра Алексей Сазанов (45,6 млн руб.). С учетом доходов супруга (супруги) девять чиновников имели доход больший, чем у министра.

В системе Минэкономразвития самый высокий семейный доход — у ректора Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ), экономиста Сергея Синельникова-Мурылева и его супруги: около 79,2 млн руб. за 2020 год. За 2019 год ректор ВАВТ и его супруга получили такой же доход. Индивидуально Синельников-Мурылев заработал в 2020 году 70,4 млн руб. Он также является проректором по науке РАНХиГС. В 2019 году занял третье место по доходам среди ректоров государственных вузов, сообщал РБК.

«Оплата труда по основному месту работы составляет 14 млн руб. Остальные доходы представляют собой доходы от научной, преподавательской деятельности, консалтинга, гонорары за статьи, дивиденды от акций и проценты от облигаций и вкладов в банках», — пояснил РБК Синельников-Мурылев.

Без учета подведомственных учреждений больше всего в Минэкономразвития заработал первый заместитель министра Андрей Иванов — почти 61,5 млн руб. В середине 2020 года Иванов перешел в Минэкономразвития из Минфина, где занимал должность замминистра.

Министр экономического развития Максим Решетников в 2020 году получил доход 22,7 млн руб. В его министерстве восемь чиновников заработали в 2020 году больше министра, в том числе его советники А.Г. Лекарев и А.А. Григорьев. Доход нескольких служащих Минэкономразвития в 2020 году частично сложился из единовременной субсидии на приобретение жилья (от 2 млн до 18 млн руб.). РБК писал, что ежегодно бюджет выделяет несколько миллиардов рублей на такие субсидии чиновникам для приобретения жилых помещений.

Авторы: Юлия Криган, Иван Ткачёв.
Теги: Минфин , Минэкономразвития , Владимир Назаров , декларации о доходах
Материалы по теме
Самые богатые чиновники и депутаты: главное из деклараций-2020 Политика
Путин подал декларацию о доходах за 2020 год Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter