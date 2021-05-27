Каминг-аут Доминика Каммингса

Бывший советник Бориса Джонсона назвал ошибки кабинета в борьбе с коронавирусом

Доминик Каммингс, советник британского премьера в 2019–2020 годах, заявил, что на Даунинг-стрит поначалу не отнеслись к угрозе COVID-19 серьезно, а также назвал другие ключевые ошибки кабинета в борьбе с пандемией коронавируса

Доминик Каммингс (Фото: Simon Dawson / Bloomberg)

Великобритания смогла бы лучше справиться с пандемией, если бы кабинет раньше среагировал на пандемию коронавируса COVID-19. Об этом в ходе слушаний в британском парламенте в среду, 26 мая, заявил бывший старший советник премьер-министра Бориса Джонсона и один из главных стратегов кампании по выходу из Евросоюза Доминик Каммингс. По его словам, Британии стоило предпринимать более решительные действия еще зимой 2020 года, однако у правительства не было стратегии борьбы с пандемией.

Каммингс, который занимал пост советника премьера с июля 2019 года по ноябрь 2020-го и уволился после серии скандалов (в частности, его обвиняли с несоблюдении карантинных мер), назвал три основные причины, почему Лондон не смог сдержать пандемию.

Запоздалая реакция

В феврале 2020 года Джонсон был уверен, что COVID-19 не опаснее, чем свиной грипп, и шутил, что его советник по вопросам здравоохранения может вколоть ему вирус в прямом эфире на телевидении, рассказал Каммингс. Он отметил, что пытался предупредить Джонсона о вероятных масштабных последствия пандемии, но не был услышан. «Я должен был бить тревогу [в феврале], однако меня, как и большинство, убедила реакция ВОЗ и отношение к происходящему внутри [Британии]», — признал он. В итоге Каммингс и советники Джонсона по здравоохранению и анализу данных убедили премьера ввести карантин только 12 марта (16 марта Джонсон объявил о локдауне).

Каммингс принес извинения за то, что правительство не отреагировало на вызванный COVID-19 кризис более уверенно. «Все правительство и Даунинг-стрит, 10 не находились в боевой готовности в феврале [2020 года], многие высокопоставленные лица вообще в буквальном смысле катались на лыжах», — посетовал Каммингс, а также заявил, что ни он, ни его бывший босс не являются по-настоящему умными людьми и не должны были занимать высокие посты в правительстве. Каммингс назвал такую ситуацию «сумасшествием», которая поднимает вопрос об эффективности всей политической системы в стране. При этом он сказал, что разработка стратегии борьбы с пандемией — очень сложная задача и нет гарантий, что даже более способные лидеры смогли бы справиться с ней, учитывая нехватку ресурсов и компетентных кадров. «Даже если бы на Даунинг-стрит, 10 въехал Билл Гейтс или один из других наиболее компетентных людей на планете, он все равно бы счел происходящее абсолютным кошмаром», — сказал Каммингс.

По состоянию на 26 мая в Британии было зафиксировано 4,5 млн заразившихся COVID-19, умерли по вызванным коронавирусом причинам 128 тыс. человек, следует из данных статистического портала Our World in Data. Больше смертей, чем в Британии, было зафиксировано в США (590 тыс.), Бразилии (452 тыс.), Индии (307 тыс.), Мексике (222 тыс.).

Отсутствие четкой организации ведомств и подотчетности

Каммингс также указал на отсутствие в правительстве должной координации действий и единого центра принятия решений. По словам экс-советника, в аппарате премьер-министра ожидали лидерства от министра здравоохранения Мэттью Хэнкока, но в его ведомстве считали, что решения должны приниматься на уровне всего кабинета. «Как только мы сталкивались с серьезной проблемой, возникала ситуация, как в меме про человека-паука, где все показывают друг на друга пальцем», — сказал он.

Чтобы справиться с пандемией более уверенно, правительству стоило наделить широкими полномочиями одно официальное лицо и сделать его ответственным за реализацию стратегии по борьбе с COVID-19. «Для этого требовалась диктатура, в каком-то виде», — пояснил Каммингс. «Если бы я был премьер-министром, я бы сказал, что всем должен заниматься [физик и ИT-эксперт, консультирующий правительство] Марк Уорнер и он будет говорить от моего лица и обладать королевскими полномочиями», — то ли в шутку, то ли всерьез заявил Каммингс, подчеркнув, что государство должно иметь возможность действовать решительно и быстро разбираться с кадровыми вопросами, если это потребуется.

Отсутствие системы отслеживания заболевших

Каммингс также обвинил министра Хэнкока в том, что не была создана система отслеживания больных. Вместо этого Британия просто наращивала число тех, кто сделал тест на коронавирус, чтобы достичь целевых показателей в 100 тыс. человек в день. «На мой взгляд, одно это должно было закончиться его [Хэнкока] увольнением», — сказал Каммингс.