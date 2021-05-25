Семь столпов благосостояния

Власти выбрали инфраструктурные проекты, которые будут финансироваться из ФНБ

Правительство предварительно определило семь проектов, которые получат средства из ФНБ на общую сумму почти 900 млрд руб. Их направят на строительство новых автодорог, желдорпутей, обновление ЖКХ и вагонов петербургского метро

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В правительстве выбрали семь приоритетных инфраструктурных проектов общей стоимостью 4,9 трлн руб. для софинансирования из Фонда национального благосостояния. Они были представлены на рассмотрение премьер-министру Михаилу Мишустину, рассказал РБК источник, знакомый с результатами состоявшегося в пятницу, 21 мая, совещания в правительстве под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

В случае утверждения эти проекты получат 895 млрд руб. из ФНБ, рассказал источник. Собеседник, близкий к одному из профильных ведомств, подтвердил отбор семи приоритетных проектов для финансирования из ФНБ, которые должны быть реализованы по поручению президента для обеспечения синергетического развития инфраструктуры и промышленности. Ранее в правительстве сообщали, что речь идет о масштабных проектах в транспортной сфере, в частности модернизации железнодорожной сети, в электроэнергетике.

Какую сумму фонд может направить на проекты

Финансирование из ФНБ выгоднее банковского: оно предоставляется по более низким ставкам и на больший срок. Объем фонда по состоянию на 1 мая составлял 13 трлн 825,43 млрд руб., или 12% прогнозного ВВП на 2021 год, что эквивалентно $185,87 млрд. За апрель его объем увеличился на 23,3 млрд руб. Проектом поправок в Бюджетный кодекс об инвестировании средств ФНБ по достижении его ликвидными средствами планки 7% ВВП предполагалось, что доля средств фонда, выделяемых для инфраструктурных проектов, не должна превышать 20% совокупного объема заемного финансирования отдельного проекта за счет всех источников. Но недавно Минфин предложил установить, что средства ФНБ могут составлять не более 40% совокупного объема заемного финансирования отдельного проекта за счет всех источников.

В настоящее время ликвидная часть ФНБ составляет около 7,5% ВВП, то есть для новых инвестиций в инфраструктурные проекты доступно около 0,5% ВВП, или 580 млрд руб. Объем ФНБ будет расти и далее, поскольку в 2021 году (январь—май) Минфин закупил в резервы уже более 600 млрд руб. на дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Однако даже если прямо сейчас принять решение о новых инвестиционных проектах, деньги из ФНБ начнут поступать в экономику не раньше 2022 года, сказал РБК федеральный чиновник.

По словам источников РБК, деньги получат следующие проекты.

Развитие РЖД восточной части БАМа для обеспечения вывоза угля из Якутии в восточном направлении. Это третий этап модернизации БАМа и Транссиба — Якутский кластер, где сейчас происходит бурный рост добычи угля. Проект поддержал президент Владимир Путин. «Прошу проработать механизмы финансирования этого проекта, включая возможности ФНБ, как предложил сегодня в ходе совещания министр экономического развития. Если это будет, конечно, необходимо. Во всяком случае, я против этого ничего иметь не буду. Пожалуйста, если такая необходимость есть, представьте предложения», — заявил он. Без электрификации проект оценивался в 350 млрд руб., с электрификацией — в 700 млрд руб. По данным источника, правительство планирует выделить на него 188 млрд руб. из расчета общей стоимости 752,4 млрд руб. О том, что РЖД привлекут в ФНБ 25% от стоимости якутского проекта, накануне рассказал журналистам глава монополии Олег Белозеров.

Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла, который включает московские центральные диаметры, реконструкцию и строительство новых станций, модернизацию железнодорожной инфраструктуры. В РЖД ранее оценивали дефицит финансирования в 105 млрд руб. Эту сумму и планируется направить из ФНБ, сообщил источник РБК.

Строительство скоростной автодороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Дорогу (часть международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай) общей стоимостью 623 млрд руб. «Автодор» должен построить к 2024 году. На нее из ФНБ планируют выделить 150 млрд руб.

Еще 50 млрд руб. «Автодору» выделят на строительство скоростной автомобильной дороги Казань — Екатеринбург общей стоимостью 439 млрд руб.

«Трансмашхолдинг» (ТМХ) Андрея Бокарева и Искандера Махмудова получит 97 млрд руб. на обновление подвижного состава ГУП «Петербурский метрополитен». По данным «Фонтанки», речь может идти об обновлении подвижного состава на 900 вагонов за три года. Общая стоимость проекта ТМХ — 129,3 млрд руб.

Фонд реформирования ЖКХ получит 150 млрд руб. на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в регионах. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин уточнял, что проекты, в частности, касаются модернизации систем тепло- и водоснабжения. Кроме того, по поручению президента были рассмотрены проекты модернизации очистных сооружений по черноморскому побережью.

На проект Минэкономразвития по опережающему социально-экономическому развитию Ангаро-Енисейского макрорегиона планируют выделить 155 млрд руб. Общая стоимость проекта — 1,8 трлн руб., его планируется реализовать в 2022–2035 годах. Понятие Ангаро-Енисейского макрорегиона было определено в стратегии пространственного развития России до 2025 года: в него вошли Красноярский край, Иркутская область, а также республики Тыва и Хакасия.

Почему выбраны эти проекты

Крупные капиталоемкие проекты такого масштаба сложно реализовать без государственных инвестиций, отмечает замдиректора группы рейтингов проектного и структурированного финансирования АКРА Альфия Васильева. По ее словам, вложения в эти проекты будут иметь мультипликативный эффект и способствовать более быстрому развитию экономики.

Инвестиции в транспортную инфраструктуру всегда имели особое значение не только в России, но и во всем мире. Даже сейчас половина всех мировых инфраструктурных расходов — транспортные, пояснила эксперт. Строительство автомобильных дорог считается наиболее капиталоемким видом инфраструктуры, требующим господдержки: на их строительство и ремонт расходуется больше, чем на железные дороги, порты и аэропорты вместе взятые, говорит Васильева. Мировые расходы на содержание автодорог достигают $1,3 трлн. На втором месте по затратам в сфере транспортной инфраструктуры, по ее словам, находятся железные дороги — $332 млрд.

РБК направил запросы в РЖД, Минтранс, Минфин, Минэкономразвития и в правительство. В пресс-службе «Автодора» сообщили, что в настоящее время ведут работу по подготовке документов для рассмотрения правительством вопроса предоставления средств ФНБ на реализацию указанных проектов. В случае положительного решения указанные средства могут быть направлены на реализацию проектов в период с 2021 по 2024 год.