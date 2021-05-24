Противодействие локальным рискам ложится на регионы

Власти ускоряют принятие федерального закона о системе «Безопасный город»

После трагедии в казанской гимназии власти решили ускорить принятие законопроекта о глобальной системе «Безопасный город», которая должна обеспечить транспортную и экологическую безопасность, а также безопасность населения

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Проект федерального закона «О единой системе «Безопасный город» (далее — БГ), разработанный в Институте законодательства и сравнительного правового анализа при правительстве, уже направлен на согласование в профильные ведомства, а в июне будет внесен на рассмотрение в Государственную думу. Об этом РБК сообщил источник в межведомственной комиссии, отвечающий за подготовку и внедрение БГ. Проект закона есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил источник в МЧС, которое курирует разработку и внедрение системы.

13 мая на заседании этой межведомственной комиссии речь шла о том, что после трагедии в Казани, где выпускник гимназии застрелил в ней девять человек, необходимо ускорить принятие федерального закона о БГ, который возложит на региональные власти ответственность за неработающие элементы системы. Как выяснилось, в Казани уличные видеокамеры зафиксировали действия идущего с ружьем юноши, но, не будучи подключенными к системе искусственного интеллекта, они могли лишь записывать события, но не могли дать им нужную оценку и предупредить силовые структуры.

О чем говорится в законопроекте

Согласно законопроекту, должен быть создан оператор системы — публично-правовая компания «Безопасный город». В пресс-службе «Ростеха», который является технологическим партнером государства в этом проекте, сообщили, что «публично-правовая компания создается указом президента, ее устав утверждается правительством». Учредителем публично-правовой компании станет МЧС.

Эта компания «будет осуществлять координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в области создания и функционирования единой системы «Безопасный город».

В зону ответственности оператора БГ войдет также обеспечение работы системы, координация работы государственных информационных систем, их модернизация. Оператор будет обязан осуществлять мониторинг эффективности работы БГ. Ее показатели и методику определит правительство.

Согласно законопроекту, безопасность населенного пункта определяется как «состояние защищенности населения, объектов производственного и социального значения, материальных и культурных ценностей, а также окружающей среды, при котором обеспечен приемлемый уровень рисков, связанных с причинением вреда жизни или здоровью людей, имуществу, всех видов собственности, а также реализованы права людей на благоприятную среду жизнедеятельности и достоверную информацию о ее состоянии».

Как строили «Безопасный город» Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» (АПК БГ) существует с 2007 года. Нынешнюю концепцию разработали в 2014 году, она постоянно обновляется. До сих пор проект реализовывался бессистемно. В письме главы МЧС Евгения Зиничева на имя премьер-министра Михаила Мишустина от 22 декабря прошлого года (копия есть у РБК) говорится, что «Безопасный город» внедряется в 40 регионах, но это происходит «неравномерно с использованием разных технических решений». С 2007 года на разработку и внедрение АПК БГ ушло около 100 млрд руб. Развертывание ключевых систем «Безопасного города» по всей стране, по предварительным подсчетам, будет стоить порядка 97 млрд руб. в течение пяти лет. В настоящее время Национальный центр информатизации (структура «Ростеха») проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по созданию единых стандартов для АПК БГ. В 2020 году НЦИ выиграл тендер стоимостью 670 млн руб. «В настоящее время дочерняя структура Госкорпорации проводит НИОКР по разработке единой методологии, стандартов и нормативно-правовой базы для реализации проекта по внедрению АПК «Безопасный город», — сообщили РБК в пресс-службе «Ростеха». Из-за отсутствия единого закона о БГ и санкций за его невыполнение регионы не слишком активно внедряют систему. Межведомственную комиссию по внедрению и развитию систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» в настоящее время курирует вице-премьер Юрий Борисов.

Как должна работать система

Разработчики системы «Безопасный город» утверждают, что ее основная цель — собрать воедино разрозненные аппаратно-программные комплексы, отвечающие за безопасность. В итоге в БГ должны войти около 150 систем, объединенных в четыре функциональных блока: транспортная безопасность, экологическая безопасность, безопасность населения, городской и коммунальной инфраструктуры, координация работы служб и ведомств.

Перечень государственных информационных систем, которые войдут в состав АПК БГ, и порядок их взаимодействия будет утверждаться правительством, говорится в законопроекте.

Предполагается, что аппаратно-программный комплекс будет иметь вертикальное устройство: информация о происшествии будет поступать с муниципального уровня на федеральный. Данные между ведомствами будут передаваться в едином формате.

Планируется, что в АПК БГ будут функционировать аналитические модели, которые сведут к минимуму человеческий фактор. Это поможет оперативно реагировать на кризисные ситуации и устранять их. Дополнением к глобальной системе безопасности станут прогнозные модели и готовые сценарии реагирования на чрезвычайные ситуации.

Индустриальный директор радиоэлектронного комплекса госкорпорации «Ростех» Сергей Сахненко сообщил на закрытой сессии международного салона «Комплексная безопасность» в мае этого года, что сейчас определены 12 ключевых угроз безопасности. «По этим угрозам мы разрабатываем типовые модели и сценарии реагирования», — уточнил он. Всего в системе «Безопасный город» будет насчитываться 115 типовых угроз.

Всего в БГ планируется заложить около 120 сценариев. Они станут своего рода инструкцией в случае пожаров, разливов нефти, наводнений, подтоплений, террористических актов и других чрезвычайных ситуаций.

Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприян заявил на пленарной сессии салона «Комплексная безопасность», что «Безопасный город» — это наиболее отточенный инструментарий для руководителей регионов, и других вариантов не существует. «Наша задача — комплексно подходить к вопросам реализации проекта, необходимо интегрировать все, что было доработано до этого», — сказал Чуприян, добавив, что необходимо «наладить межведомственные и межуровневые связи, сделать прозрачным механизм поступления информации».

Как должны работать четыре блока системы В концепции «Безопасный город», подписанной в 2014 году Дмитрием Медведевым, который на тот момент руководил правительством, говорится, что транспортную безопасность будут обеспечивать системы фото- и видеофиксации нарушений Правил дорожного движения, интеллектуальные транспортные системы, автоматизированные системы управления дорожным движением, парковочным пространством, системы электронной связи граждан с мониторинговым центром. За экологическую безопасность будут отвечать системы мониторинга гидрометеорологической обстановки. Они будут собирать и обрабатывать информацию о состоянии воздуха, воды, почв. Сюда также войдут системы мониторинга сейсмической активности, пожарной опасности, наружного и внутреннего мониторинга вредных химических веществ и радиационной обстановки. За безопасность населения будут отвечать системы интеллектуального видеонаблюдения, которые будут анализировать события и реагировать в случае нарушения безопасности. За этот критерий в БГ будут отвечать системы мониторинга объектов инженерной инфраструктуры, критически важных, потенциально опасных и социально значимых объектов, системы мониторинга пожарной безопасности, состояния сети водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения. Координацией работы служб и ведомств займутся системы приема и обработки сообщений, геоинформационные системы, системы поддержки принятия решений, включающие прогнозно-аналитическое моделирование и сценарии реагирования на базе технологий искусственного интеллекта.

Насколько велик риск утечки данных из системы

На майском заседании межведомственной комиссии обсуждались также возможные схемы финансирования системы БГ. Сахненко считает, что публично-правовая компания должна существовать исключительно на бюджетные средства. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн, который также входит в состав комиссии, заявил, что опыт создания публично-правовых компаний в России показывает неэффективность этой модели. Однако, если допустить появление частного оператора, «возникает вопрос, как частный оператор сможет владеть информацией, которая касается правоохранительных органов», продолжил он.

«Любая подобная структура — это возможность утечки информации и доступа к ней третьих лиц, — сказал РБК гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков, — чем больше взаимодействующих между собой структур, тем риск утечки данных становится гораздо выше».

Эксперт в области информационной безопасности Денис Батранков заявил РБК, что обеспечение информационной безопасности — это прежде всего вопрос объема инвестиций в проект. «Если в «Безопасном городе» будут бюджетные средства, то все не так плохо», — считает он.

Разработчики «Безопасного города» уверены, что проблем с утечкой данных не будет. Та информация, которая касается силовых структур, будет находиться на платформе с разграничением доступа, и пользоваться ею сможет только аккредитованная служба.