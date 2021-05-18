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Льготы приземлились в Москве
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Газета
Льготы приземлились в Москве
Газета № 069 (3358) (1805) Бизнес,
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Льготы приземлились в Москве

Роман Троценко раскритиковал условия господдержки внутреннего авиасообщения
Владелец «Новапорта» Роман Троценко предупредил о риске срыва поручения президента — об увеличении полетов в обход Москвы — из-за новых условий их субсидирования. Из-за этого может пострадать крупнейшая частная авиакомпания S7
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Роман Троценко, владелец крупнейшего аэропортового холдинга «Новапорт» (объединяет 22 региональных аэропорта), раскритиковал новые условия распределения госсубсидий на выполнение внутренних регулярных пассажирских рейсов, принятые в конце 2020 года. Эти изменения (начали действовать в 2021 году) приведут к «сокращению региональной сети маршрутов», поскольку изменился принцип распределения субсидий: приоритет отдается компаниям с наибольшим количеством российской авиатехники.

Об этом говорится в презентации бизнесмена, которую он представил 28 апреля на заседании комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по транспорту и транспортной инфраструктуре. У РБК есть копия документа.

По новым правилам субсидии смогут получать только «некоторое количество крупных компаний», и они будут сконцентрированы в Москве, где базируются перевозчики с максимальным количеством Superjet в парке — авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия», следует из презентации. Это противоречит майскому указу Владимира Путина, подписанному в 2018 году, который предусматривает, что к 2024 году межрегиональные авиаперевозки в обход Москвы должны составить к 2024 году до 50% от общего количества внутренних рейсов (показатель по итогам 2020-го — около 44%). Из-за изменений принципов распределения субсидий происходит «негативный слом», снижающий долю таких перелетов, заявил бизнесмен.

Все решения, касающиеся условий предоставления субсидий, проходят необходимые процедуры согласования с «причастными структурами и представителями общественности», утверждает представитель Минтранса. По его словам, господдержка перевозок «обеспечивает сбалансированное развитие региональных и московских направлений».

Как изменились подходы к субсидированию полетов

В России действуют две основные программы субсидирования внутренних авиарейсов — в рамках постановлений правительства № 1242 от 25 декабря 2013 года и № 215 от 2 марта 2018 года.

  • Первая программа направлена на формирование маршрутной сети в обход Москвы преимущественно на региональных самолетах. В 2020 году 23 авиакомпании (крупнейшая из них — S7, подконтрольная семье Владислава Филева, ее базовый аэропорт в Новосибирске входит в холдинг «Новапорт») получили по ней свыше 9 млрд руб., выполнили 49,4 тыс. рейсов по 389 маршрутам и перевезли более 2 млн пассажиров, указывал глава Росавиации Александр Нерадько в марте 2021 года на расширенном заседании коллегии ведомства.
  • Вторая программа касается перевозки незащищенных групп населения по специальным тарифам на магистральных маршрутах, в том числе через Москву. В 2020 году 13 авиакомпаний (в ней участвовали «Аэрофлот», S7 и «Уральские авиалинии») получили более 6,3 млрд руб. субсидий и перевезли 753,9 тыс. пассажиров по 134 маршрутам, в том числе 102 тыс. на Дальний Восток и обратно, 25 тыс. — в Симферополь, 7 тыс. — из Калининграда.

За период действия этих двух программ с 2013 по 2020 год господдержка способствовала развитию региональных перевозок в обход Москвы, заявил Троценко, выступая на заседании комиссии РСПП: доля таких рейсов выросла с 37% в 2017 году до 44% в 2020-м. На московском направлении в 2020 году субсидировались только 9% рейсов, на региональных направлениях — 43%.

Бизнес
«Аэрофлот» передаст своей «дочке» все самолеты Superjet за два года Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Но такие принципы распределения субсидий критиковал Виталий Савельев, который до ноября прошлого года возглавлял «Аэрофлот». За время пандемии перевозчик уступил первое место S7 на фоне приостановки полетов за рубеж и переориентации на внутренние рейсы. «Они (S7) летают не только из столичного Домодедово, но и из новосибирского Толмачево. При этом на них распространяется постановление правительства № 1242 о субсидировании региональных перевозок внутри России, подчеркиваю, не из Москвы, — говорил он летом 2020 года. — Им помогают — они летают. А мы не можем. Более 240 машин из 360 встали на прикол». «Аэрофлоту» удалось вернуть первое место только по итогам апреля 2021 года.

После перехода Савельева на пост министра транспорта правительство стало менять принципы субсидирования авиаперевозок. Уже в конце ноября 2020 года Росавиация объявила, что около 70% от общей суммы субсидий, предоставляемых по постановлению № 1242, будут использованы на маршрутах, по которым летают российские региональные самолеты Superjet 100. А в январе 2021 года премьер Михаил Мишустин внес изменения и в постановление № 215, которые также предполагают приоритет при предоставлении поддержки авиакомпаниям с самолетами российского производства, отмечает главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов.

«Приоритеты, обозначенные в корректировках к постановлению [№ 215], сформированы исходя из основ государственной политики в области гражданской авиации и потребностей регионов», — утверждает представитель Минтранса.

В чем Троценко увидел риск

  • Из-за изменения принципа распределения субсидий только за первые четыре месяца 2021 года доля регулярных рейсов в обход Москвы снизилась на 1 п.п., до 43%, следует из презентации «Новапорта». Согласно документу, количество субсидируемых маршрутов уже сократилось на 16%, до 266 (из 95 городов). «Приоритет [авиакомпаниям с] SSJ приводит к тому, что при одинаковом выделенном объеме средств сокращается частота выполнения полетов на направлении и в целом сокращается маршрутная региональная сеть. Остаются неохваченными маршруты с короткими дистанциями, нуждающиеся в максимальной поддержке», — указывает Троценко.
  • Теперь меры поддержки применяются не к направлениям полетов, а к перевозчикам. «В сегодняшней ситуации новые принципы распределения приведут к концентрации субсидий в Москве», — указывает бизнесмен. Борисов также предупреждает о риске такого перекоса маршрутной сети компаний, получающих большинство субсидий.

Бизнес
«Аэрофлот» передаст своей «дочке» все самолеты Superjet за два года Фото: Максим Блинов / РИА Новости

  • Условие о максимальном количестве российской авиатехники фактически сформулировано «под одну из российских авиакомпаний», добавила пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова. Она не назвала эту компанию, но крупнейший эксплуатант Superjet — группа «Аэрофлот» (с 2021 года одноименная авиакомпания «Аэрофлот» начала передавать российские суда другой компании группы — «России»). РБК направил запрос в пресс-службу «Аэрофлота».
  • Изменения принципов предоставления субсидий также могут привести к замедлению восстановления рынка внутренних перевозок, говорит Дунькова. В первом квартале 2021 года российские авиакомпании на рейсах внутри страны перевезли почти 15 млн пассажиров, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Правительству будет рекомендовано вернуться к принципу распределения субсидий по маршрутам, а не по авиакомпаниям — в целях сохранения устоявшейся межрегиональной сети маршрутов, указано в проекте протокола заседания комиссии РСПП, с которым ознакомился РБК (пока не подписан). «Предложения РСПП в правительство не поступали», — сообщили в пресс-службе правительства. РБК направил запрос в пресс-службу Минфина.

Автор: Артём Кореняко.
Теги: S7 Airlines , S7 , Новапорт , Роман Троценко , Superjet 100
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