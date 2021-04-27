Лихорадка передалась воздушным путям

Российские авиаперевозчики максимально загрузили черноморское направление

Аэропорты на юге России в майские праздники и летом могут впервые оказаться полностью загруженными. Российские авиакомпании перенаправляют рейсы на черноморские курорты на фоне ограничений на полеты за рубеж

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Южные аэропорты России — в первую очередь Сочи, Анапа, Геленджик и Симферополь, обслуживающие черноморские курорты, — в мае—сентябре столкнутся с высокой нагрузкой из-за возросшего количества пассажирских рейсов.

Об этом РБК сообщили собеседники в крупнейших российских авиакомпаниях и подтвердил представитель холдинга «Аэродинамика» (контролирует аэропорты Анапы, Сочи, а также Краснодара), совладельцем которого является Олег Дерипаска. Так, по его словам, аэропорт Сочи как минимум в июне—сентябре будет работать из расчета 100% нагрузки.

У туристов почти не осталось бюджетных альтернатив российскому побережью Черного моря из-за практически полного запрета на полеты в Турцию и ограничений на путешествия в другие страны на фоне пандемии COVID-19. В пятницу, 23 апреля, президенты России и Египта договорились о возобновлении полетов на египетские курорты, но вопрос о начале и количестве рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет решен только во второй половине мая.

Почему вырос спрос

В прошлом году из-за пандемии коронавируса перевозки российских авиакомпаний за границу упали на 76%, до 13 млн человек. В 2021 году международные перевозки продолжат сокращаться, до 9 млн человек, прогнозирует Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Сейчас россиянам можно посещать 29 стран, но на полтора месяца (с 15 апреля по 1 июня) запрещено летать по самому популярному направлению — в Турцию — из-за роста числа заболеваний коронавирусом в этой стране, за исключением Стамбула (туда два раза в неделю летает «Аэрофлот»). Рейсы в Турцию выполняли 12 российских авиакомпаний, в первом квартале 2021 года они перевезли 624 тыс. пассажиров (данные Транспортной клиринговой палаты). Но в понедельник, 26 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова призвала туроператоров не продавать туры по этому направлению даже после 1 июня, «до тех пор пока не будет принято окончательное решение, оценивающее эпидемиологическую ситуацию в Турции».

На фоне таких ограничений авиакомпании решили увеличить число рейсов на черноморское побережье России. Например, количество рейсов «Аэрофлота» в Сочи, Краснодар и Анапу практически удвоилось по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, рассказали в пресс-службе авиакомпании. Число полетов в Ростов-на-Дону увеличилось почти на 50%, в Симферополь и Геленджик — почти на 40%. Для дополнительных полетов на юг из Москвы и регионов компания планирует задействовать почти 25% своего флота (около 50 самолетов), который простаивал из-за запрета на полеты за рубеж, говорил РБК глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов. С апреля были введены в расписание около половины незадействованных самолетов, а к 1 июня планируется вывести все такие воздушные суда.

В среднем в полтора раза увеличат число рейсов на юг и «Уральские авиалинии»: на южные направления будут перекинуты восемь самолетов, задействованных в турецкой программе, уточнил совладелец и гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

В мае—сентябре Red Wings запланировала в аэропорты Сочи, Симферополя, Краснодара и Анапы на 29% больше рейсов, чем в аналогичном периоде прошлого года, отметил Александр Воробьев, пресс-секретарь компании. По его словам, в программе полетов еще возможны корректировки. Utair в июне—сентябре будет выполнять в южные аэропорты (Сочи, Краснодар, Анапу) более 230 рейсов в неделю из разных регионов России, сообщил РБК источник, близкий к этому перевозчику. В 2019 году в аналогичный период таких рейсов было около 190 в неделю. Представитель крупнейшей частной авиакомпании S7 не ответил на запрос РБК.

Сколько пассажиров примут южные аэропорты

Все южные аэропорты России в высокий сезон будут перегружены, сказал РБК источник, близкий к S7. Все аэропорты на юге уже работают на пределе своих возможностей, соглашается топ-менеджер другой авиакомпании, входящей в десятку крупнейших. «В Сочи, Симферополе, Анапе и Геленджике новые слоты согласовываются с большим трудом», — добавил он. Это подтверждает источник, близкий к Utair (эта компания заранее согласовала летнюю программу на юг России).

Запросы на рейсы для новой региональной программы от «Аэрофлота», в том числе по Сочи, пришли только в начале апреля, отмечает представитель «Аэродинамики». По его словам, между службами сочинского аэропорта и авиакомпанией велся «нормальный рабочий процесс», чтобы найти наиболее оптимальное решение по слотам, исходя из потребностей «Аэрофлота», возможностей и ресурсов аэропорта. Но в итоге для выполнения полетной программы все необходимые слоты получены, заявили в пресс-службе авиаперевозчика.

Аэропорт Сочи прогнозирует рост пассажиропотока к уровню 2020 года на 50%, говорит председатель совета директоров авиакомпании «Азимут» (базируется на юге России) Павел Удод. То есть количество клиентов может вырасти с 6,5 млн до 9,75 млн человек (прогноз «Аэродинамики» — более 9 млн). «Это серьезный скачок, справится с которым — вызов для аэропорта, потому что его инфраструктурные возможности не безграничны», — замечает Удод.

Удод считает, что проблему с загрузкой сочинского аэропорта могло бы помочь решить более активное использование для обслуживания внутренних рейсов международного сектора. «Мы уже давно используем международный сектор для внутренних рейсов», — парирует представитель «Аэродинамики». По его словам, в предстоящий высокий сезон этот аэропорт будет работать с нагрузкой в среднем порядка 40 тыс. пассажиров в сутки, максимальные пиковые нагрузки — с июня по сентябрь. Таким образом, только за четыре месяца Сочи примет 4,9 млн пассажиров.

Число туристов в аэропорту Анапы в мае—сентябре 2021 года увеличится на 11%, ожидает представитель «Аэродинамики». То есть за эти пять месяцев он может обслужить около 1,7 млн пассажиров, что сопоставимо с общим объемом туристов за 2020 год (1,8 млн). В летние месяцы на пике пропускной способности будет работать и терминал внутренних рейсов в Краснодаре (в 2020 году обслужил 3 млн пассажиров), добавляет представитель холдинга. «Аэропорт будет делать все возможное, чтобы это не отразилось на качестве обслуживания», — отметил он. Годовой прогноз «Аэродинамики» по краснодарскому аэропорту — рост на 45%, до 4,5 млн человек.

Аэропорт Симферополя (принадлежит компании «Аккорд Инвест», ее совладельцем является банк «Россия»), который в этом году открыл большинство региональных направлений не в июне, а уже в конце апреля и мае, не испытывает инфраструктурных ограничений, говорит его представитель. Его мощности рассчитаны на обслуживание более 6,5 млн человек в год. В 2020 году пассажиропоток Симферополя составил 4,63 млн человек. Прогноз на 2021 год представитель аэропорта не раскрывает. Представитель аэропорта Геленджика (принадлежит ВТБ и Таймуразу Боллоеву) также затруднился дать прогноз на текущий год, отметив, что ожидается рост. В прошлом году пассажиропоток на этом курорте вырос на 42%, до 0,5 млн человек.

Этим летом очень высокая загрузка будет во всех аэропортах России, связанных с туризмом, а в южных аэропортах она может оказаться рекордной, говорит главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. В 2021 году российские авиакомпании в целом перевезут на внутренних рейсах около 70 млн человек, полагает президент АЭВТ Владимир Тасун, — это на 25% больше уровня 2020 года, но чуть ниже показателя 2019 года (73 млн человек).

Борисов предупреждает, что при достижении предела инфраструктурных возможностей в аэропортах любой сбой может привести к эффекту домино, проблемам в расписании как аэропортов, так и авиакомпаний. «Не исключено, что аэропортам придется ограничивать желания перевозчиков, исходя из инфраструктурных ограничений — пропускной способности терминалов, наличия стоянок, загруженности взлетно-посадочных полос и воздушного пространства», — отмечает он.