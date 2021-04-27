Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 75,43 74,68 EUR Нал. 90,99 90,19 USD Бирж. 75,00 +0,03 EUR Бирж. 90,54 -0,11 USD ЦБ. 74,77 -0,32 EUR ЦБ. 90,45 -0,02 EUR/USD 1,21 -0,00 BTC/USD Бирж. 54741,00 +638,00 IMOEX 3621,56 +0,29% RTSI 1521,33 +0,13% Brent 65,99 +0,46% DJIA 33981,57 -0,18% Nasdaq 14138,78 +0,87%
Лихорадка передалась воздушным путям
Лента новостей
Кто заплатит за мировой сбой доставки грузов из-за Суэцкой аварии 09:53, PRO ЦИК назвал возможную дату белорусского референдума по Конституции 09:53, Политика Корреспондента «Дождя» задержали после несогласованной акции 21 апреля 09:46, Политика В столице Тувы на майские праздники запретили продажу алкоголя 09:36, Общество СМИ узнали детали дела против руководства лишенного лицензии Нэклис-банка 09:36, Общество Пляски с пылесосом: как Голливуд изменил представления о домашней уборке 09:32, РБК Cтиль и Dyson Британия блокирует слияние Nvidia и ARM. Что это значит для инвесторов 09:28, PRO Как хоккеисты России отыгрались с 1:5 в матче юниорского ЧМ с США. Видео 09:26, Спорт Tesla увеличила квартальную прибыль в 27 раз до нового рекорда 09:24, Инвестиции Комиссия по причинам смерти Марадоны нашла ошибки лечащих врачей 09:17, Спорт Тарасенко забросил первую шайбу за семь матчей НХЛ. Видео 09:09, Спорт Как азиатские стартапы вытесняют западных гигантов со своих рынков 09:04, PRO Как передать функциональный бизнес наследникам 09:03, РБК и СберПервый Бразилия не пустила «Спутник V», как работать на майские. Главное за ночь 09:02, Общество Авиакомпании предупредили о пиковой загрузке черноморских аэропортов 09:00, Бизнес Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 27 апреля 08:47, Общество МИД Японии анонсировал «упорные переговоры» с Россией по Курилам 08:41, Политика Гид по бережному общению: как находить общий язык с людьми 08:34, РБК Стиль и Victory Park США создадут центр для защиты от «злонамеренных действии» России и Китая 08:25, Политика Пандемическая надбавка: из-за чего выросли зарплаты топ-менеджеров 08:20, PRO Кредитор инициировал банкротство онлайн-кинотеатра Tvzavr 08:11, Технологии и медиа Россия повторила установленный 30 лет назад космический рекорд 08:07, Технологии и медиа Фонд вместо смс: как финансируют долгосрочные проекты социальной медицины 08:05, РБК и Фонд Потанина Дисциплина и прыжки в бездну: как ведут дела Маск и его оппонент 08:02, PRO Детский универмаг на Лубянке переделают под покупателей с высоким доходом 08:00, Бизнес Власти выявили превышение заболеваемости ОРВИ в девяти регионах 07:39, Общество Родители перестали бронировать путевки для детей в ожидании кешбэка в 50% 07:35, Общество Трое детей погибли при пожаре в Хакасии 07:24, Общество
Газета
Лихорадка передалась воздушным путям
Газета № 060 (3349) (2704) Бизнес,
0

Лихорадка передалась воздушным путям

Российские авиаперевозчики максимально загрузили черноморское направление
Аэропорты на юге России в майские праздники и летом могут впервые оказаться полностью загруженными. Российские авиакомпании перенаправляют рейсы на черноморские курорты на фоне ограничений на полеты за рубеж
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Южные аэропорты России — в первую очередь Сочи, Анапа, Геленджик и Симферополь, обслуживающие черноморские курорты, — в мае—сентябре столкнутся с высокой нагрузкой из-за возросшего количества пассажирских рейсов.

Об этом РБК сообщили собеседники в крупнейших российских авиакомпаниях и подтвердил представитель холдинга «Аэродинамика» (контролирует аэропорты Анапы, Сочи, а также Краснодара), совладельцем которого является Олег Дерипаска. Так, по его словам, аэропорт Сочи как минимум в июне—сентябре будет работать из расчета 100% нагрузки.

У туристов почти не осталось бюджетных альтернатив российскому побережью Черного моря из-за практически полного запрета на полеты в Турцию и ограничений на путешествия в другие страны на фоне пандемии COVID-19. В пятницу, 23 апреля, президенты России и Египта договорились о возобновлении полетов на египетские курорты, но вопрос о начале и количестве рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет решен только во второй половине мая.

Почему вырос спрос

В прошлом году из-за пандемии коронавируса перевозки российских авиакомпаний за границу упали на 76%, до 13 млн человек. В 2021 году международные перевозки продолжат сокращаться, до 9 млн человек, прогнозирует Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ).

Сейчас россиянам можно посещать 29 стран, но на полтора месяца (с 15 апреля по 1 июня) запрещено летать по самому популярному направлению — в Турцию — из-за роста числа заболеваний коронавирусом в этой стране, за исключением Стамбула (туда два раза в неделю летает «Аэрофлот»). Рейсы в Турцию выполняли 12 российских авиакомпаний, в первом квартале 2021 года они перевезли 624 тыс. пассажиров (данные Транспортной клиринговой палаты). Но в понедельник, 26 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова призвала туроператоров не продавать туры по этому направлению даже после 1 июня, «до тех пор пока не будет принято окончательное решение, оценивающее эпидемиологическую ситуацию в Турции».

Бизнес
Россия решила приостановить полеты в Турцию и Танзанию Фото: Nicole Tung / Bloomberg

На фоне таких ограничений авиакомпании решили увеличить число рейсов на черноморское побережье России. Например, количество рейсов «Аэрофлота» в Сочи, Краснодар и Анапу практически удвоилось по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, рассказали в пресс-службе авиакомпании. Число полетов в Ростов-на-Дону увеличилось почти на 50%, в Симферополь и Геленджик — почти на 40%. Для дополнительных полетов на юг из Москвы и регионов компания планирует задействовать почти 25% своего флота (около 50 самолетов), который простаивал из-за запрета на полеты за рубеж, говорил РБК глава «Аэрофлота» Михаил Полубояринов. С апреля были введены в расписание около половины незадействованных самолетов, а к 1 июня планируется вывести все такие воздушные суда.

В среднем в полтора раза увеличат число рейсов на юг и «Уральские авиалинии»: на южные направления будут перекинуты восемь самолетов, задействованных в турецкой программе, уточнил совладелец и гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.

В мае—сентябре Red Wings запланировала в аэропорты Сочи, Симферополя, Краснодара и Анапы на 29% больше рейсов, чем в аналогичном периоде прошлого года, отметил Александр Воробьев, пресс-секретарь компании. По его словам, в программе полетов еще возможны корректировки. Utair в июне—сентябре будет выполнять в южные аэропорты (Сочи, Краснодар, Анапу) более 230 рейсов в неделю из разных регионов России, сообщил РБК источник, близкий к этому перевозчику. В 2019 году в аналогичный период таких рейсов было около 190 в неделю. Представитель крупнейшей частной авиакомпании S7 не ответил на запрос РБК.

Бизнес
«Аэрофлот» перенаправит до четверти самолетов на черноморские курорты Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Сколько пассажиров примут южные аэропорты

Все южные аэропорты России в высокий сезон будут перегружены, сказал РБК источник, близкий к S7. Все аэропорты на юге уже работают на пределе своих возможностей, соглашается топ-менеджер другой авиакомпании, входящей в десятку крупнейших. «В Сочи, Симферополе, Анапе и Геленджике новые слоты согласовываются с большим трудом», — добавил он. Это подтверждает источник, близкий к Utair (эта компания заранее согласовала летнюю программу на юг России).

Запросы на рейсы для новой региональной программы от «Аэрофлота», в том числе по Сочи, пришли только в начале апреля, отмечает представитель «Аэродинамики». По его словам, между службами сочинского аэропорта и авиакомпанией велся «нормальный рабочий процесс», чтобы найти наиболее оптимальное решение по слотам, исходя из потребностей «Аэрофлота», возможностей и ресурсов аэропорта. Но в итоге для выполнения полетной программы все необходимые слоты получены, заявили в пресс-службе авиаперевозчика.

Аэропорт Сочи прогнозирует рост пассажиропотока к уровню 2020 года на 50%, говорит председатель совета директоров авиакомпании «Азимут» (базируется на юге России) Павел Удод. То есть количество клиентов может вырасти с 6,5 млн до 9,75 млн человек (прогноз «Аэродинамики» — более 9 млн). «Это серьезный скачок, справится с которым — вызов для аэропорта, потому что его инфраструктурные возможности не безграничны», — замечает Удод.

Удод считает, что проблему с загрузкой сочинского аэропорта могло бы помочь решить более активное использование для обслуживания внутренних рейсов международного сектора. «Мы уже давно используем международный сектор для внутренних рейсов», — парирует представитель «Аэродинамики». По его словам, в предстоящий высокий сезон этот аэропорт будет работать с нагрузкой в среднем порядка 40 тыс. пассажиров в сутки, максимальные пиковые нагрузки — с июня по сентябрь. Таким образом, только за четыре месяца Сочи примет 4,9 млн пассажиров.

Число туристов в аэропорту Анапы в мае—сентябре 2021 года увеличится на 11%, ожидает представитель «Аэродинамики». То есть за эти пять месяцев он может обслужить около 1,7 млн пассажиров, что сопоставимо с общим объемом туристов за 2020 год (1,8 млн). В летние месяцы на пике пропускной способности будет работать и терминал внутренних рейсов в Краснодаре (в 2020 году обслужил 3 млн пассажиров), добавляет представитель холдинга. «Аэропорт будет делать все возможное, чтобы это не отразилось на качестве обслуживания», — отметил он. Годовой прогноз «Аэродинамики» по краснодарскому аэропорту — рост на 45%, до 4,5 млн человек.

Бизнес
Аэропорт Симферополя перешел под контроль Ковальчука и его партнера Международный аэропорт Симферополь

Аэропорт Симферополя (принадлежит компании «Аккорд Инвест», ее совладельцем является банк «Россия»), который в этом году открыл большинство региональных направлений не в июне, а уже в конце апреля и мае, не испытывает инфраструктурных ограничений, говорит его представитель. Его мощности рассчитаны на обслуживание более 6,5 млн человек в год. В 2020 году пассажиропоток Симферополя составил 4,63 млн человек. Прогноз на 2021 год представитель аэропорта не раскрывает. Представитель аэропорта Геленджика (принадлежит ВТБ и Таймуразу Боллоеву) также затруднился дать прогноз на текущий год, отметив, что ожидается рост. В прошлом году пассажиропоток на этом курорте вырос на 42%, до 0,5 млн человек.

Этим летом очень высокая загрузка будет во всех аэропортах России, связанных с туризмом, а в южных аэропортах она может оказаться рекордной, говорит главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. В 2021 году российские авиакомпании в целом перевезут на внутренних рейсах около 70 млн человек, полагает президент АЭВТ Владимир Тасун, — это на 25% больше уровня 2020 года, но чуть ниже показателя 2019 года (73 млн человек).

Борисов предупреждает, что при достижении предела инфраструктурных возможностей в аэропортах любой сбой может привести к эффекту домино, проблемам в расписании как аэропортов, так и авиакомпаний. «Не исключено, что аэропортам придется ограничивать желания перевозчиков, исходя из инфраструктурных ограничений — пропускной способности терминалов, наличия стоянок, загруженности взлетно-посадочных полос и воздушного пространства», — отмечает он.

Автор: Артём Кореняко.
При участии: Елена Сухорукова.
Теги: аэропорт , Сочи , самолет
Материалы по теме
Россия и Египет договорились о возобновлении авиасообщения Политика
Минтранс обоснует компенсацию перевозчикам за ограничение рейсов в Турцию Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter